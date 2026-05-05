Emiratele Arabe au restricționat zborurile la un număr limitat cel puțin până la 11 mai. S-au activat protocoale de securitate de urgență.

Autoritățile au decis limitarea accesului în zona de informare a zborurilor (FIR), după ce inițial spațiul fusese declarat complet liber.

Măsura impune ca toate aeronavele care tranzitează țara să folosească doar puncte de intrare și ieșire strict determinate. Această reorganizare a traficului are ca scop protejarea avioanelor comerciale în contextul în care protocoalele de securitate au fost ridicate la nivel de urgență, scrie

Serviciile de control al traficului monitorizează acum rutele aprobate mult mai riguros, evitând zonele considerate periculoase.

Care sunt planurile de redresare

În ciuda noilor alerte, operatorul principal din Dubai a anunțat că dorește să crească volumul de zboruri pentru a răspunde cererii mari de călătorii.

Infrastructura este pregătită să gestioneze fluxul de pasageri, chiar dacă programul curselor trebuie ajustat constant în funcție de noile reguli de siguranță.

Directorul general al aeroporturilor din Dubai a oferit detalii despre modul în care se va desfășura activitatea în perioada următoare:

„Cererea pentru călătoriile prin Dubai rămâne puternică, iar DXB este bine poziționat pentru a crește treptat capacitatea și pentru a sprijini companiile aeriene și pasagerii într-o perioadă de ajustare continuă”, a declarat Paul Griffiths pentru LinkedIn.

Contextul atacurilor din ultima perioadă

Luni, sistemele antiaeriene au intrat în acțiune pentru a respinge fenomen care a dus la devierea curselor.

Mai mulți piloți au fost instruiți să survoleze Arabia Saudită sau să aterizeze în Oman, pentru a evita zona de conflict. Tensiunile sunt legate de blocada asupra Strâmtorii Ormuz, unde atât SUA, cât și Iranul au avertizat că vor viza orice navă care nu respectă restricțiile impuse.

Înainte de aceste atacuri, se estima că aeroportul din Dubai va procesa aproape 100 de milioane de pasageri în cursul acestui an. Acum, prioritatea absolută a autorităților rămâne securitatea zborurilor.