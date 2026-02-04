Ce se întâmplă cu prețul la gaze după 1 aprilie? Premierul Ilie Bolojan a explicat, miercuri, într-o , care este planul Guvernului după data de 1 aprilie, moment în care actuala schemă de plafonare a prețului la gaze naturale va fi eliminată. Executivul propune o etapă intermediară, cu prețuri reglementate administrativ, menită să reducă impactul asupra populației și să pregătească piața pentru liberalizarea completă.

Prețul la gaze după 1 aprilie: Va mai exista protecție pentru consumatorii casnici după eliminarea plafonării?

Potrivit premierului, autoritățile iau în calcul o perioadă de tranziție în care prețul gazelor nu va mai fi plafonat, dar nici complet liberalizat. În schimb, tarifele vor fi stabilite administrativ pentru populație, astfel încât facturile să nu înregistreze fluctuații bruște.

„De asemenea, un aspect important este plafonarea administrativă a prețului la gaz. Așa cum știți, trebuie să facem pași pentru a elimina plafonarea prețului la gaze, dar, în același timp, trebuie să protejăm și cetățenii României de puseul de inflație posibil, care ar putea să apară pe fondul creșterii prețurilor la gaz necontrolate.

De asemenea, fiind un an greu, este normal să luăm aceste măsuri, având în vedere că, din 2027, România va avea un avantaj important în sensul în care, așa cum am spus, vom avea resurse suplimentare de gaz în Marea Neagră, ceea ce ar trebui să ne ducă la o scădere a prețului gazelor și să înlăture orice fel de probleme cu aprovizionarea iarna în perioadele când avem ger.

Asta înseamnă că anul 2027, când vom avea această supraproducție de gaz, ar fi un an mai potrivit pentru a face liberalizarea.”, a spus premierul.

Prețul la gaze după 1 aprilie: Cum va funcționa perioada de tranziție până la liberalizarea completă

Această reglementare va fi aplicată pe întregul lanț, de la producători și transportatori, până la distribuitori și furnizori. Măsura va asigura un preț stabil pe durata unui an, fără modificări până în primăvara următoare. Prețul administrat va fi valabil pentru toți consumatorii casnici, dar și pentru cantitatea de gaz utilizată de centralele de termoficare în producerea energiei termice.

„Propunem, deci, ca între 1 aprilie anul acesta, sfârșitul lunii martie, și sfârșitul lunii martie 2027, să existe o perioadă tranzitorie cu un preț care nu va mai fi plafonat, ci un preț administrat pentru consumatorii casnici. Ce înseamnă asta? Înseamnă că vom reglementa prețul pentru casnici pe tot lanțul, de la producători la transportatori, la distribuitori și la furnizori”, a mai precizat Ilie Bolojan.

Prețul la gaze după 1 aprilie: Vor rămâne facturile stabile pe parcursul anului pentru populație?

Premierul a explicat că unul dintre obiectivele principale ale acestui mecanism este menținerea stabilității prețurilor pe durata unui an întreg, astfel încât românii să nu fie afectați de fluctuații sezoniere sau de scumpiri bruște.

„Asta înseamnă că prețul va rămâne stabil pe tot parcursul anului și nu vor fi alte modificări până în primăvara anului viitor. Prețul la gaz va fi administrat pentru toți consumatorii casnici și pentru toate CET-urile pentru cantitatea utilizată pentru generarea energiei termice”, a explicat premierul, subliniind că măsura vizează atât gospodăriile, cât și sistemele de încălzire centralizată.

Ce se va întâmpla cu firmele și consumatorii non-casnici după 1 aprilie

În ceea ce privește mediul economic, Ilie Bolojan a precizat că plafonarea nu va mai fi aplicată, însă impactul ar urma să fie limitat, având în vedere că o mare parte dintre consumatori cumpără deja gaze la prețuri mai mici decât plafonul actual.

„Pentru celelalte activități nu va mai exista plafon, dar, așa cum sunt datele de astăzi, majoritatea consumatorilor din economie achiziționează gaze la prețuri care sunt sub plafon”, a spus premierul, menționând că piața funcționează deja, parțial, în logica liberalizării.

Cum vrea Guvernul să evite derapajele și costurile de la buget din trecut

Premierul Ilie Bolojan a recunoscut că schemele de plafonare aplicate în anii anteriori au generat distorsiuni în piață și costuri importante pentru stat, motiv pentru care noul mecanism este gândit astfel încât să protejeze populația fără a încărca bugetul public.

„În felul acesta protejăm populația, nu angajăm cheltuieli de la bugetul de stat și eliminăm problemele care au apărut în anii trecuți, când schemele de plafonare au fost de așa natură făcute, încât au permis unor furnizori, unor traderi să deruleze operațiuni care au însemnat creșterea prețului, iar statul a trebuit să plătească diferențele de preț și și astăzi mai avem restanțe de plăți în această zonă”, a mai spus premierul.