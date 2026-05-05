În doar câțiva ani, România a trecut de la accesibilă la prețuri semnificativ mai ridicate. Pentru consumatori, electricitatea a devenit tot mai costisitoare. Schimbarea a fost bruscă și dificil de anticipat. În contrast, alte state europene au menținut prețuri stabile sau chiar mai mici.

Ce a dus la creșterea accelerată a prețurilor la electricitate în România

România s-a remarcat recent printr-o evoluție îngrijorătoare pe piața energiei. A ajuns să înregistreze cea mai mare creștere a prețurilor la electricitate din Uniunea Europeană.

Conform datelor publicate de , în a doua jumătate a anului 2025, tarifele au crescut cu 58,6% față de aceeași perioadă din 2024.

Această majorare a pus presiune directă pe bugetele gospodăriilor.

În același timp, la nivel european, prețurile au rămas în mare parte stabile. Media a crescut ușor, de la 28,79 EUR la 28,96 EUR pentru 100 kWh. În paralel, Cipru, Franța și Danemarca au înregistrat scăderi semnificative ale prețurilor.

Unde se situează România când raportăm prețurile la nivelul veniturilor

Analizată în funcție de , situația devine mult mai clară. România ocupă primul loc în Uniunea Europeană, cu 49,52 EUR pentru 100 kWh. Acest nivel reflectă presiunea ridicată asupra bugetelor gospodăriilor.

Pe următoarele poziții se află Cehia, cu 38,65 EUR, și Polonia, cu 37,15 EUR, valori semnificativ mai mici decât cele din România.

La polul opus, Malta înregistrează 14,09 EUR, Ungaria 15,10 EUR, iar Finlanda 18,77 EUR pentru 100 kWh. Aceste valori arată cât de diferit este impactul real al prețurilor asupra populației în Europa.

Cum a urcat România în clasamentul celor mai scumpe state pentru gospodării