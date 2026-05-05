Cât ai fi dispus să plătești pentru confort total până la mare?
De 1 Mai, un bucureștean a ales varianta simplă și a comandat un Uber direct din București până în Vama Veche. Pentru cei 267 km parcurși în aproximativ 3 ore și 25 de minute, cursa a venit cu un preț pe măsură.
Drumul spre mare s-a transformat, de 1 Mai, într-un adevărat test de răbdare pentru șoferi. Încă de la intrarea pe Autostrada Soarelui, traficul s-a blocat în valuri. Coloanele de mașini s-au întins pe kilometri întregi, prelungind considerabil durata călătoriei față de o zi obișnuită. În aceste condiții, tot mai puțini șoferi de ride-sharing au fost dispuși să accepte curse lungi.
Cu toate acestea, o persoană a ales varianta confortului. A comandat un Uber pentru un traseu direct din București până în Vama Veche, una dintre destinațiile preferate de tineri în această perioadă.
Distanța mare, cererea ridicată și disponibilitatea redusă a șoferilor au făcut ca aplicația să încadreze automat cursa la categoria „cursă lungă”. În această categorie, tarifele au fost influențate de mai mulți factori, inclusiv raportul dintre cerere și ofertă. Mai mult, fiind o perioadă de vârf, prețurile au urcat semnificativ, mai ales pentru opțiunile premium. Pe tot parcursul zilei, traficul spre litoral a rămas extrem de aglomerat. Au fost frecvente zonele de mers bară la bară, mai ales în apropierea benzinăriilor și a ieșirilor către localitățile de pe traseu.
Întârzierile au devenit regula pe drumurile spre mare, iar mulți șoferi au semnalat timpi de parcurs mult peste normal. Poliția rutieră a emis avertizări privind condițiile meteo nefavorabile și vizibilitatea scăzută, ceea ce a complicat și mai mult situația. Cu toate acestea, atmosfera de 1 Mai și-a spus cuvântul. Plajele din Vama Veche s-au umplut treptat, iar cluburile au rămas punctele centrale ale distracției pe timpul nopții.
În acest context, un client a ales varianta comodă și a apelat la Uber pentru a evita stresul condusului și aglomerația. Cursa, estimată la peste trei ore, a venit cu un cost pe măsură, de 738,32 lei pentru categoria Comfort Exclusivă. Aceasta este una dintre cele mai scumpe opțiuni din aplicație, notează cancan.ro. Tariful a reflectat atât distanța de 267 de kilometri, cât și cererea extrem de ridicată specifică acestei perioade.