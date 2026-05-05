Sorin Grindeanu: Relația cu AUR se încheie odată cu votul moțiunii. Ce a câștigat AUR pentru că a făcut treaba PSD-ului

Sorin Grindeanu a declarat marți că orice asociere politică dintre PSD și AUR se oprește odată cu votul moțiunii de cenzură care a dus la căderea Guvernului Bolojan, insistând că nu a existat și nu există nicio înțelegere pentru perioada de după acest moment.

„N-a existat și nu există niciun fel de înțelegere post-moțiune”

Președintele PSD a explicat, la Antena 3 CNN, că semnarea moțiunii alături de AUR a fost strict o decizie tactică, necesară pentru a strânge suficiente voturi în Parlament și pentru a crește șansele de reușită ale demersului.

„Nu schimb ceea ce am spus și când s-a depus moțiunea. A fost o moțiune semnată și de PSD, și de AUR, și de alții. Împreună nu făceam numărul necesar. N-a existat și nu există niciun fel de înțelegere post-moțiune”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Liderul social-democrat a respins astfel speculațiile privind o posibilă colaborare politică între PSD și partidul condus de George Simion, subliniind că obiectivul comun a fost exclusiv demiterea .

De ce PSD și AUR au semnat aceeași moțiune

Grindeanu a spus că, dacă PSD și AUR ar fi depus separat moțiuni de cenzură, exista riscul ca ambele să eșueze, motiv pentru care s-a ales varianta unui singur demers comun.

„Dacă am fi depus separat moțiuni de cenzură, PSD-ul, moțiunea noastră, cei de la AUR, moțiunea lor, exista riscul de anihilare reciprocă. Și atunci a fost o decizie, dacă vreți, pragmatică, să tragem o singură dată, într-o singură moțiune, dar care să aibă șanse mari”, a explicat acesta.

„S-a încheiat această etapă”

Potrivit lui Grindeanu, odată cu , această etapă politică s-a încheiat.

„S-a încheiat această etapă în urmă cu câteva minute”, a adăugat liderul PSD, reafirmând că nu există planuri pentru o alianță sau o formulă de guvernare comună cu AUR.

Și AUR cu ce se alege după scurta alianță cu PSD?

Cel mai important câștig este că moțiunea a trecut, cu 281 de voturi, iar Guvernul a fost demis. AUR poate spune electoratului său că a fost parte decisivă din schimbarea Executivului și că a forțat căderea unui guvern pe care îl critica constant.

Faptul că PSD — principalul partid parlamentar — a semnat aceeași moțiune cu AUR i-a oferit partidului lui George Simion o validare indirectă. Chiar dacă Grindeanu insistă că nu există o alianță, AUR poate folosi politic ideea că PSD a fost obligat să colaboreze cu ei.

AUR poate spune că a reușit să pună presiune pe partidele mari și să influențeze decisiv jocul politic. Pentru electoratul lor, asta întărește mesajul că partidul nu mai este izolat, ci poate produce efecte concrete.

Chiar dacă PSD spune clar că nu va guverna cu AUR, partidul lui Simion intră mai puternic în negocierile politice de după căderea guvernului. Orice consultare pentru noul premier îi oferă AUR o tribună politică importantă.

Moțiunea a mutat AUR din zona de opoziție vocală în cea de actor central al crizei politice. Practic, partidul a fost pus la aceeași masă cu PSD într-un moment-cheie.