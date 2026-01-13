Radu Miruță (USR), ministrul Apărării, a explicat propunerea sa privind pensionarea din Armată, propunere care să includă o creștere a soldei, astfel încât militarii să fie încurajați să rămână în sistem cât mai mult timp. „Nu trimite nimeni oameni pe teren la 65 de ani, nu taie nimeni solda, nu umblă nimeni să schimbe modul în care se calculează pensia”, a insistat ministrul.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Miruță: Nu putem tăia salariile, nu putem să micșorăm numărul de militari

„Și acolo se propagă niște spaime. Eu nu am spus că scade solda militarului, nu am spus că se modifică modul în care se calculează pensia militarilor, nu am spus că trimitem oameni pe teren la 65 de ani. Toate acestea sunt niște minciuni și cu seriozitatea de care mă pot percepe cei care mă cunosc ar trebui să asculte lucrurile așa cum le spun.

Ce spun eu e că la Armată, că despre Armată pot să vorbesc, nu putem tăia salariile, nu putem să micșorăm numărul de militari. Înțeleg în același timp că toată lumea are câte o excepție. Când ești ridicat în picioare să spui lecția, nu poți să zici că la tine e o problemă și nu poți să contribui, că așa o să spună fiecare.

Susținând că nu se poate să scandă nici pensiile, nici salariile celor din Armată, s-a găsit o soluție de compromis ca aceste sisteme – și e o decizie la care au participat membrii celor patru partide și e o decizie în discuție, n-a fost luată, se fac niște analize – ca și aceste sisteme să-și aducă bucata lor de contribuție, nu la fel de mare ca celelalte, când ai război la graniță”, a declarat Radu Miruță.

Cum vede Radu Miruță ieșirea la pensie a militarilor

„Din 2017, când a fost treapta mare, pensiile militarilor au fost decuplate de creșterea soldelor. (…) Pensiile celor din zona militară nu au mai crescut sincron cu creșterile de salarii și cred că pentru cei mai mulți din zona militară e o preocupare să rămână în activitate până ating o soldă mai mare pentru a putea avea o pensie mai mare, că azi se face o medie a veniturilor pe ultimele luni. (…)

Eu spun că sunt preocupat să vedem dacă putem face un pic de spațiu în curtea noastră, că nu putem cere din altă parte. Azi, vârsta standard de pensionare crește progresiv până în 2035, când se ajunge la 65 de ani. Pe tabel, azi suntem la vârsta standard de 58 de ani și 6 luni. De aici se coboară în funcție de condițiile de muncă. Pot să le scadă azi până la 48-49 de ani. În 2035 se ajunge să le scadă până la 52 de ani.

Eu spun să analizăm dacă nu cumva putem urca, ca azi să scadă până la cel mult 52 de ani. Asta putem face uitându-ne în paralel cu o potențială creștere a soldei. Dacă crește solda, e mai atractiv pentru oameni să rămână în activitate, să iasă la o pensie mai mare și s-ar putea ca asta să nu deranjeze pe nimeni, ba chiar să-i ajute”, a mai explicat ministrul Apărării.