Premierul Ilie Bolojan (PNL) a declarat, marți, că în privința militarilor și polițiștilor controlul cheltuielilor nu se face prin concedieri, ci prin creșterea vârstei de pensionare, „respectând niște reguli de bun simț”. Bolojan a insistat că România trebuie să aibă mai mulți oameni în economia reală dacă vrea să se însănătoșească.

Bolojan, despre pensionarea militarilor și polițiștilor

Întrebat dacă există o discuție în Guvern pentru creșterea pentru militari și polițiști, Ilie Bolojan a răspuns: „Aici controlul cheltuielilor se face prin creșterea vârstei de pensionare, respectând niște reguli de bun simț. Care înseamnă că cei care astăzi au vârsta de pensionare și se pot pensiona li se aplică, ca și în propunerea magistraților, varianta tranzitorie, adică pot să își mențină drepturile actuale. Noi nu ne dorim ca un val de oameni să plece la pensie”.

„Trebuie găsite variante cât se poate de corecte și de cinstite pentru creșterea vârstei de pensionare, găsind niște formule de pensionare accelerată acolo unde într-adevăr se justifică. Cu cât se fac mai repede aceste modificări, cu atât mai bine. Cred că în acest an. România, dacă vrea să se însănătoșească economic trebuie să aibă mai mulți oameni în economia reală”, a mai declarat premierul, la