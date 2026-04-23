Cum se agață PSD de putere: Au plecat miniștrii din Guvern, dar rămân pe funcții secretarii de stat și alți oameni ai partidului (VIDEO)

Traian Avarvarei
23 apr. 2026, 16:16
Sorin Grindeanu, președintele PSD. Sursa foto: Inquam Photos / Adel Al Haddad
Cuprins
  1. Cum explică Marian Neacșu plecarea PSD pe jumătate din Guvern
  2. Cine preia ministerele conduse de PSD până acum

PSD a plecat din Guvern, dar nu prea. Au demisionat, joi, miniștrii PSD, dar au rămas secretarii de stat, prefecții, subprefecții, șefii de instituții, de autorități și alți funcționari puși de partid.

Cum explică Marian Neacșu plecarea PSD pe jumătate din Guvern

Marian Neacşu, de acum fost vicepremier PSD, a explicat că secretarii de stat puşi de partid vor demisiona odată cu moţiunea de cenzură.

Întrebat ce se întâmplă cu aceștia şi când îşi vor da demisia, Neacşu a răspuns: „Odată cu moţiunea de cenzură”.

El a mai susținut că „de fiecare dată, PSD a guvernat foarte bine”.

Cine preia ministerele conduse de PSD până acum

După ce miniștrii PSD și-au dat demisia, premierul PNL Ilie Bolojan a anunțat, într-o conferință, cine va prelua ministerele rămase libere:

  • Dragoş Pîslaru va prelua Ministerul Muncii
  • Cseke Attila va prelua Ministerul Sănătăţii
  • Tanczos Barna va prelua Ministerul Agriculturii
  • Cătălin Predoiu va prelua Ministerul Justiţiei
  • Ilie Bolojan va prelua Ministerul Energiei
  • Radu Miruţă va prelua Ministerul Transporturilor.
