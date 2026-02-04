B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Ilie Bolojan, prima reacție după raportul Congresului SUA despre anularea alegerilor: „Nu este un raport despre România” (VIDEO)

Ana Maria
04 feb. 2026, 20:15
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ce spune raportul Comisiei juridice din Congresul SUA despre România
  2. De ce nu există un raport complet despre anularea alegerilor prezidențiale
  3. Ce rol au avut instituțiile din România în decizia de anulare a alegerilor

Premierul Ilie Bolojan a discutat, miercuri, despre raportul Comisiei juridice din Congresul SUA privind anularea alegerilor prezidențiale din România, document care a stârnit controverse în spațiul public. Subiectul a fost abordat în cadrul unei conferințe de presă, unde șeful Executivului a clarificat poziția autorităților române.

Ce spune raportul Comisiei juridice din Congresul SUA despre România

Jurnaliștii l-au întrebat pe Ilie Bolojan dacă, în perioada în care a ocupat funcția de președinte interimar, a existat vreo discuție oficială legată de posibile ingerințe externe în procesul electoral.

Premierul a subliniat că documentul apărut în Statele Unite nu vizează direct România, ci are o tematică mai largă, legată de libertatea de exprimare în mediul online, unde este menționată și țara noastră.

Am răspuns la acest tip de întrebări de nenumărate ori și, în afară de ceea ce a spus domnul președinte, lucru cu care sunt întru totul de acord, nu am ce să comentez suplimentar. La modul deschis, nu este un raport despre România, este un raport despre libertatea de exprimare în care este menționată și România. Înțelegem și respectăm preocuparea comisiilor din Congresul SUA în privința libertăților de exprimare. Și noi, ca țară, respectăm această valoare fundamentală și nu avem disensiuni din acest punct de vedere. Aici e vorba de prevederi legate de un raport, există și alte rapoarte ale TikTok-ului, dar deciziile care au fost luate la vremea respectivă, așa cum știți, au fost decizii luate de CCR, cu respectarea prevederilor legale în materie de derulare a alegerilor”, a spus Bolojan.

De ce nu există un raport complet despre anularea alegerilor prezidențiale

Bolojan a mai fost întrebat dacă acest raport pune sub semnul întrebării legitimitatea lui Nicușor Dan și de ce nu avem un raport complet despre anularea alegerilor.

Ilie Bolojan a respins ideea că documentul american ar pune sub semnul întrebării mandatul actualului președinte, invocând legitimitatea votului popular.

Legitimitatea domnului președintele Nicușor Dan este dată de milioanele de români care l-au votat în alegerile prezidențiale de anul trecut”, a răspuns Bolojan.

Ce rol au avut instituțiile din România în decizia de anulare a alegerilor

Premierul a amintit că hotărârile privind procesul electoral au fost luate de instituțiile abilitate din România, în baza cadrului legal în vigoare, subliniind rolul Curții Constituționale în validarea deciziilor.

