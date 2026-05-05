B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Sorin Grindeanu: Relația cu AUR se încheie odată cu votul moțiunii. Ce a câștigat AUR pentru că a făcut treaba PSD-ului

Sorin Grindeanu: Relația cu AUR se încheie odată cu votul moțiunii. Ce a câștigat AUR pentru că a făcut treaba PSD-ului

Adrian A
05 mai 2026, 16:51
Sorin Grindeanu: Relația cu AUR se încheie odată cu votul moțiunii. Ce a câștigat AUR pentru că a făcut treaba PSD-ului
Cuprins
  1. „N-a existat și nu există niciun fel de înțelegere post-moțiune”
  2. De ce PSD și AUR au semnat aceeași moțiune
  3. „S-a încheiat această etapă”
  4. Și AUR cu ce se alege după scurta alianță cu PSD?

Sorin Grindeanu a declarat marți că orice asociere politică dintre PSD și AUR se oprește odată cu votul moțiunii de cenzură care a dus la căderea Guvernului Bolojan, insistând că nu a existat și nu există nicio înțelegere pentru perioada de după acest moment.

„N-a existat și nu există niciun fel de înțelegere post-moțiune”

Președintele PSD a explicat, la Antena 3 CNN, că semnarea moțiunii alături de AUR a fost strict o decizie tactică, necesară pentru a strânge suficiente voturi în Parlament și pentru a crește șansele de reușită ale demersului.

Nu schimb ceea ce am spus și când s-a depus moțiunea. A fost o moțiune semnată și de PSD, și de AUR, și de alții. Împreună nu făceam numărul necesar. N-a existat și nu există niciun fel de înțelegere post-moțiune”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Liderul social-democrat a respins astfel speculațiile privind o posibilă colaborare politică între PSD și partidul condus de George Simion, subliniind că obiectivul comun a fost exclusiv demiterea Executivului.

De ce PSD și AUR au semnat aceeași moțiune

Grindeanu a spus că, dacă PSD și AUR ar fi depus separat moțiuni de cenzură, exista riscul ca ambele să eșueze, motiv pentru care s-a ales varianta unui singur demers comun.

„Dacă am fi depus separat moțiuni de cenzură, PSD-ul, moțiunea noastră, cei de la AUR, moțiunea lor, exista riscul de anihilare reciprocă. Și atunci a fost o decizie, dacă vreți, pragmatică, să tragem o singură dată, într-o singură moțiune, dar care să aibă șanse mari”, a explicat acesta.

„S-a încheiat această etapă”

Potrivit lui Grindeanu, odată cu adoptarea moțiunii, această etapă politică s-a încheiat.

„S-a încheiat această etapă în urmă cu câteva minute”, a adăugat liderul PSD, reafirmând că nu există planuri pentru o alianță sau o formulă de guvernare comună cu AUR.

Și AUR cu ce se alege după scurta alianță cu PSD?

Cel mai important câștig este că moțiunea a trecut, cu 281 de voturi, iar Guvernul a fost demis. AUR poate spune electoratului său că a fost parte decisivă din schimbarea Executivului și că a forțat căderea unui guvern pe care îl critica constant.

Faptul că PSD — principalul partid parlamentar — a semnat aceeași moțiune cu AUR i-a oferit partidului lui George Simion o validare indirectă. Chiar dacă Grindeanu insistă că nu există o alianță, AUR poate folosi politic ideea că PSD a fost obligat să colaboreze cu ei.

AUR poate spune că a reușit să pună presiune pe partidele mari și să influențeze decisiv jocul politic. Pentru electoratul lor, asta întărește mesajul că partidul nu mai este izolat, ci poate produce efecte concrete.

Chiar dacă PSD spune clar că nu va guverna cu AUR, partidul lui Simion intră mai puternic în negocierile politice de după căderea guvernului. Orice consultare pentru noul premier îi oferă AUR o tribună politică importantă.

Moțiunea a mutat AUR din zona de opoziție vocală în cea de actor central al crizei politice. Practic, partidul a fost pus la aceeași masă cu PSD într-un moment-cheie.

Tags:
Citește și...
Curtea de Apel București îi dă dreptate lui Nicușor Dan în disputa cu AEP. Ce sumă trebuie să plătească instituția după decizia judecătorilor
Politică
Curtea de Apel București îi dă dreptate lui Nicușor Dan în disputa cu AEP. Ce sumă trebuie să plătească instituția după decizia judecătorilor
Conducerea PNL a reconfirmat decizia de a nu mai face alianță cu PSD. Sighiartău: A fost cu majoritate largă
Politică
Conducerea PNL a reconfirmat decizia de a nu mai face alianță cu PSD. Sighiartău: A fost cu majoritate largă
Iulian Fota: „Dacă liberalii ăștia de doi bani vor să stingă lumina, o fac pe barba lor” (VIDEO)
Politică
Iulian Fota: „Dacă liberalii ăștia de doi bani vor să stingă lumina, o fac pe barba lor” (VIDEO)
Ar trebui PNL să rămână la guvernare? Rareș Bogdan: „Trebuie să ne gândim la România și la români. Am multiple supărări legate de mandatul mult prea puțin reformist al premierului Bolojan” (VIDEO)
Politică
Ar trebui PNL să rămână la guvernare? Rareș Bogdan: „Trebuie să ne gândim la România și la români. Am multiple supărări legate de mandatul mult prea puțin reformist al premierului Bolojan” (VIDEO)
PSD-istul Toma: PSD trebuie să treacă la guvernare cu Grindeanu premier și să facă reforme, deși n-a făcut reforme toată istoria lui / Bolojan va avea un viitor luminos
Politică
PSD-istul Toma: PSD trebuie să treacă la guvernare cu Grindeanu premier și să facă reforme, deși n-a făcut reforme toată istoria lui / Bolojan va avea un viitor luminos
Liberalul Hubert Thuma cere ca partidul să rămână la guvernare: „PNL nu pleacă nicăieri. Le spun direct românilor – Vă datorăm respect”
Politică
Liberalul Hubert Thuma cere ca partidul să rămână la guvernare: „PNL nu pleacă nicăieri. Le spun direct românilor – Vă datorăm respect”
Primul anunț de la Cotroceni, după căderea Guvernului Bolojan. Nicușor Dan, declarații de ultim moment
Politică
Primul anunț de la Cotroceni, după căderea Guvernului Bolojan. Nicușor Dan, declarații de ultim moment
Bolojan bagă PNL în ședință decisivă: liberalii s-au rupt în două tabere după căderea Guvernului
Politică
Bolojan bagă PNL în ședință decisivă: liberalii s-au rupt în două tabere după căderea Guvernului
Mesajul lui Victor Ponta pentru Nicușor Dan. Responsabilitatea președintelui după demiterea guvernului
Politică
Mesajul lui Victor Ponta pentru Nicușor Dan. Responsabilitatea președintelui după demiterea guvernului
Daniel Băluță, după ce Guvernul Bolojan a picat: „România își continuă parcursul european”. Ce fel de guvern cere PSD după demitere
Politică
Daniel Băluță, după ce Guvernul Bolojan a picat: „România își continuă parcursul european”. Ce fel de guvern cere PSD după demitere
Ultima oră
17:52 - Curtea de Apel București îi dă dreptate lui Nicușor Dan în disputa cu AEP. Ce sumă trebuie să plătească instituția după decizia judecătorilor
17:42 - Cristi Chivu, în centrul unui proiect spectaculos la Inter. Echipă de top pregătită pentru noul sezon
17:40 - Un deținut din Craiova condamnat pentru viol a evadat de la punctul de lucru
17:37 - B1TV.ro, site-ul tău de știri. Cum setezi B1TV.ro ca sursă preferată pe Google și găsești mai rapid știrile importante
17:31 - Conducerea PNL a reconfirmat decizia de a nu mai face alianță cu PSD. Sighiartău: A fost cu majoritate largă
17:22 - Cantitatea de pesticide din produsele de import, de trei ori mai mare față de cele din UE
17:22 - Iulian Fota: „Dacă liberalii ăștia de doi bani vor să stingă lumina, o fac pe barba lor” (VIDEO)
17:14 - Director de la Garda Forestieră București, scos în cătușe din instituție. Ce acuzații i se aduc lui Mirel Idorași (VIDEO)
17:07 - Un bucureștean a mers cu Uber până în Vama Veche. Suma plătită pentru 267 km te va surprinde
16:59 - Ar trebui PNL să rămână la guvernare? Rareș Bogdan: „Trebuie să ne gândim la România și la români. Am multiple supărări legate de mandatul mult prea puțin reformist al premierului Bolojan” (VIDEO)