Guvernul Bolojan a adoptat, în ședința de joi seară, bugetul pe 2026. Acesta urmează să ajungă la vot în Parlament. PSD, deși parte din Guvern, a anunțat că va decide duminică dacă-l votează și în Parlament și ce va depune.

Declarațiile susținute de premierul Ilie Bolojan, la finalul ședinței de guvern: