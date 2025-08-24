B1 Inregistrari!
Bolojan, vizită neanunțată la Broșteni: Politica adevărată se face fără artificii

24 aug. 2025, 08:33
Bolojan, vizită neanunțată la Broșteni: Politica adevărată se face fără artificii
Sursa foto: Ilie Bolojan / Facebook

Premierul Ilie Bolojan a mers, ieri, la Broșteni, într-o vizită de lucru desfășurată discret, fără camere de filmat sau comunicate oficiale. Decizia de a evita spectacolul mediatic a fost apreciată de mai mulți lideri liberali, care consideră că acest gest reflectă o schimbare de stil în politica românească.

Prim-vicepreședintele PNL Adrian Veștea a remarcat că ”unii se miră când văd un premier care muncește fără să se laude”. Totodată, vicepreședintele PNL Alexandru Muraru a menționat că vizita la Broșteni a premierului este o lecție de normalitate. ”Aceasta este politica pe care o credem necesară: mai puțin zgomot, mai multă muncă și decență”, a declarat Muraru.

Și alți lideri liberali au vorbit despre stilul centrat pe fapte pe care Ilie Bolojan îl impune în politică. „Premierul Bolojan demonstrează că politica se poate face altfel. La Broșteni, în cadrul întâlnirii cu primarii de municipii, a venit simplu, fără fast, fără scenarii și fără artificii de imagine”, a transmis europarlamentarul PNL Daniel Buda.

La rândul său, deputatul Ionel Bogdan a apreciat că „poate este ciudat pentru unii politicieni să muncești fără să te lauzi, dar acesta este Ilie Bolojan. El preferă să vorbească rezultatele”.

Mesajul comun transmis de liderii PNL este că această abordare ar trebui să devină norma în administrație: mai puțină imagine și mai multă eficiență. În context, Guvernul condus de Bolojan a anunțat deja alocarea a peste 7,4 milioane de lei pentru reconstrucția locuințelor din zonă, cu promisiunea că sprijinul financiar va continua.

