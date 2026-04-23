Marcel Răducanu nu crede că poate produce o schimbare majoră la naționala României. Fostul internațional este rezervat în privința impactului pe care acesta l-ar avea ca selecționer.

Într-un moment complicat pentru fotbalul românesc, Marcel Răducanu își exprimă fără rețineri opinia. Fostul internațional, cu cinci sezoane în tricoul naționalei și trei goluri marcate, vorbește din perspectiva unei experiențe solide. După evoluții la cluburi importante precum Steaua, Borussia Dortmund și FC Zurich, acesta nu este deloc optimist în privința viitorului apropiat.

Acesta consideră că Gheorghe Hagi va avea o misiune extrem de dificilă, în condițiile unei generații pe care o cataloghează drept slabă. Totuși, noul selecționer a semnat un angajament pe patru ani cu . Obiectivul stabilit este unul ambițios, calificarea la Euro 2028.

Ce spune Răducanu despre alegerea lui Hagi ca selecționer

„Este, fără doar și poate, un nume mare (n.r. Gică Hagi). Dar în privința lui sunt mai degrabă de . Nici eu nu sunt foarte convins că Gică are actualmente capacitatea de a fi selecţioner.

E un fapt că el, ca antrenor, nu are experiență la nivel internațional. A avut trei perioade scurte „afară”, din ce-mi amintesc eu, la Bursaspor și de două ori la Galatasaray, cu care a luat Cupa Turciei.

Dar în rest, a antrenat numai în România. Dar nu asta ar fi, până la urmă, marea problemă. În fond și Edi Iordănescu antrenase aproape exclusiv în Liga 1 înainte de a califica echipa la Euro 2024”, a transmis acesta pentru gsp.ro.