Dinu Iancu Sălăjanu a decis joi, la prânz, să se autosuspende din funcția de președinte al organizației județene PNL Sălaj, în contextul în care este vizat de o anchetă și se află sub control judiciar impus de DNA.

Decizia vine după ce, în cursul dimineții, în spațiul public au apărut informații potrivit cărora acesta își păstrase funcția, în ciuda .

Cazul lui Sălăjanu a fost comparat cu cel al lui Radu Moldovan, lider PSD al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, care este cercetat în același dosar. Spre deosebire de liderul PNL, acesta a ales să demisioneze din funcția de șef al organizației județene PSD încă din ziua în care au avut loc perchezițiile.

Ce spune PNL despre autosuspendare

Anunțul oficial a fost transmis de PNL Sălaj, printr-un comunicat de presă:

“PNL Sălaj informează opinia publică de faptul că domnul Dinu Iancu-Sălăjanu a decis să se autosuspende din funcția de președinte al filialei județene a partidului pe durata procedurilor judiciare aflate în desfășurare.

Această decizie reprezintă un gest de responsabilitate politică și are ca scop protejarea activității organizației județene, precum și menținerea unui climat de normalitate instituțională.

Domnul Dinu Iancu-Sălăjanu va utiliza toate căile legale pentru a demonstra că și-a exercitat atribuțiile cu respectarea legii.

PNL Sălaj reafirmă atașamentul său față de statul de drept, buna funcționare a instituțiilor publice și respectarea drepturilor fundamentale ale fiecărui cetățean, inclusiv prezumția de nevinovăție.”, a transmis Biroul de presă al PNL Sălaj, potrivit .

Ce urmează pentru Dinu Iancu Sălăjanu

Autosuspendarea este o măsură temporară, care se aplică pe durata procedurilor judiciare. În acest interval, Dinu Iancu Sălăjanu își va continua apărarea în fața acuzațiilor, în timp ce conducerea organizației județene va fi asigurată conform regulilor interne ale partidului.