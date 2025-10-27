Premierul Ilie a declarat că nu va crește anul viitor și nu vor crește nici alte taxe.

„Sunt un om corect față de români”

„Taxa pe valoare adăugată nu va crește și nici alte taxe. Subliniez asta și eu sunt un om corect față de români. Dar pentru asta trebuie să ne menținem echilibrele bugetare. Asta înseamnă că e nevoie să facem în continuare reduceri de cheltuieli. V-am explicat de ce. Având un deficit de 30 de miliarde în fiecare an, nu poți să rezolvi doar din creșteri de venituri sau doar din scăderi de cheltuieli, trebuie lucrat combinat. Am stabilit creșterile de venituri, trebuie să scădem cheltuielile și să ne eșalonăm investițiile pentru că am supracontractat investițiile”, a declarat Ilie Bolojan, la Digi 24, conform Agerpres.

„Gândiți-vă că la transporturi am avut 5,5 miliarde de euro bani europeni și am semnat contracte pe PNRR de 19,5 miliarde. Adică înmulțit aproape cu 4. Și atunci dacă nu facem aceste lucruri, deci dacă nu scazi cheltuielile și deficitul nu se menține într-o limită normală, dacă nu vrei să intri într-o zonă de incapacitate de plată, asta e valabil oriunde și pentru orice țară, atunci trebuie să-ți crești cumva veniturile. Deci aici nu e loc de întors”, a adăugat.

Admnistrația centrală și locală

„De aceea eu am insistat în permanență că reforma administrației publice locale, făcută în același timp cu reforma administrației centrale, care înseamnă că ne place, că nu ne place, reduceri de personal, atât în administrația locală cât și în cea centrală, este o necesitate, pentru că altfel, v-am spus, aceste dobânzi, aceste datorii, aceste cheltuieli fixe vin peste noi și indiferent cine va fi în guvernare, o să ajungă din nou într-o situație incomodă. Și ar fi păcat pentru ceea ce am făcut până acum să nu ducem lucrurile până la capăt. (…) Vom face ceea ce trebuie în noiembrie. Nu există altă soluție”, a mai spus premierul.

„Toți colegii sunt conștienți de această situație. Nu trebuie să accepte varianta propusă de premier, ci trebuie să adoptăm variante care au efecte reale. Dacă facem doar paliative, dacă desființăm doar posturi vacante sau luăm măsuri care sunt ocolite sub diferite formule, n-am făcut nimic. Și atunci trebuie să luăm măsuri care într-adevăr au efecte reale. Asta este fondul”, a adăugat.

„Deci nu neapărat ce propune un partid sau altul sau ce propune unul din membrii Guvernului, măsuri care au rezultate efective. Dacă nu facem asta, v-am spus, lucrurile n-or să arate bine. Și eu trebuie să repet aceste lucruri și cât timp sunt pe această poziție, fac ceea ce trebuie pentru România. S-ar putea să nu sune bine aceste lucruri, dar miza nu este să stau aici, ci, într-adevăr, cât timp stau, o zi, o săptămână, o lună, să știu că n-am stat degeaba și am corectat lucrurile care s-au adunat în timp”, a continuat.