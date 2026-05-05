B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ar trebui PNL să rămână la guvernare? Rareș Bogdan: „Trebuie să ne gândim la România și la români. Am multiple supărări legate de mandatul mult prea puțin reformist al premierului Bolojan” (VIDEO)

Ar trebui PNL să rămână la guvernare? Rareș Bogdan: „Trebuie să ne gândim la România și la români. Am multiple supărări legate de mandatul mult prea puțin reformist al premierului Bolojan” (VIDEO)

Traian Avarvarei
05 mai 2026, 16:59
Ar trebui PNL să rămână la guvernare? Rareș Bogdan: „Trebuie să ne gândim la România și la români. Am multiple supărări legate de mandatul mult prea puțin reformist al premierului Bolojan” (VIDEO)
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Rareș Bogdan: Cred că decizia nu trebuie să fie luată în această seară
  2. Rareș Bogdan: Noi nu trebuie să ne gândim doar la PNL, ci în primul rând la țară
  3. Rareș Bogdan, critică pentru Ilie Bolojan

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan, fost lider în partid, a declarat că PNL n-ar trebui să ia o decizie în ședința din seara aceasta cu privire la rămânerea sau nu la guvernare deoarece încă e multă emoție și șoc după votul pe moțiunea de cenzură. El a insistat că partidul nu trebuie să ia decizii sub imperiul emoțiilor. Totuși, Bogdan a dat de înțeles că vrea rămânerea la guvernare, pe motiv că așa ar cere interesul țări… De asemenea, el a lansat și o critică la adresa premierului demis Ilie Bolojan (PNL), cum că n-ar fi fost suficient de reformator.

Rareș Bogdan: Cred că decizia nu trebuie să fie luată în această seară

„Asta arată un scor devastator. În același timp, cred că nu trebuie să ne grăbim. PNL este un partid responsabil, este cel mai vechi partid din România și din Uniunea Europeană, avem peste 150 de ani de istorie și asta ne obligă. Nu putem să luăm decizii sub imperiul emoției. Suntem prea vechi în această meserie și în guvernarea modernizatoare a României. Toate marile reforme ale României sunt legate de PNL în 150 de ani de istorie.

De asemenea, nu trebuie să uităm că am fost invitați, deși am luat locul 3 la alegeri, am fost invitați de către președintele României în această construcție, am primit mandatul de prim-ministru. Președintele României nu poate fi ignorat.
Deci cred că ar trebui să punem toate opțiunile pe masă. Da, într-adevăr, se prefigurează două opțiuni în cadrul Partidului Național Liberal, dar cred că decizia nu trebuie să fie niciun caz în această seară. E prea multă emoție, e prea multă nervozitate, e prea mult șoc pentru unii, poate bucurie pentru alții, cei care au inițiat moțiunea, că nu există niciun fel de îndoială sau de speculație”, a declarat Rareș Bogdan.

Rareș Bogdan: Noi nu trebuie să ne gândim doar la PNL, ci în primul rând la țară

Întrebat, totuși, ce e de discutat de vreme ce conducerea PNL a votat chiar de două ori că partidul nu se va mai alia cu PSD, Rareș Bogdan a răspuns: „Există diverse scenarii. Este scenariul intrării în opoziție, un scenariu care trebuie să țină cont de responsabilitățile Partidului Național Liberal și de faptul că alegerile nu sunt în decembrie, ci sunt peste 2 ani și 8 luni de zile, o perioadă foarte lungă. Noi nu trebuie să ne gândim doar la Partidul Național Liberal sau la anumite persoane. Trebuie să ne gândim înainte de orice la România și la români”.

Rareș Bogdan, critică pentru Ilie Bolojan

„Nu putem să ne jucăm cu România și în acest context geostrategic extrem de complicat, cu aruncarea României în haos doar din încercarea de a optimiza șansele Partidului Național Liberal în opoziție. Repet, opoziția e lungă, guvernarea este importantă. (…)

Nu trebuie să uităm că am ajuns aici datorită Partidului Social Democrat, care s-a aliat cu AUR și a doborât propriul guvern. Nu trebuie uitat acest lucru. Dar atunci când am făcut coaliția, știam foarte bine cine este PSD. Eu, personal, spre exemplu, am multiple plângeri, multe multiple supărări legate de mandatul mult prea puțin reformist al premierului Bolojan”, a mai declarat Rareș Bogdan.

Tags:
Citește și...
Conducerea PNL a reconfirmat decizia de a nu mai face alianță cu PSD. Sighiartău: A fost cu majoritate largă
Politică
Conducerea PNL a reconfirmat decizia de a nu mai face alianță cu PSD. Sighiartău: A fost cu majoritate largă
Iulian Fota: „Dacă liberalii ăștia de doi bani vor să stingă lumina, o fac pe barba lor” (VIDEO)
Politică
Iulian Fota: „Dacă liberalii ăștia de doi bani vor să stingă lumina, o fac pe barba lor” (VIDEO)
Sorin Grindeanu: Relația cu AUR se încheie odată cu votul moțiunii. Ce a câștigat AUR pentru că a făcut treaba PSD-ului
Politică
Sorin Grindeanu: Relația cu AUR se încheie odată cu votul moțiunii. Ce a câștigat AUR pentru că a făcut treaba PSD-ului
PSD-istul Toma: PSD trebuie să treacă la guvernare cu Grindeanu premier și să facă reforme, deși n-a făcut reforme toată istoria lui / Bolojan va avea un viitor luminos
Politică
PSD-istul Toma: PSD trebuie să treacă la guvernare cu Grindeanu premier și să facă reforme, deși n-a făcut reforme toată istoria lui / Bolojan va avea un viitor luminos
Liberalul Hubert Thuma cere ca partidul să rămână la guvernare: „PNL nu pleacă nicăieri. Le spun direct românilor – Vă datorăm respect”
Politică
Liberalul Hubert Thuma cere ca partidul să rămână la guvernare: „PNL nu pleacă nicăieri. Le spun direct românilor – Vă datorăm respect”
Primul anunț de la Cotroceni, după căderea Guvernului Bolojan. Nicușor Dan, declarații de ultim moment
Politică
Primul anunț de la Cotroceni, după căderea Guvernului Bolojan. Nicușor Dan, declarații de ultim moment
Bolojan bagă PNL în ședință decisivă: liberalii s-au rupt în două tabere după căderea Guvernului
Politică
Bolojan bagă PNL în ședință decisivă: liberalii s-au rupt în două tabere după căderea Guvernului
Mesajul lui Victor Ponta pentru Nicușor Dan. Responsabilitatea președintelui după demiterea guvernului
Politică
Mesajul lui Victor Ponta pentru Nicușor Dan. Responsabilitatea președintelui după demiterea guvernului
Daniel Băluță, după ce Guvernul Bolojan a picat: „România își continuă parcursul european”. Ce fel de guvern cere PSD după demitere
Politică
Daniel Băluță, după ce Guvernul Bolojan a picat: „România își continuă parcursul european”. Ce fel de guvern cere PSD după demitere
Presa internațională, cu ochii pe România: Guvernul Bolojan a căzut după votul din Parlament
Politică
Presa internațională, cu ochii pe România: Guvernul Bolojan a căzut după votul din Parlament
Ultima oră
17:42 - Cristi Chivu, în centrul unui proiect spectaculos la Inter. Echipă de top pregătită pentru noul sezon
17:40 - Un deținut din Craiova condamnat pentru viol a evadat de la punctul de lucru
17:37 - B1TV.ro, site-ul tău de știri. Cum setezi B1TV.ro ca sursă preferată pe Google și găsești mai rapid știrile importante
17:31 - Conducerea PNL a reconfirmat decizia de a nu mai face alianță cu PSD. Sighiartău: A fost cu majoritate largă
17:22 - Cantitatea de pesticide din produsele de import, de trei ori mai mare față de cele din UE
17:22 - Iulian Fota: „Dacă liberalii ăștia de doi bani vor să stingă lumina, o fac pe barba lor” (VIDEO)
17:14 - Director de la Garda Forestieră București, scos în cătușe din instituție. Ce acuzații i se aduc lui Mirel Idorași (VIDEO)
17:07 - Un bucureștean a mers cu Uber până în Vama Veche. Suma plătită pentru 267 km te va surprinde
16:51 - Sorin Grindeanu: Relația cu AUR se încheie odată cu votul moțiunii. Ce a câștigat AUR pentru că a făcut treaba PSD-ului
16:32 - Un spital din București a rămas fără electricitate în plină zi. Ce a provocat avaria care a pus în alertă personalul medical