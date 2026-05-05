Un spital din București a rămas fără electricitate în plină zi. Ce a provocat avaria care a pus în alertă personalul medical

Un spital din București a rămas fără electricitate în plină zi. Ce a provocat avaria care a pus în alertă personalul medical

Iulia Petcu
05 mai 2026, 16:32
sursa: Facebook/ Spitalul Clinic CF nr. 2 Bucuresti
  Ce s-a întâmplat la spitalul CF2 din București
  Cum a influențat avaria activitatea medicală
  Ce a cauzat pana de curent

În cursul zilei de marți, alimentarea cu energie electrică a spitalului CF2 din București a fost întreruptă, după ce un cablu important a fost tăiat din greșeală. Conducerea spitalului a activat imediat sistemele de rezervă pentru a proteja pacienții și aparatura esențială.

Ce s-a întâmplat la spitalul CF2 din București

Defecțiunea a apărut în timpul zilei, iar unitatea medicală a rămas fără curent electric în mai multe zone administrative și tehnice. În același timp, generatorul de rezervă a preluat rapid alimentarea în sectoarele considerate vitale. Bloul operator, incubatoarele și alte puncte sensibile au continuat să funcționeze fără întreruperi, astfel încât activitatea medicală urgentă nu a fost afectată de incident. 

Managerul unității, Diana Mihaela Ciuc, a explicat că problemele s-au resimțit în special în zonele administrative, unde lipsa energiei a blocat sistemele informatice.

„Sigur că mă afectează și pe mine în birou că nu am lumină. Dar pacienții nu au fost afectați. Pentru punctele cheie din spital funcționează generatorul”, a explicat managerul spitalului CF2 din București, potrivit HotNews.

Cum a influențat avaria activitatea medicală

Deși secțiile critice au rămas operaționale, conducerea spitalului a decis să limiteze temporar internările. Decizia a venit în contextul în care computerele și o parte dintre echipamentele administrative nu mai puteau fi utilizate.

Reprezentanții unității medicale spun că au primit asigurări din partea echipelor tehnice că problema urmează să fie remediată în cursul zilei de azi.

Ce a cauzat pana de curent

Primele informații primite de conducerea spitalului din partea furnizorului de energie electrică indică faptul că incidentul ar fi pornit din exteriorul unității medicale, în zona unor lucrări aflate în desfășurare.

„În exteriorul spitalului se fac lucrări, iar cineva din echipa firmei care lucrează la metrou a rupt un cablu. Se pare că cineva a tăiat un cablu mare.”

