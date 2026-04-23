B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Ana Maria
23 apr. 2026, 15:24
Dinu Iancu Sălăjanu Sursa foto. Facebook/ Dinu Iancu Sălăjanu
Cuprins
  1. Ce spune PNL despre autosuspendare
  2. Ce urmează pentru Dinu Iancu Sălăjanu

Dinu Iancu Sălăjanu a decis joi, la prânz, să se autosuspende din funcția de președinte al organizației județene PNL Sălaj, în contextul în care este vizat de o anchetă și se află sub control judiciar impus de DNA.

Decizia vine după ce, în cursul dimineții, în spațiul public au apărut informații potrivit cărora acesta își păstrase funcția, în ciuda situației juridice.

Cazul lui Sălăjanu a fost comparat cu cel al lui Radu Moldovan, lider PSD al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, care este cercetat în același dosar. Spre deosebire de liderul PNL, acesta a ales să demisioneze din funcția de șef al organizației județene PSD încă din ziua în care au avut loc perchezițiile.

Ce spune PNL despre autosuspendare

Anunțul oficial a fost transmis de PNL Sălaj, printr-un comunicat de presă:

“PNL Sălaj informează opinia publică de faptul că domnul Dinu Iancu-Sălăjanu a decis să se autosuspende din funcția de președinte al filialei județene a partidului pe durata procedurilor judiciare aflate în desfășurare.

Această decizie reprezintă un gest de responsabilitate politică și are ca scop protejarea activității organizației județene, precum și menținerea unui climat de normalitate instituțională.

Domnul Dinu Iancu-Sălăjanu va utiliza toate căile legale pentru a demonstra că și-a exercitat atribuțiile cu respectarea legii.

PNL Sălaj reafirmă atașamentul său față de statul de drept, buna funcționare a instituțiilor publice și respectarea drepturilor fundamentale ale fiecărui cetățean, inclusiv prezumția de nevinovăție.”, a transmis Biroul de presă al PNL Sălaj, potrivit G4Media.

Ce urmează pentru Dinu Iancu Sălăjanu

Autosuspendarea este o măsură temporară, care se aplică pe durata procedurilor judiciare. În acest interval, Dinu Iancu Sălăjanu își va continua apărarea în fața acuzațiilor, în timp ce conducerea organizației județene va fi asigurată conform regulilor interne ale partidului.

Hotărârea vine pe fondul unui context volatil, în care dinamica anchetei și ecourile din spațiul public au grăbit asumarea unei astfel de poziții.

Tags:
Ultima oră
17:28 - Dominic Fritz, îndemn pentru Ilie Bolojan să „ajute un pic” PSD-ul. Despre ce e vorba (VIDEO)
17:28 - Lia Olguța Vasilescu s-a enervat tare și a pus tunurile pe susținătorii premierului: „Eu zic să începem cu Ilie Bolojan mai întâi”
17:02 - Cum explică PSD-istul Ciprian Şerban că a semnat scumpirea biletelor la metrou, cu o zi înainte de demisie
16:52 - Buzoianu: PSD a plecat din Guvern că i-am deranjat grupurile de interese. A dat foc la casă și acum urlă ”casa ia foc!”. PSD a generat criza, tot el trebuie s-o rezolve (VIDEO)
16:46 - Cum se schimbă buletinul în 2026. Ce trebuie să știi despre noile cărți de identitate electronice
16:26 - Un program lunar pentru spălarea parcărilor. Sectorul 3, singurul din București cu un astfel de sistem
16:18 - Lovitură grea pentru Anamaria Gavrilă. Grupul parlamentar POT se desființează. Ce se întâmplă cu șefa partidului
16:16 - Cum se agață PSD de putere: Au plecat miniștrii din Guvern, dar rămân pe funcții secretarii de stat și alți oameni ai partidului (VIDEO)
15:53 - Dorian Popa, despre anii din „Pariu cu viața”: „Mi-a fost luată o jumătate din suflet”
15:51 - Marcel Răducanu, verdict dur despre Gheorghe Hagi: „Nu sunt foarte convins că are capacitatea de a fi selecţioner”