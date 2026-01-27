B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Ce a anunțat Ilie Bolojan cu privire la înlocuirea ministrului Justiției, după acuzațiile de plagiat: „Un plagiat este o formă de furt intelectual"

Ce a anunțat Ilie Bolojan cu privire la înlocuirea ministrului Justiției, după acuzațiile de plagiat: „Un plagiat este o formă de furt intelectual”

Ana Maria
27 ian. 2026, 14:18
Ce a anunțat Ilie Bolojan cu privire la înlocuirea ministrului Justiției, după acuzațiile de plagiat: Un plagiat este o formă de furt intelectual
Sursa Foto: Inquam Photos / Alexandru Nechez
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți, într-un interviu acordat postului RFI România, că ar putea urma o discuție „cât se poate de serioasă” privind înlocuirea din funcție a ministrului Justiției, Radu Marinescu, în cazul în care o comisie va confirma acuzațiile de plagiat.

Ce spune Bolojan despre înlocuirea din funcție a ministrului Justiției

Declarațiile au fost făcute după ce șeful Executivului a fost întrebat direct dacă l-ar schimba din funcție pe ministru într-un asemenea scenariu, transmite Agerpres.

Din punctul ăsta de vedere, dacă asta s-ar întâmpla (o confirmare din partea comisiei – n.r.), ar fi o discuţie cât se poate de serioasă pe tema asta. (…) Fiecare om care este pe o funcţie publică, care are suspiciuni, care este atacat pe un motiv sau altul, în mod cert are nişte vulnerabilităţi care îi slăbesc autoritatea de a-şi exercita acel mandat. Acest lucru este general valabil nu doar în acest caz, ci în orice fel de caz”, a spus Ilie Bolojan.

De ce spune premierul că nu poate lua o decizie fără o certificare oficială

Ilie Bolojan a subliniat că acuzațiile care îl vizează pe ministrul Justiției se referă la o perioadă de acum 15–20 de ani, când Radu Marinescu nu făcea parte din Guvern. Premierul a explicat că nu poate lua o decizie politică bazată doar pe suspiciuni, fără o concluzie clară a unei comisii competente.

Am încercat în toată această perioadă să-mi evaluez miniştrii după ceea ce fac. Acum, sigur, ce poţi să faci în situaţia în care partidul din care provine ministrul îl susţine? Sigur, poţi forţa o demitere, cu scandalul de rigoare, pe baza unei acuzaţii, dar înţeleg că astăzi Comisia de Etică a Universităţii din Craiova, locul unde ministrul Marinescu a obţinut acest doctorat, are două sesizări şi aştept ca o comisie calificată să anunţe o decizie într-o formă sau alta în acest sens, în aşa fel încât să poţi să ai o certificare, pentru că nu premierul, nu altă persoană poate să certifice un astfel de lucru sau altul. Dar, per ansamblu, orice s-ar spune, un plagiat este o formă de furt intelectual. Aceasta este adevărul”, a mai adăugat prim-ministrul.

Ilie Bolojan a precizat că, în acest moment, nu are în vedere o remaniere a Guvernului. Totuși, el a arătat că activitatea miniștrilor este evaluată constant, iar un criteriu esențial îl reprezintă absorbția fondurilor europene din PNRR.

Premierul a subliniat importanța celor aproximativ 10 miliarde de euro care trebuie atrași pentru proiecte majore de infrastructură și dezvoltare.

De ce este absorbția fondurilor din PNRR un criteriu-cheie pentru miniștri

Bolojan a explicat că absorbția banilor din PNRR este vitală pentru finalizarea unor proiecte importante, precum reabilitarea blocurilor, construirea de școli și spitale sau extinderea rețelei de autostrăzi din România.

Asta ne permite să terminăm lucrări importante care sunt în curs, să anvelopăm blocuri, să construim şcoli, să construim spitale, să extindem reţeaua de autostrăzi în România. Atingerea acestei ţinte, deci absorbirea acestor bani, este foarte importantă şi mi se pare de bun simţ să fie un criteriu pe care ar trebui să-l folosim la evaluarea miniştrilor la finalul acestui exerciţiu financiar”, a declarat premierul.

El a mai spus că majoritatea miniștrilor și-au asumat atingerea unei absorbții totale, avertizând că nefinalizarea proiectelor ar duce la pierderea fondurilor europene.

Şi, atunci, fiecare ministru, când îşi fixează astfel de ţinte, trebuie să îşi şi asume responsabilitatea, pentru că dacă nu finalizezi, de exemplu, nişte proiecte care sunt pe grant, practic, România pierde nişte bani”, a subliniat Ilie Bolojan.

