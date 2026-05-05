În doar câțiva ani, România a trecut de la energie accesibilă la prețuri semnificativ mai ridicate. Pentru consumatori, electricitatea a devenit tot mai costisitoare. Schimbarea a fost bruscă și dificil de anticipat. În contrast, alte state europene au menținut prețuri stabile sau chiar mai mici.
România s-a remarcat recent printr-o evoluție îngrijorătoare pe piața energiei. A ajuns să înregistreze cea mai mare creștere a prețurilor la electricitate din Uniunea Europeană.
Conform datelor publicate de Eurostat, în a doua jumătate a anului 2025, tarifele au crescut cu 58,6% față de aceeași perioadă din 2024.
Această majorare a pus presiune directă pe bugetele gospodăriilor.
În același timp, la nivel european, prețurile au rămas în mare parte stabile. Media a crescut ușor, de la 28,79 EUR la 28,96 EUR pentru 100 kWh. În paralel, Cipru, Franța și Danemarca au înregistrat scăderi semnificative ale prețurilor.
Analizată în funcție de puterea de cumpărare, situația devine mult mai clară. România ocupă primul loc în Uniunea Europeană, cu 49,52 EUR pentru 100 kWh. Acest nivel reflectă presiunea ridicată asupra bugetelor gospodăriilor.
Pe următoarele poziții se află Cehia, cu 38,65 EUR, și Polonia, cu 37,15 EUR, valori semnificativ mai mici decât cele din România.
La polul opus, Malta înregistrează 14,09 EUR, Ungaria 15,10 EUR, iar Finlanda 18,77 EUR pentru 100 kWh. Aceste valori arată cât de diferit este impactul real al prețurilor asupra populației în Europa.
România a făcut un salt brusc în clasamentul prețurilor la energie pentru gospodării, trecând într-un timp scurt de la tarife reduse la unele semnificativ mai mari. La începutul anului 2025, se afla încă printre statele cu energie accesibilă, în principal datorită plafonării, însă această situație s-a schimbat rapid. În a doua jumătate a anului, țara a ajuns în top 10 din Uniunea Europeană. Prețul energiei electrice pentru consumatorii casnici a urcat la aproape 0,3 EUR pe kWh, poziționând România pe locul opt, imediat după Italia.
Media europeană a fost de 0,28 EUR pe kWh, ceea ce arată că România a depășit acest nivel. Cele mai mari prețuri pentru gospodării au fost în Irlanda, cu 0,4 EUR pe kWh, Germania, cu 0,38 EUR, Belgia, cu 0,34 EUR, și Danemarca, cu 0,33 EUR. La polul opus, cele mai mici costuri au fost în Ungaria, cu 0,1 EUR pe kWh, Malta, cu 0,12 EUR, și Bulgaria, cu 0,13 EUR, evidențiind diferențele majore dintre statele europene.