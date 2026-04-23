Ana Beatrice
23 apr. 2026, 15:51
Marcel Răducanu, verdict dur despre Gheorghe Hagi: „Nu sunt foarte convins că are capacitatea de a fi selecţioner"
Sursă Foto: Captură Video - YT
Cuprins
  1. Răducanu e sceptic că noul selecționer al României
  2. Ce spune Răducanu despre alegerea lui Hagi ca selecționer
  3. Cum poate gestiona Hagi o generație considerată „slăbuță”

Marcel Răducanu nu crede că Gheorghe Hagi poate produce o schimbare majoră la naționala României. Fostul internațional este rezervat în privința impactului pe care acesta l-ar avea ca selecționer.

Răducanu e sceptic că noul selecționer al României

Într-un moment complicat pentru fotbalul românesc, Marcel Răducanu își exprimă fără rețineri opinia. Fostul internațional, cu cinci sezoane în tricoul naționalei și trei goluri marcate, vorbește din perspectiva unei experiențe solide. După evoluții la cluburi importante precum Steaua, Borussia Dortmund și FC Zurich, acesta nu este deloc optimist în privința viitorului apropiat.

Acesta consideră că Gheorghe Hagi va avea o misiune extrem de dificilă, în condițiile unei generații pe care o cataloghează drept slabă. Totuși, noul selecționer a semnat un angajament pe patru ani cu Federația Română de Fotbal. Obiectivul stabilit este unul ambițios, calificarea la Euro 2028.

„Este, fără doar și poate, un nume mare (n.r. Gică Hagi). Dar în privința lui sunt mai degrabă de părerea exprimată de Cornel Dinu. Nici eu nu sunt foarte convins că Gică are actualmente capacitatea de a fi selecţioner.

E un fapt că el, ca antrenor, nu are experiență la nivel internațional. A avut trei perioade scurte „afară”, din ce-mi amintesc eu, la Bursaspor și de două ori la Galatasaray, cu care a luat Cupa Turciei.

Dar în rest, a antrenat numai în România. Dar nu asta ar fi, până la urmă, marea problemă. În fond și Edi Iordănescu antrenase aproape exclusiv în Liga 1 înainte de a califica echipa la Euro 2024”, a transmis acesta pentru gsp.ro.

Cum poate gestiona Hagi o generație considerată „slăbuță”

Marcel Răducanu trage un semnal de alarmă în privința situației actuale. Acesta susține că adevărata provocare pentru Hagi nu ține doar de bancă, ci mai ales de nivelul lotului.

„Efectivul de jucători este același pe care l-a avut la dispoziție și Mircea Lucescu. Dacă nea Mircea, cu vasta lui experiență națională și internațională, n-a reușit să califice România la Mondiale dintr-o grupă zic eu accesibilă, ce ar putea să facă Hagi?

Și unde joacă acești fotbaliști (n.r. crescuți de Hagi la Academie)? Toți sunt la cluburi mediocre. Cel mai bun exemplu este chiar fiul său. A spus că se va baza pe Ianis. Dar pe Ianis, dacă era într-adevăr o valoare, îl oprea Fiorentina.

A fost la Rangers și acum joacă la un club no name din Turcia, Alanyaspor. Am înțeles că va încerca să-l readucă la lot pe Mitriță, ceea ce mi se pare o idee bună. Mitriță este genul de jucător care-ți poate decide un meci. Dar, pe ansamblu, vorbim despre o generație slăbuță, trebuie să fim sinceri. Și jucătorii sunt la o vârstă la care nu mai ai ce să-i înveți, mai ales la echipa reprezentativă.

Va fi problematică treaba asta cu el și cu Ianis. Dacă nu joacă bine la club sau dacă nu joacă deloc, ar trebui să nu-l bage în meciurile naționalei. Dacă va insista cu el, toți îl vor pune la zid și în special voi, presa. O să-mi spuneți că la Atletico Madrid, Simeone joacă și el cu fiul său. Dar băiatul ăla, după cum probabil ați constatat și voi, chiar joacă foarte bine.

Hagi va trebui să facă altceva decât au făcut predecesorii lui. Să vină cu ceva nou. Ce anume, nu știu nici eu. E o situație dificilă. Va fi pentru el o mare provocare și sper din tot sufletul să reușească să schimbe cumva macazul.

Dar are mare nevoie de toată susținerea noastră, de răbdare din partea șefilor FRF, a fanilor, dar și a voastră, a presei. Sincer să fiu, n-am o senzație prea bună, dar nici nu vreau să trag concluzii când el nici măcar n-a bifat primul meci. N-ar fi fair-play. Să dea Dumnezeu să mă înșel eu și Gică să găsească o soluție și să pună echipa reprezentativă pe făgașul cel bun”, a mai declarat Răducanu.

