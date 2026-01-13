B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Bolojan, despre creșterea vârstei de pensionare pentru militari și polițiști: „Trebuie găsite variante cât se poate de corecte și de cinstite”

Bolojan, despre creșterea vârstei de pensionare pentru militari și polițiști: „Trebuie găsite variante cât se poate de corecte și de cinstite”

Traian Avarvarei
13 ian. 2026, 23:25
Bolojan, despre creșterea vârstei de pensionare pentru militari și polițiști: „Trebuie găsite variante cât se poate de corecte și de cinstite”
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: captură video B1 TV

Premierul Ilie Bolojan (PNL) a declarat, marți, că în privința militarilor și polițiștilor controlul cheltuielilor nu se face prin concedieri, ci prin creșterea vârstei de pensionare, „respectând niște reguli de bun simț”. Bolojan a insistat că România trebuie să aibă mai mulți oameni în economia reală dacă vrea să se însănătoșească.

Bolojan, despre pensionarea militarilor și polițiștilor

Întrebat dacă există o discuție în Guvern pentru creșterea vârstei de pensionare pentru militari și polițiști, Ilie Bolojan a răspuns: „Aici controlul cheltuielilor se face prin creșterea vârstei de pensionare, respectând niște reguli de bun simț. Care înseamnă că cei care astăzi au vârsta de pensionare și se pot pensiona li se aplică, ca și în propunerea magistraților, varianta tranzitorie, adică pot să își mențină drepturile actuale. Noi nu ne dorim ca un val de oameni să plece la pensie”.

„Trebuie găsite variante cât se poate de corecte și de cinstite pentru creșterea vârstei de pensionare, găsind niște formule de pensionare accelerată acolo unde într-adevăr se justifică. Cu cât se fac mai repede aceste modificări, cu atât mai bine. Cred că în acest an. România, dacă vrea să se însănătoșească economic trebuie să aibă mai mulți oameni în economia reală”, a mai declarat premierul, la TVR.

Tags:
Citește și...
Bolojan a explicat de ce au crescut taxele locale atât de mult: „Aici nu suntem să le spunem oamenilor ce le place să audă și după aceea să ne batem joc de ei”
Politică
Bolojan a explicat de ce au crescut taxele locale atât de mult: „Aici nu suntem să le spunem oamenilor ce le place să audă și după aceea să ne batem joc de ei”
Bolojan, reacție în scandalul de plagiat al lui Marinescu: Plagiatul, în principiu, care este o formă de furt, dar…
Politică
Bolojan, reacție în scandalul de plagiat al lui Marinescu: Plagiatul, în principiu, care este o formă de furt, dar…
Băluță, atac la Ciucu: „Primarul General este ales pentru a găsi soluții, nu pentru a se plânge, iar dacă nu are soluții, există oricând opțiunea depunerii mandatului”
Politică
Băluță, atac la Ciucu: „Primarul General este ales pentru a găsi soluții, nu pentru a se plânge, iar dacă nu are soluții, există oricând opțiunea depunerii mandatului”
Cum vede Miruță sistemul de pensionare a militarilor. Propunerile ministrului (VIDEO)
Politică
Cum vede Miruță sistemul de pensionare a militarilor. Propunerile ministrului (VIDEO)
Miruță acuză că declarațiile sale despre trimiterea de trupe în Groenlanda au fost răstălmăcite cu rea intenție: „Sunt acuzat de ceva ce nu am spus” (VIDEO)
Politică
Miruță acuză că declarațiile sale despre trimiterea de trupe în Groenlanda au fost răstălmăcite cu rea intenție: „Sunt acuzat de ceva ce nu am spus” (VIDEO)
Rogobete: „În Sănătate, economiile se fac în alte zone, nu la salarii”. Replică pentru Miruță
Politică
Rogobete: „În Sănătate, economiile se fac în alte zone, nu la salarii”. Replică pentru Miruță
Primarul din Cernavodă, condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare
Politică
Primarul din Cernavodă, condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare
Ilie Bolojan preia interimatul la Ministerul Educației. Surse: Premierul vrea să-și asume tăieri de fonduri la mai multe universități
Politică
Ilie Bolojan preia interimatul la Ministerul Educației. Surse: Premierul vrea să-și asume tăieri de fonduri la mai multe universități
EXCLUSIV: Tăierile cu 10% din fondul de salarii din ministere sunt doar praf în ochi. Nu se rezolvă nimic și vor reveni la taxe. Guvernul Bolojan, taxat dur de Traian Băsescu (VIDEO)
Politică
EXCLUSIV: Tăierile cu 10% din fondul de salarii din ministere sunt doar praf în ochi. Nu se rezolvă nimic și vor reveni la taxe. Guvernul Bolojan, taxat dur de Traian Băsescu (VIDEO)
Băsescu: „Bolojan a mers pe varianta să trimită nota de plată a jafului bugetar din 2024 către toată lumea. Românul e bombardat cu taxe”. Ce crede fostul președinte că trebuia făcut (VIDEO)
Politică
Băsescu: „Bolojan a mers pe varianta să trimită nota de plată a jafului bugetar din 2024 către toată lumea. Românul e bombardat cu taxe”. Ce crede fostul președinte că trebuia făcut (VIDEO)
Ultima oră
23:31 - Povestea neștiută a lui Iustin HVNDS, de la Survivor. Ce sacrificii a trebuit să facă tânărul pentru o carieră în muzică: „Dormeam prin scări de bloc sau prin parcuri, pe unde apucam”
23:23 - Temperaturile scăzute, pericol real pentru sănătate! Dr. Vasi Rădulescu avertizează: „Nu e de joacă”
23:04 - Bolojan a explicat de ce au crescut taxele locale atât de mult: „Aici nu suntem să le spunem oamenilor ce le place să audă și după aceea să ne batem joc de ei”
23:04 - Un actor de la Hollywood l-a luat în vizor pe Donald Trump: „Este cea mai rea ființă umană. Un infractor”
22:42 - Ger cumplit în Laponia! Reacţia unei românce la -43°C a devenit virală pe TikTok: „Niciodată nu a fost atât de frig” (VIDEO)
22:39 - Bolojan, reacție în scandalul de plagiat al lui Marinescu: Plagiatul, în principiu, care este o formă de furt, dar…
22:31 - SUA crede că e și în avantajul Groenlandei să devină al 51-lea stat american. Ambițiile lui Trump au adus teroare în viețile localnicilor
22:13 - Băluță, atac la Ciucu: „Primarul General este ales pentru a găsi soluții, nu pentru a se plânge, iar dacă nu are soluții, există oricând opțiunea depunerii mandatului”
21:53 - Mara Bănică, strigăt de ajutor pe rețelele de socializare: „Ne mor copiii”. Tragedia care a marcat-o pe jurnalistă
21:47 - După Australia, încă o țară ia o decizie radicală. Franța vrea să interzică rețelele sociale sub 15 ani