Politică

Ana Maria
09 oct. 2025, 21:46
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Bolojan, despre reforma pensiilor magistraților. De ce e importantă rezolvarea acesteia
  2. Ce a spus premierul despre pensionarea magistraților
  3. Bolojan, despre reforma pensiilor magistraților. Ce semnal a dat către CCR

Premierul Ilie Bolojan a comentat, joi, în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, și subiectul referitor la reforma pensiilor magistraților, care a fost amânată, din nou, pentru a doua oară, de către Curtea Constituțională (CCR).

Bolojan a menționat că rezolvarea problemei pensiilor magistraților reprezintă un jalon crucial pentru România. Nerespectarea acestui jalon blochează o sumă de peste 200 de milioane de euro, parte dintr-un total de peste 800 de milioane de euro aferent unor jaloane europene.

De asemenea, premierul a mai subliniat faptul că neimplementarea reformelor înseamnă pierderea acestor fonduri esențiale.

Bolojan, despre reforma pensiilor magistraților. De ce e importantă rezolvarea acesteia

Prim-ministrul a mai adăugat că societatea nu mai susține pensiile anticipate ale magistraților (sau ale altor categorii) la vârste de 48-50 de ani, cu pensii egale cu ultimul salariu și că această situație este percepută ca o nedreptate socială și este considerată anormală, neexistând exemple similare în alte țări europene.

“Aici sunt trei aspecte pe care le-aș putea puncta. Într-adevăr, rezolvarea pensiilor magistrațiilor este un jalon, deci o obligație pe care România și-a asumat-o în anii trecuți, de care depinde o sumă de peste 200 de milioane de euro, pe care România nu a primit-o în momentul de față.

Și mai avem încă două jaloane, care fiecare are 200-300 de milioane de euro. În total, cele trei jaloane sunt peste 800 de milioane de euro, pe care, într-adevăr, dacă nu le respectăm, nu le punem în practică, nu ne luăm acești bani. E o sumă destul de importantă. Asta ar fi, să spunem, partea legată de fonduri europene.

De fapt, cele două probleme de bază pe care nu le vom putea ocoli niciodată, sunt aspectele care țin de suportabilitatea socială și de sustenabilitatea acestor sisteme și trebuie să discutăm deschis.

Oamenii nu susțin, nu e vorba că vrea un om politic sau altul, nu mai susțin, pur și simplu, să avem categorii sociale, că sunt magistrați sau nu sunt magistrați, care se pensionează la 48-50 de ani, care au niște pensii cât ultimul salariu, pentru că este o chestiune de nedreptate socială și oricum am lua-o, nu există suport pentru asemenea situație și este un lucru anormal din toate punctele de vedere, pentru că nu există nicăieri în Europa astfel de situații”, a explicat Bolojan.

Ce a spus premierul despre pensionarea magistraților

Ilie Bolojan a explicat că un sistem bugetar și economic funcțional necesită o forță de muncă numeroasă pentru a genera resurse necesare susținerii pensiilor, sănătății și educației.

„Al doilea aspect este cel de sustenabilitate economică. Nu trebuie să ne ascundem. Gândiți-vă că această pensionare anticipată a multor categorii, nu doar judecătorii sunt în această situație, face ca să avem oameni care sunt în deplinitatea puterilor, cu o mare experiență profesională, care nu sunt valorificați între 50 și 65 de ani. Și suntem în situația în care doar 53% din românii de peste 55 de ani sunt prinși într-o activitate economică.

Pur și simplu ceilalți sunt în diferite forme de pensionări anticipate, unii sunt plecați în străinătate. Gândiți-vă că această țară nu poate funcționa bugetar sau nu poate merge bine, dacă nu avem o economie pusă pe bază sănătoasă și asta înseamnă mai mulți oameni care lucrează în România. Noi nu putem să avem sisteme de pensii bune, nu putem să avem sisteme de sănătate, care fac o educație de calitate sau sisteme de medicină care oferă servicii medicale bune, dacă nu avem resurse pentru ele și resursele nu le putem lua decât de la cei care lucrează.

Gândiți-vă că un om care a ieșit la 50 de ani primește o pensie până la 75-77 de ani, cât este vârsta medie de viață în România. Deci 25 de ani este plătit la valoarea ultimului salariu, gândiți-vă că nu mai este suportabil din punct de vedere al sistemului de pensii și al unei economii. Și în fiecare an, lucrurile se complică pentru că ies noi generații și trebuie, deci, să corectăm aceste lucruri”, a mai adăugat prim-ministrul.

Bolojan, despre reforma pensiilor magistraților. Ce semnal a dat către CCR

Bolojan a declarat că speră ca la următoarea ședință a Curții Constituționale, subiectul pensiilor magistraților să fie închis.

“Este o necesitate și eu sper că la următoarea ședință a Curții Constituționale se va închide și acest subiect. Eu sunt bucuros, dacă pot să spun așa, că trei din cele cinci pachete au fost declarate constituționale.

Ele își vor face efectele în perioada următoare. Și, că ne place, că nu ne place, erau niște salarizări, gândiți-vă, în autoritățile de reglementare, ANCOM, ASF, ANRE, care erau oricum ieșite din orice normalitate. Nu mai puteam continua așa, vor trebui să le reducă. Gândiți-vă ce se întâmpla în companiile de stat, unde din nou n-aveam performanță, stăteam tot timpul cu mâna întinsă către Guvern, să ni se dea subvenții, să ni se acopere pierderile, dar noi luăm bonusuri de performanță. Nici asta nu mai putea continua și să ne gândim la sistemul de sănătate, unde acest pachet care a fost adoptat, această lege, creează condiții pentru a avea un sistem de sănătate mult mai funcțional, mult mai eficient și, la final, niște servicii mai bune, nu cu costuri mai mari”, a mai spus premierul.

