Premierul Ilie Bolojan a declarat că va informa Curtea Constituțională cu privire la consecințele amânării deciziei pe legea pensiilor magistraților. România riscă să piardă 230 de milioane de euro pentru neîndeplinirea jalonului .

Premierul Ilie Bolojan, mesaj pentru CCR

consideră că jalonul din PNRR privind pensiile magistraților nu a fost îndeplinit. În aceste condiții, a declarat premierul Ilie Bolojan, cele 230 de milioane de euro aferenți, sunt blocați. În acest context, premierul a declarat că va informa cu privire la consecințele amânării deciziei pe pensiile magistraților.

„Unul dintre aceste jaloane este cel legat de pensiile magistraţilor, jalonul 215, unde avem o reţinere de peste 200 de milioane de euro, deci aproape 230 de milioane de euro, din discuţiile pe care echipele noastre le-au avut la Comisia Europeană săptămâna trecută. În momentul de faţă, Comisia consideră că acest jalon nu este îndeplinit, deci ideea că jalonul ar fi îndeplinit este falsă, şi mâine voi informa Curtea Constituţională asupra consecinţelor amânării unor decizii”, a anunţat Bolojan, la Palatul Victoria.

Premierul a declarat că s-a făcut o încercare de a rezolva „această nedreptate” anul trecut. Curtea Constituțională a dat mai multe amânări, în cascadă, pe această decizie care trebuie adoptată pentru a debloca fondurile PNRR. El a precizat că o altă amânare va duce la pierderea fondurilor.

„În condiţiile în care nu se va lua o decizie şi se va merge din nou pe amânare, probabilitatea să pierdem aceşti bani este foarte mare şi cred că fiecare instituţie trebuie să fie informată cu privire la consecinţele unor anumite decizii. Pentru noi este important să închidem toate aspectele care ţin de aceste clarificări, pentru că avem de încasat 2,6 miliarde de euro”, a spus premierul.

Premierul cere rezolvarea problemei

Premierul Ilie Bolojan susține că problema pensiilor magistraților trebuie rezolvată cât mai rapid. El spune că este nevoie de deblocarea fondurilor din PNRR pentru a continua investițiile.

„Cu cât rezolvăm toate aceste probleme care ţin de această cerere de plată mai repede, cu atât avem banii aceştia la dispoziţie, ceea ce înseamnă pentru noi capacitatea de a ne plăti fără întârzieri constructorii şi de a ţine un ritm bun a lucrărilor, în aşa fel încât odată cu celelalte cereri de plată pe care trebuie să le depunem, dar nu le putem depune decât după ce terminăm cererea anterioară, să putem să finalizăm aceste lucrări până în lună august, în aşa fel încât România să nu pierdă aceşti bani. Asta înseamnă condiţii de dezvoltare în acest an pentru ţara noastră”, a mai spus şeful Executivului.