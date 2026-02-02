B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » PNRR a dat imbold creșterii economice cu 1,2% în perioada 2022 – 2024 (Studiu)

PNRR a dat imbold creșterii economice cu 1,2% în perioada 2022 – 2024 (Studiu)

Adrian Teampău
02 feb. 2026, 16:48
PNRR a dat imbold creșterii economice cu 1,2% în perioada 2022 - 2024 (Studiu)
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. PNRR a contribuit la creșterea economică
  2. Criza COVID a amplificat vulnerabilitățile
  3. Ce se va întâmpla după încheierea PNRR

PNRR (Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă) a adus un plus de 1,2% la creșterea economică a României, în perioada 2022 – 2024. Sunt concluziile unui studiu economic publicat de BNR. Autorii studiului sunt Cristina Anghelescu, Daniel Dăianu, Tudor Grosu şi David Orţan.

PNRR a contribuit la creșterea economică

Creşterea economică din perioada 2022-2024 ar fi fost mai mică dacă România nu ar fi accesat fondurile puse la dispoziție de Comisia Europeană. Sunt concluziile unui studiu care apare în publicația Caiete de studii nr 66 -„Fondurile europene şi investiţiile publice în România: implicaţii ale încheierii PNRR asupra creşterii economice”. Concret, susțin autorii, datorită Planului de Redresare, economia a crescut cu aproximativ 1,2%.

„Analiza empirică indică faptul că o creştere cu 1 punct procentual din PIB a fondurilor structurale şi de coeziune este asociată, în medie, cu un impact contemporan de aproximativ 0,5 puncte procentuale asupra creşterii PIB, la care se adaugă efecte ulterioare de antrenare. Totodată, rezultatele subliniază rolul esenţial al cadrului instituţional: în economiile cu instituţii slabe, impactul fondurilor europene este limitat, în timp ce îmbunătăţirea calităţii instituţionale amplifică semnificativ efectele asupra creşterii economice, în linie cu literatura de specialitate”, se arată în analiză.

Potrivit analizei, fondurile europene au contribuit la atenuarea consecințelor pandemiei de COVID-19 şi au contribuit la facilitarea redresării economice.  În ce privește Planul de Reziliență, autorii cercetării susțin că în absența acestuia, România ar fi înregistrat o creștere economică mai redusă, cu 1,2%,

„În ceea ce priveşte PNRR, prin construirea unei serii contrafactuale a PIB în cazul României, s-a constatat că în absenţa acestuia – respectiv a celor 1,6% din PIB cheltuite -, creşterea economică din perioada 2022-2024 ar fi fost mai redusă cu până la 1,2 puncte procentuale”, susţin autorii studiului.

Criza COVID a amplificat vulnerabilitățile

Cercetarea  subliniază că criza de sănătate publică a amplificat vulnerabilităţile economice existente, atât la nivel naţional, cât şi global. Acest lucru a dus la efecte socio-economice semnificative şi a evidențiat necesitatea consolidării capacităţii de reacţie la şocuri viitoare. În acest context, pentru a contracara efectele negative, Comisia Europeană a lansat programul Next Generation EU, având ca pilon central Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă.

„Implementarea PNRR a fost însă afectată de întârzieri, pe fondul suprapunerii cu şocuri adverse majore – inclusiv creşteri generalizate de preţuri generate de perturbări ale lanţurilor globale de aprovizionare şi de războiul din Ucraina -, precum şi al limitărilor privind capacitatea administrativă de implementare a acestor programe. În cazul României, aceste dificultăţi s-au reflectat într-o dinamică lentă a investiţiilor şi reformelor, ceea ce a condus la întârzieri în transmiterea cererilor de plată şi, ulterior, la renegocierea PNRR”, se mai arată în studiu.

Pe de altă parte, revizuirile Planului au dus la reducerea împrumuturilor cu aproximativ 2% din PIB. Chiar și așa, România a absorbit mai multe fonduri, peste nivelul altor state din regiune.

„În plus, dată fiind încheierea în august 2026 a acestui program, revizuirea a implicat inclusiv reducerea componentei de împrumuturi, cu aproximativ 2 la sută din PIB. Cu toate acestea, în termeni de fonduri efectiv cheltuite, România se situa la finele anului 2024 uşor peste nivelul altor economii din regiune, precum Polonia, Ungaria sau Cehia”, se arată în studiu.

Ce se va întâmpla după încheierea PNRR

Analiza are în vedere și perspectivele macroeconomice asociate finalizării PNRR după anul 2026. Studiul atrage atenția că ar putea exista riscul unui impact advers asupra creşterii economice, prin comprimarea investiţiilor totale. Aceasta în condițiile în care sectorul privat dispune de o capacitate relativ redusă de compensare. În plus, spaţiul fiscal al sectorului public este, la rândul său, limitat.

„Totuşi, şocul finalizării PNRR este de aşteptat să fie parţial atenuat de suprapunerea mai multor factori: persistenţa efectelor proiectelor deja implementate, impactul reformelor structurale incluse în PNRR – menite să sporească rezilienţa economiei -, la care se adaugă demararea unor programe investiţionale alternative, precum SAFE. În cazul acestuia din urmă, setul de multiplicatori estimaţi şi ipotezele impuse a priori – în special absorbţia integrală – implică un posibil impact cumulat asupra creşterii economice, inclusiv efecte de antrenare, de 1,4-3,5 puncte procentuale până în anul 2030. Având însă în vedere incertitudinile legate de alocări, condiţionalităţi şi calendarul de implementare pentru România, rolul programului SAFE este tratat cu prudenţă, ca factor potenţial compensator, dar nu ca ipoteză de bază în scenariile cantitative”, se precizează în studiu.

De asemenea, autorii menţionează că, până la sfârşitul lunii noiembrie 2025, România a atras aproximativ jumătate din alocarea renegociată a PNRR, în cuantum de 21,4 miliarde euro. În acest context, dacă vor fi absorbite toate fondurile alocate, prin Planul de Reziliență, respectiv 2,7% din PIB, se poate anticipa un impact asupra creşterii economice de peste 1% din PIB.

Această valoare trebuie însă interpretată cu prudenţă, întrucât poate fi una optimistă în raport cu limitările metodologice discutate anterior. În schimb, neatragerea fondurilor PNRR ar conduce fie la suspendarea/trenarea proiectelor de investiţii până la identificarea unor surse alternative de finanţare (ex. CFM standard sau SAFE), fie la realizarea acestora din surse proprii încă de pe parcursul anului 2026, cu impact direct şi potenţial semnificativ asupra deficitului bugetar. După anul 2026, încetarea previzibilă a fluxurilor financiare asociate PNRR – al cărui termen formal pentru finalizarea jaloanelor şi ţintelor este 30 august 2026 – implică o discontinuitate a investiţiilor publice, cu impact macroeconomic, dar care este susceptibilă a fi amortizată prin mai multe canale, reducând riscul unui „şoc investiţional” la finalul ciclului PNRR”, se arată în document.

Tags:
Citește și...
Peste 70% dintre români anticipează creșterea chiriilor anul acesta. Ce prețuri sunt deja în București și în țară
Economic
Peste 70% dintre români anticipează creșterea chiriilor anul acesta. Ce prețuri sunt deja în București și în țară
Tot mai mulți români își caută al doilea job: „Oamenii nu mai fac față cu un singur salariu și de aceea sunt disperați”
Economic
Tot mai mulți români își caută al doilea job: „Oamenii nu mai fac față cu un singur salariu și de aceea sunt disperați”
Scumpirile îi alungă pe români de la raft. Sucurile devin un lux, iar vânzările au scăzut cu 10%
Economic
Scumpirile îi alungă pe români de la raft. Sucurile devin un lux, iar vânzările au scăzut cu 10%
Pierderi majore pentru bugetul de stat. „Taxa Temu” a mutat avioanele cu marfă de la Aeroportul Internațional Henri Coandă la Budapesta
Economic
Pierderi majore pentru bugetul de stat. „Taxa Temu” a mutat avioanele cu marfă de la Aeroportul Internațional Henri Coandă la Budapesta
Fiecare leu a ajuns să conteze! Ce faci când banii nu mai ajung și cum îți poți salva bugetul
Economic
Fiecare leu a ajuns să conteze! Ce faci când banii nu mai ajung și cum îți poți salva bugetul
Primul oraș mare din România care renunță la datoriile cetățenilor. Cine sunt cei care scapă de restanțe
Economic
Primul oraș mare din România care renunță la datoriile cetățenilor. Cine sunt cei care scapă de restanțe
Topul regiunilor unde s-a construit cel mai mult în 2025. Câte autorizații s-au eliberat în România
Economic
Topul regiunilor unde s-a construit cel mai mult în 2025. Câte autorizații s-au eliberat în România
Cum evită unele firme din România plata taxelor către stat. Metodele folosite, care îngreunează recuperarea banilor de către ANAF
Economic
Cum evită unele firme din România plata taxelor către stat. Metodele folosite, care îngreunează recuperarea banilor de către ANAF
BNR: Inflația va continua să descrească lent în primele 3 luni ale anului. Ce se va întâmpla cu creșterea economică
Economic
BNR: Inflația va continua să descrească lent în primele 3 luni ale anului. Ce se va întâmpla cu creșterea economică
Daniel Băluță, șeful PSD București, i-a administrat prima înfrângere primarului general Ciprian Ciucu. PSD a blocat creșterea prețurilor la biletele STB
Economic
Daniel Băluță, șeful PSD București, i-a administrat prima înfrângere primarului general Ciprian Ciucu. PSD a blocat creșterea prețurilor la biletele STB
Ultima oră
16:39 - Sorin Grindeanu a criticat dur Guvernul: „Târziu, foarte târziu”. Ce a anunțat liderul PSD
16:33 - Antonia face dezvăluiri dureroase despre viața de mamă: „Nu am fost niciodată mai speriată”
16:20 - Cum revoluționează POS-urile mobile comerțul de proximitate – avantajele terminalelor Android precum PAX A920 sau A35
16:16 - Cum a redescoperit Grindeanu românii care au nevoie de PSD chiar odată cu reforma din administrație. Ce jocuri se mai fac în coaliție (VIDEO)
16:15 - Cum scapi de gândaci: Strategii care funcționează și greșeli de evitat
16:08 - Dezinsecție purici: Tot ce trebuie să știi pentru a-ți proteja casa și sănătatea
15:59 - AUR, lovitură pentru Guvernul Bolojan. Vor fi depuse trei moțiuni. Ce urmează
15:58 - Trump, criză de nervi după ce gazda premiilor Grammy a făcut o glumă pe seama lui: „Un ratat total, un prezentator sărac, patetic, fără talent și drogat!” (VIDEO)
15:50 - Zăpada pe mașină te poate costa scump în 2026. Ce amendă riști dacă pleci la drum fără să cureți geamurile, farurile și plafonul
15:32 - Cine nu plătește impozit în 2026. Lista celor scutiți de la plată