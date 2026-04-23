Premierul Ilie Bolojan a susținut, joi, o declarație de presă. Este prima ieșire publică a acestuia după ce cei șase miniștri ai PSD și vicepremierul Marian Neacșu au demisionat din Guvern.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că miniștrii din . Acesta le-a mulțumit miniștrilor demisionari pentru colaborarea din ultimele zece luni și a subliniat necesitatea asigurării continuității activității guvernamentale, fără sincope, pentru a gestiona provocări precum absorbția fondurilor din PNRR, derularea investițiilor și implementarea programului SAFE.

Ce a anunțat Ilie Bolojan

„Bună ziua! Am luat act de demisiile miniștrilor susținuți de Partidul Social-Democrat, demisii care au fost înregistrate în jurul prânzului. Se cuvine să le mulțumesc pentru colaborarea pe care am avut-o în aceste 10 luni, pentru că toate lucrurile care au fost realizate, cele bune și poate și cele care nu au fost atât de reușite, sunt un rezultat de echipă și fiecare ministru, fiecare secretar de stat, fiecare director și fiecare coleg din ministere care lucrează și a adus contribuția la aceste rezultate. Având în vedere că Guvernul trebuie să lucreze fără sincope, ca urmare a problemelor pe care le avem, absorția fondurilor din PNRR, derularea normală a investițiilor, programul SAFE, toate celelalte probleme pe care le avem în această perioadă.

Am avut o întâlnire cu vicepremierii pe care am finalizat-o în urmă cu câteva minute și după această întâlnire vom trimite președintelui României propunerile pentru a înlocui miniștrii care și-au dat demisiile. Așa cum știți, miniștrii demisionari pot fi înlocuiți de către miniștrii care sunt în cabinet.

Propunerile pe care le-am făcut urmăresc ca cei care sunt propuși să aibă o experiență în așa fel încât, imediat, să poată prelua activitatea în așa fel încât să se desfășoare fără sincope și, de asemenea, ca toate proiectele care sunt în curs să continue, drept pentru care, până luni, am cerut noilor miniștri să ia legătura cu cei care au demisionat, în așa fel încât, astăzi, mâine, la final de săptămână, cel mai târziu luni, să preia toate problemele, și luni urmează să avem o întâlnire de lucru, în așa fel încât să vedem unde sunt probleme, care sunt prioritățile pentru a lucra fără sincope„, a declarat Bolojan.

Cine va prelua ministerele care au fost conduse de PSD

Ilie Bolojan a anunțat cine va conduce ministerele rămase fără ministru:

‘”Ministerele vor fi preluate de următorii miniștri:

La Ministerul Muncii, domnul Dragoș Nicolae Pâslaru, ministrul Proiectelor Europene. Așa cum știți, domnul Pâslaru a gestionat acest portofoliu, iar unul din proiectele importante este cel legat de jalonul din PNRR, și anume, legea de salarizare. Prin urmare, o să am o întâlnire cu dânsul și cu domnul ministru Manole la finalizarea acestei declarații, în așa fel încât acest important jalon, care are o valoare de 700 de milioane de euro, să poată fi promovat în perioada imediat următoare.

La Ministerul Sănătății, domnul Cseke Attila-Zoltán. Așa cum știți, domnul Cseke a gestionat acest portofoliu, are o experiență administrativă mare și, și aici, principalele probleme sunt legate de investițiile în spitale, de derurarea programului PNRR și, evident, de angajamentele ministerului de a face propuneri pentru a se încadra în reforma administrativă în legea privind reforma în administrație, având în vedere că în perioada imediat următoare expiră termenele în care ministerul trebuie să vină cu propunere.

La Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, domnul vicepremier Tanczoz Barna. Și dânsul a gestionat portofoliul la Agricultură, are o experiență mare, cunoaște și din punct de vedere privat acest domeniu. Și la Ministerul Agriculturii sunt acest tip de probleme care țin de zone cu provocări importante, de la pesta porcină, care este și în responsabilitatea ANSVSA, dar alte probleme care țin de proiectele de susținere a procesării, în așa fel încât să dezvoltăm acest domeniu.”, a explicat premierul.

Ce minister va prelua chiar Ilie Bolojan

„La Ministerul Justiției, domnul Marian Cătălin Predoiu. Domnul Predoiu a gestionat acest portofoliu, are o experiență importantă și pentru cabinet, pentru proiectele pe care le avem, este foarte important ca Ministerul Justiției să funcționeze în bună regulă, sunt foarte importante avizările, în așa fel încât proiectele importante care vor trebui promovate, care sunt dificil de multe ori de argumentat, să fie avizate cu celeritate și în bune condiții, și să evităm probleme care țin de natură de neconstituționalitate.

La Ministerul Energiei, Ilie Bolojan. Voi prelua acest portofoliu, având în vedere că zona de energie este una dintre problemele noastre importante, iar aspectele care țin de energie nu țin doar de acest minister, țin de companii care sunt în coordonarea Secretariatului General al Guvernului, țin de ANRE, care este o autoritate independentă și cu care trebuie să relaționăm, și în felul acesta cred că pot să fac ca lucrurile în acest domeniu să se accelereze pentru creșterea producției, pentru deparazitarea rețelelor și pentru a lua măsuri ca energia în România să fie mai ieftină.

La Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, domnul vicepremier Radu Dinel Miruță, Ministrul Apărării. Și la Ministerul Transportului, una din principalele provocări sunt absorbția fondurilor din PNRR, atât pe componenta de rutier, dar mai ales pe componenta de feroviar, unde lucrările sunt cu probleme, sunt întârziate, e nevoie de derularea lor accelerată, în așa fel încât să fie continuat ceea ce s-a făcut până acum. De asemenea, un aspect important care ține de portofoliul Apărării este Programul SAFE și în zilele următoare urmează să înceapă, practic, derularea acestui program prin începerea lucrărilor la cele două capete de autostradă Pașcani-Suceava-Siret și Pașcani-Iași-Ungheni. Sunt convins că domnul vicepremier Miruță va face ca lucrurile să se desfășoare în condiții normale”, a mai spus premierul.

Cine îl va înlocui pe Marian Neacșu

„Pe poziția pe care a deținut-o domnul vicepremier Marian Neacșu, responsabilitățile vor fi preluate de doamna vicepremier Oana Clara Gheorghiu, în așa fel încât, avizările, relaționările cu ministerele să continue și Guvernul României să-și desfășoare activitatea în condiții cât mai normale în această perioadă dificilă.

Dânsa va gestiona complementar și toate companiile care, acum fiind la autorități diferite, autorități tutelare, nu erau coordonate dintr-un singur loc. E nevoie, așa cum a spus, de auditarea contractelor de mandat la aceste companii și de impunerea unor condiții care să genereze performanță.

Acestea sunt elementele principale care țin de propuneri. În câteva ore vom trimite atât demisiile, cât și propunerile de înlocuire la Președinție și așteptăm ca în zilele următoare să fie publicate aceste decizii în Monitorul Oficial în așa fel încât să se poată, efectiv, prelua responsabilitatea ministerelor de către miniștrii care au fost propuși.

Vă ținem la curând cu activitatea Guvernului în perioada următoare.”, a mai declarat prim-ministrul.