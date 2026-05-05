Constantin Toma, primarul PSD al Buzăului, a declarat că premierul demis Ilie Bolojan (PNL) va avea un viitor politic luminos deoarece a demonstrat că e patriot adevărat și știe să facă reforme, spre deosebire de PSD, propriul partid, care „nu a făcut (reforme) în toată istoria lui”. Toma a mai afirmat că, acum că moțiunea de cenzură PSD-AUR , PSD trebuie să meargă la guvernare cu Sorin Grindeanu premier, iar PNL să se ducă în opoziție.

Cum vede Toma (PSD) viitoarea guvernare

În viziunea sa, PSD ar urma să guverneze „cel mai probabil” alături de AUR.

„PSD să treacă la guvernare cu prim-ministru domnul Sorin Grindeanu și Bolojan cu PNL să intre în opoziție. Este o soluție, pentru că nu văd, din punct de vedere tehnic, o altă soluție. Atât PNL, cât și USR nu pot da girul să legitimizeze o relație între PSD și AUR, sau între AUR și PSD. PSD numai cu AUR, așa cum a declarat George Simion, a spus că își asumă răspunderea să vină la guvernare”, a declarat Constantin Toma, pentru

Acesta a deplâns apoi faptul că, din cauza crizei politice declanșate de PSD, în raport cu leul, iar România iar e nevoită să se împrumute la dobânzi mari. Toți românii au de suferit din această cauză, a mai spus primarul.

Toma: PSD trebuie să facă reforme, deși n-a făcut toată istoria lui

„PSD ar trebui să facă reforme, deocamdată PSD nu a făcut în toată istoria lui, cu regret o spun, nu a avut în ADN reforma, de niciun fel. Nu a făcut nicio reformă și nu cred că va face o reformă vreodată pentru că oamenii care sunt la conducere, cel puțin în acest moment, nu sunt oameni care să fie responsabili să se angajeze să scoate România din criză și să treacă la reformă”, a mai declarat primarul Buzăului.

Întrebat cum vede viitorul politic a lui Ilie Bolojan, Constantin Toma a răspuns: „Un viitor luminos chiar. Omul ăsta a arătat că se poate și în România și există oameni, sunt mulți oameni care gândesc, oameni care cred într-o idee, într-o idee că și țara asta poate avea o șansă”.