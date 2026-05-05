B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Alertă de securitate în Emiratele Arabe. Zborurile au fost restricționate după noi atacuri cu rachete

Alertă de securitate în Emiratele Arabe. Zborurile au fost restricționate după noi atacuri cu rachete

Flavia Codreanu
05 mai 2026, 16:29
Alertă de securitate în Emiratele Arabe. Zborurile au fost restricționate după noi atacuri cu rachete
sursă foto: pexels
Cuprins
  1. Emiratele Arabe au limitat numărul de zboruri. De ce ?
  2. Care sunt planurile de redresare
  3. Contextul atacurilor din ultima perioadă

Emiratele Arabe au restricționat zborurile la un număr limitat cel puțin până la 11 mai.  S-au activat protocoale de securitate de urgență.

Emiratele Arabe au limitat numărul de zboruri. De ce ?

Autoritățile au decis limitarea accesului în zona de informare a zborurilor (FIR), după ce inițial spațiul fusese declarat complet liber.

Măsura impune ca toate aeronavele care tranzitează țara să folosească doar puncte de intrare și ieșire strict determinate. Această reorganizare a traficului are ca scop protejarea avioanelor comerciale în contextul în care protocoalele de securitate au fost ridicate la nivel de urgență, scrie Reuters

Serviciile de control al traficului monitorizează acum rutele aprobate mult mai riguros, evitând zonele considerate periculoase.

Care sunt planurile de redresare

În ciuda noilor alerte, operatorul principal din Dubai a anunțat că dorește să crească volumul de zboruri pentru a răspunde cererii mari de călătorii.

Infrastructura este pregătită să gestioneze fluxul de pasageri, chiar dacă programul curselor trebuie ajustat constant în funcție de noile reguli de siguranță.

Directorul general al aeroporturilor din Dubai a oferit detalii despre modul în care se va desfășura activitatea în perioada următoare:

Cererea pentru călătoriile prin Dubai rămâne puternică, iar DXB este bine poziționat pentru a crește treptat capacitatea și pentru a sprijini companiile aeriene și pasagerii într-o perioadă de ajustare continuă”, a declarat Paul Griffiths pentru LinkedIn.

Contextul atacurilor din ultima perioadă

Luni, sistemele antiaeriene au intrat în acțiune pentru a respinge atacuri cu rachete și drone, fenomen care a dus la devierea curselor.

Mai mulți piloți au fost instruiți să survoleze Arabia Saudită sau să aterizeze în Oman, pentru a evita zona de conflict. Tensiunile sunt legate de blocada asupra Strâmtorii Ormuz, unde atât SUA, cât și Iranul au avertizat că vor viza orice navă care nu respectă restricțiile impuse.

Înainte de aceste atacuri, se estima că aeroportul din Dubai va procesa aproape 100 de milioane de pasageri în cursul acestui an. Acum, prioritatea absolută a autorităților rămâne securitatea zborurilor.

Tags:
Citește și...
Donald Trump prezentat ca personaj Star Wars. Ce fotografie a promovat Casa Albă pe site-ul oficial
Externe
Donald Trump prezentat ca personaj Star Wars. Ce fotografie a promovat Casa Albă pe site-ul oficial
China escaladează tensiunile cu Statele Unite. Companiile de stat îndemnate să ignore sancțiunile împotriva achizițiilor de petrol Iranian
Externe
China escaladează tensiunile cu Statele Unite. Companiile de stat îndemnate să ignore sancțiunile împotriva achizițiilor de petrol Iranian
Incident de securitate la Casa Albă. Agenții federali au deschis focul asupra unui suspect înarmat
Externe
Incident de securitate la Casa Albă. Agenții federali au deschis focul asupra unui suspect înarmat
Finlanda nu a interceptat dronele apărute lângă granița cu Rusia. Cum explică armata decizia
Externe
Finlanda nu a interceptat dronele apărute lângă granița cu Rusia. Cum explică armata decizia
Căutări dramatice după dispariția unui om de afaceri în Africa de Sud. Cum a dus ancheta la un crocodil suspect (VIDEO)
Externe
Căutări dramatice după dispariția unui om de afaceri în Africa de Sud. Cum a dus ancheta la un crocodil suspect (VIDEO)
Misterul petei care se extinde pe Marte. O formă neagră uriașă crește în dimensiuni de 50 de ani
Externe
Misterul petei care se extinde pe Marte. O formă neagră uriașă crește în dimensiuni de 50 de ani
O româncă din Italia a dat lovitura vieții cu doar 5 euro. A câștigat cea mai mare sumă înregistrată din istoria agenției
Externe
O româncă din Italia a dat lovitura vieții cu doar 5 euro. A câștigat cea mai mare sumă înregistrată din istoria agenției
Alertă de raid aerian în Dubai și explozii auzite deasupra orașului. Ce au anunțat autoritățile după interceptările din spațiul aerian
Externe
Alertă de raid aerian în Dubai și explozii auzite deasupra orașului. Ce au anunțat autoritățile după interceptările din spațiul aerian
Germania: O mașină a intrat într-un grup de oameni, în Leipzig. Martor: „Sunt complet șocat”. Bilanțul provizoriu al victimelor / UPDATE: Șoferul posibil să aibă tulburări mintale (VIDEO)
Externe
Germania: O mașină a intrat într-un grup de oameni, în Leipzig. Martor: „Sunt complet șocat”. Bilanțul provizoriu al victimelor / UPDATE: Șoferul posibil să aibă tulburări mintale (VIDEO)
Un oraș importat din SUA trebuie evacuat de urgență cât mai repede posibil. Ce au anunțat cercetătorii
Externe
Un oraș importat din SUA trebuie evacuat de urgență cât mai repede posibil. Ce au anunțat cercetătorii
Ultima oră
17:40 - Un deținut din Craiova condamnat pentru viol a evadat de la punctul de lucru
17:37 - B1TV.ro, site-ul tău de știri. Cum setezi B1TV.ro ca sursă preferată pe Google și găsești mai rapid știrile importante
17:31 - Conducerea PNL a reconfirmat decizia de a nu mai face alianță cu PSD. Sighiartău: A fost cu majoritate largă
17:22 - Cantitatea de pesticide din produsele de import, de trei ori mai mare față de cele din UE
17:22 - Iulian Fota: „Dacă liberalii ăștia de doi bani vor să stingă lumina, o fac pe barba lor” (VIDEO)
17:14 - Director de la Garda Forestieră București, scos în cătușe din instituție. Ce acuzații i se aduc lui Mirel Idorași (VIDEO)
17:07 - Un bucureștean a mers cu Uber până în Vama Veche. Suma plătită pentru 267 km te va surprinde
16:59 - Ar trebui PNL să rămână la guvernare? Rareș Bogdan: „Trebuie să ne gândim la România și la români. Am multiple supărări legate de mandatul mult prea puțin reformist al premierului Bolojan” (VIDEO)
16:51 - Sorin Grindeanu: Relația cu AUR se încheie odată cu votul moțiunii. Ce a câștigat AUR pentru că a făcut treaba PSD-ului
16:32 - Un spital din București a rămas fără electricitate în plină zi. Ce a provocat avaria care a pus în alertă personalul medical