Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan, fost lider în partid, a declarat că PNL n-ar trebui să ia o decizie în ședința din seara aceasta cu privire la rămânerea sau nu la guvernare deoarece încă e multă emoție și șoc după . El a insistat că partidul nu trebuie să ia decizii sub imperiul emoțiilor. Totuși, Bogdan a dat de înțeles că vrea rămânerea la guvernare, pe motiv că așa ar cere interesul țări… De asemenea, el a lansat și o critică la adresa premierului demis Ilie Bolojan (PNL), cum că n-ar fi fost suficient de reformator.

Rareș Bogdan: Cred că decizia nu trebuie să fie luată în această seară

„Asta arată un scor devastator. În același timp, cred că nu trebuie să ne grăbim. PNL este un partid responsabil, este cel mai vechi partid din România și din Uniunea Europeană, avem peste 150 de ani de istorie și asta ne obligă. Nu putem să luăm decizii sub imperiul emoției. Suntem prea vechi în această meserie și în guvernarea modernizatoare a României. Toate marile reforme ale României sunt legate de PNL în 150 de ani de istorie.

De asemenea, nu trebuie să uităm că am fost invitați, deși am luat locul 3 la alegeri, am fost invitați de către președintele României în această construcție, am primit mandatul de prim-ministru. Președintele României nu poate fi ignorat.

Deci cred că ar trebui să punem toate opțiunile pe masă. Da, într-adevăr, se prefigurează două opțiuni în cadrul Partidului Național Liberal, dar cred că decizia nu trebuie să fie niciun caz în această seară. E prea multă emoție, e prea multă nervozitate, e prea mult șoc pentru unii, poate bucurie pentru alții, cei care au inițiat moțiunea, că nu există niciun fel de îndoială sau de speculație”, a declarat Rareș Bogdan.

Rareș Bogdan: Noi nu trebuie să ne gândim doar la PNL, ci în primul rând la țară

Întrebat, totuși, ce e de discutat de vreme ce conducerea PNL a votat chiar de două ori că partidul nu se va mai alia cu PSD, Rareș Bogdan a răspuns: „Există diverse scenarii. Este scenariul intrării în opoziție, un scenariu care trebuie să țină cont de responsabilitățile Partidului Național Liberal și de faptul că alegerile nu sunt în decembrie, ci sunt peste 2 ani și 8 luni de zile, o perioadă foarte lungă. Noi nu trebuie să ne gândim doar la Partidul Național Liberal sau la anumite persoane. Trebuie să ne gândim înainte de orice la România și la români”.

Rareș Bogdan, critică pentru Ilie Bolojan

„Nu putem să ne jucăm cu România și în acest context geostrategic extrem de complicat, cu aruncarea României în haos doar din încercarea de a optimiza șansele Partidului Național Liberal în opoziție. Repet, opoziția e lungă, guvernarea este importantă. (…)

Nu trebuie să uităm că am ajuns aici datorită Partidului Social Democrat, care s-a aliat cu AUR și a doborât propriul guvern. Nu trebuie uitat acest lucru. Dar atunci când am făcut coaliția, știam foarte bine cine este PSD. Eu, personal, spre exemplu, am multiple plângeri, multe multiple supărări legate de mandatul mult prea puțin reformist al premierului Bolojan”, a mai declarat Rareș Bogdan.