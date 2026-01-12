Actualul ministru al Justiției, Radu Marinescu, este suspectat că și-ar fi plagiat teza de doctorat. Dezvăluirile apar într-o investigație publicată de , semnată de jurnalista Emilia Șercan.

Este vorba despre teza de doctorat pe care a susținut-o în anul 2009 la Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității din Craiova, sub coordonarea prof. univ. dr. Ion Dogaru. Marinescu este suspectat că ar fi folosit masiv texte preluate fără citare.

Radu Marinescu ar fi plagiat teza de doctorat. Ce informații a publicat Emilia Șercan

Potrivit investigației realizate de Emilia Șercan, aproape 57% din teza de doctorat ar conține fragmente copiate din alte lucrări de specialitate, fără indicarea autorilor. În cifre concrete, este vorba despre 140 de pagini din totalul de 247.

Lucrarea poartă titlul „Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil” și i-a adus lui Radu Marinescu titlul de .

Radu Marinescu ar fi plagiat teza de doctorat. Din ce surse ar fi fost copiate textele

Investigația arată că fragmentele suspecte provin din mai multe volume de referință din domeniul dreptului procesual civil, unele dintre ele nefiind menționate deloc în bibliografie.

Cea mai mare parte a conținutului identificat ca plagiat ar proveni din volumul „Înscrisurile. Mijloace de probă în procesul civil”, publicat în 1998 la Editura All și semnat de Florea Măgureanu. Din această lucrare ar fi fost preluate 62 de pagini, fără nicio trimitere explicită.

Alte pasaje ar fi fost copiate din „Probele în procesul civil”, apărută în 2006 la Editura Universul Juridic, sub semnătura Mariei Fodor. În acest caz, PressOne susține că au fost preluate inclusiv notele de subsol.

De asemenea, tot potrivit PressOne, 53 de pagini ar proveni dintr-o lucrare publicată în 1996 la Editura AnkaRom din Iași, semnată de Radu Dumitru și Dan Tudurache, volum care nu ar figura nici el în bibliografia tezei.

Radu Marinescu ar fi plagiat teza de doctorat. Ce tip de plagiat ar fi folosit

Conform PressOne, metoda identificată este una clasică și des întâlnită în tezele demnitarilor români. Este vorba despre plagiatul de tip copy-paste. Aceasta presupune preluarea integrală a unor pasaje, fără ghilimele și fără menționarea autorilor originali.

În unele situații, blocurile de text copiat ar fi continue și s-ar întinde, potrivit Emiliei Șercan, pe zeci de pagini, ajungând chiar la 25 de pagini consecutive.

Cum explică Radu Marinescu acuzațiile de plagiat și de ce crede că apar acum

În contextul anchetei PressOne, care susține că mai mult de jumătate din teza sa de doctorat ar fi plagiată, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a reacționat public. Ministrul a respins acuzațiile, afirmând că „nu consider că am plagiat” și că lucrarea sa a fost elaborată „în conformitate cu normele timpului și sub coordonarea unui profesor academician reputat”.

Ce spune despre parcursul său profesional și teza de doctorat

Ministrul ridică întrebarea „De ce acum? De ce eu?” și consideră că articolul care îl acuză este „defăimător și plin de contradicții”, insistând că face parte dintr-un atac repetat, plin de „calomnii” la adresa sa, precum etichetele de „avocat al interlopilor” sau „impus de clanuri cu interese obscure”.

El critică faptul că jurnalista Emilia Șercan îl acuză de plagiat „fără măcar să fi utilizat o analiză pe bază de soft”, subliniind că „nu am plagiat în lucrarea de doctorat”.

„De ce acum? De ce eu?

Într-un articol defăimător și plin de contradicții, care reia obsesiv calomniile ce mi-au fost anterior aruncate în spate (avocatul interlopilor , impus ministru de clanuri cu interese obscure etc) , articol care insistă repetat pe procedura privind selecția procurorilor, declanșată de MJ cu doar câteva zile în urmă (a propos de de ce eu și de ce acum), fără măcar să fi utilizat o analiză pe bază de soft, dna jurnalist Sercan Emilia ma acuza de plagiat în lucrarea de doctorat, lucru pe care eu nu l-am făcut!

Ar fi de spus următoarele:

Am absolvit, ca șef de promoție, cu studii la zi și fără vreo întrerupere, Facultatea de drept a Universității de stat din Craiova.

Am intrat, imediat după absolvirea facultățiii ,în avocatură și am profesat neîntrerupt timp de treizeci de ani ca avocat în cadrul Baroului Dolj, competența mea profesională fiind recunoscută și prin alegerea în organele de conducere ale profesiei, pentru mai multe mandate succesive. Am reprezentat Baroul Dolj inclusiv pe plan internațional în cadrul Federației Barourilor Europene.”, a scris ministrul pe Facebook.

Ce precizări a mai făcut ministrul Justiției

În privința tezei de doctorat, ministrul susține că a elaborat-o „în urmă cu aproximativ 17 ani, în cadrul aceleiași prestigioase facultăți de drept de stat, sub coordonarea regretatului academician profesor universitar doctor Ion Dogaru” și că „am respectat îndrumările și standardele de etică și calitate științifică, în conformitate cu legislația din acel moment”.

„În urmă cu aproximativ 17 ani, am elaborat, în cadrul aceleiași prestigioase facultăți de drept de stat,teza de doctorat ,sub coordonarea regretatului academician profesor universitar doctor Ion Dogaru. Am respectat îndrumările și standardele de etică și calitate științifică , în conformitate cu legislația din acel moment, teza fiind evaluată de profesorul îndrumător, de comisia de doctorat și de CNATDCU, conform tuturor rigorilor, fără a mi se semnala vreo neconformitate.​

Precizez și că nu dețin o catedră universitară, sunt doar colaborator extern (cadrul didactic asociat) al Universității din Craiova.”, a mai menționat ministrul.

Ce spune despre procedura de evaluare și standardele academice

Marinescu subliniază că teza a fost „evaluată de profesorul îndrumător, de comisia de doctorat și de CNATDCU, conform tuturor rigorilor, fără a mi se semnala vreo neconformitate”.

De asemenea, el precizează că „nu dețin o catedră universitară, sunt doar colaborator extern (cadrul didactic asociat) al Universității din Craiova”.

„Cu privire la susținerile doamnei jurnaliste Șercan, despre dubii vizând standardele de etică, de calitate științifică ale lucrării, precum și de legalitate, este necesar să precizez ca respectivele standarde s-au stabilit și validat de către Comisia de doctorat si CNATDCU, conform legii atunci în vigoare.

În măsura în care cineva le contestă, chiar și după aproape 20 de ani , are posibilitatea deplina să se adreseze organismelor in drept, conform legii, adevărul neputând fi sinonim cu simple alegații mediatice, chiar bizare (as fi plagiat dar în subsol apare ca sunt citate opere ale autorilor din care s-ar fi inspirat și pe care i-au citat și autorii despre care se susține ca ar fi fost preluați , unele texte sunt de fapt reformulate juridic așadar nu preluate copy paste cum suna acuzația dar ar putea exista chipurile o conspirație cu complici, intermediari sau chiar o lucrare neidentificată plagiată, ca as fi plagiat istoria probelor, care e de fapt una singură sau alte chestiuni de acest fel, de unanimitate conceptuală juridică, ca am fi prezentat spețe mai vechi în condițiile în care tratăm despre codurile vechi etc).”, a mai adăugat ministrul.

Ce spune despre decizia Curții Constituționale și despre cariera sa

„Amintesc în acest cadru și ca, potrivit deciziei nr. 364, din 8 iunie 2022 , a Curții Constituționale (obligatorie), aceste standarde nu pot fi reexaminate cu relevanță juridică, în contextul succesiunii în timp a legilor, sub aspectul valorii științifice a lucrării, neexistând niciun temei constituțional sau legal în acest sens.

Competența mea profesională poate fi judecată prin cariera mea juridică de trei decenii, fără abateri și cu succese profesionale recunoscute, iar în mandatul ministerial prin evaluarea pe care o face Parlamentul, care a învestit acest guvern.”, a conchis Marinescu pe Facebook.