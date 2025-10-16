B1 Inregistrari!
„Bombardierul" Câciu, lecții pentru Fisc. Cum nu se plătește impozit

„Bombardierul” Câciu, lecții pentru Fisc. Cum nu se plătește impozit

Adrian A
16 oct. 2025, 17:27
Bombardierul Câciu, lecții pentru Fisc. Cum nu se plătește impozit
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Vânăm „bombardieri”! Este avertismentul dat de Fisc prin care ne anunță că va umbla după bolizii de lux care defilează pe șoșesele din țară.

Ideea venită de la Fisc pune pe gânduri politicienii

Anunțul dat de șeful ANAF, potrivit căruia fiecare „bombardier” ar trebui să se gândească bine înainte de a se urca într-o mașină de lux poate lovi acolo unde nu se aștepta Adrian Nica. În politicienii care conduc bolizi de sute de mii de euro. Și nu sunt puțini. Iar unul din cazurile celebre este cel al lui Adrian Câciu, fost ministrul al Finanțelor. Care a fost surpins la volanul unui Mercedes GLE 450, al cărui preț trece ușor de 100.000 de euro.

Adrian Câciu nu a ocolit subiectul și a povestit cum unii păcălesc fiscul trecând mașinile pe firmă. Ironic este că și bolidul condus de el, era tot pe o firmă. A fostei soții.

„Nu am nicio problemă. Sunt multe pe care ar trebui să le zică domnul Nica. Să îi prindă. Nu am nicio problemă. Nu prezintă niște lucruri. Și lumea poate nu știe. Pentru tot ce este pe firmă se plătesc doar 1.500 de lei pe lună. 1.500 de lei, chiar dacă ai mașină de 500.000 de euro. Eu știu acest lucru. Ca să fie foarte clare niște lucruri.”, a declarat Adrian Câciu.

Acum ceva timp, Câciu s-a încurcat în explicații privind mașina de lux pe care o conduce. Inițial, a spus că mașina i-a fost închiriată de „compania unui prieten care nu are legături cu statul”. Ulterior, a revenit după ce o investigație a jurnaliștilor Snoop a arătat că mașina este deținută de compania fostei soții. Apoi a confirmat că mașina a fost luată în leasing operațional, pe o firmă care îi aparține fostei sale soții. El a spus că folosește vehiculul cu împuternicire sau cu contract de comodat, atunci când i se oferă prilejul. Potrivit spuselor sale, leasingul operațional este de aproximativ 1.000 de euro pe lună. Mașina nu apare în declarația de avere a lui Câciu.

O situație în care se află și un alt PSD-ist de frunte

Mihai Tudose e și el într-o situația apropiată de cea a lui Câciu. Și el conduce un bolid de lux, mult mai scump ca al fostului ministru de Finanțe. Și nu apare nici în declarația de avere. Iar asta pentru că e pe numee unei rude care îi împrunută mașina din când în când, după cum spune Tudose.

