Acasa » Politică » Buget de austeritate la Apărare. Ilie Bolojan anunță cât va primi Armata în 2026

Buget de austeritate la Apărare. Ilie Bolojan anunță cât va primi Armata în 2026

Adrian Teampău
18 sept. 2025, 23:49
Buget de austeritate la Apărare. Ilie Bolojan anunță cât va primi Armata în 2026
Sursa foto: Facebook / Ministerul Apărării Naționale
Cuprins
  1. Ilie Bolojan, despre bugetul Apărării
  2. Premierul apreciază apartența la NATO
  3. Ilie Bolojan pregătește rectificarea bugetară

Ministerul Apărării va avea un buget de aproximativ 2,3% din PIB, anul viitor, estimează premierul Ilie Bolojan. El dă asigurări că în anii următori, sumele alocate vor crește.

Ilie Bolojan, despre bugetul Apărării

Premierul Ilie Bolojan estimează că bugetul alocat Apărării, anul viitor, nu va depăși cu mult valoarea de 2% din PIB. Cel mai probabil, se va situa în jurul a 2,3%. Potrivit spuselor sale, însă, în următorii ani va exista o creștere treptată a sumelor alocate, până la atingerea nivelului de 5%. Statele membre NATO și-au asumat să majoreze cheltuielile pentru apărare, la 5%, la cererea lui Donald Trump.

„Conform angajamentelor pe care ni le-am luat, va fi o creştere treptată a bugetului de Apărare. Cred că anul viitor vom fi undeva într-o zonă apropiată de ceea ce a fost anul acesta, de 2,3% din PIB. (…) Dar va fi foarte probabil o creştere treptată”, a spus Bolojan.

Premierul susține că sumele destinate Apărării vor fi luate din creditele propuse de Comisia Europeană prin progamul SAFE. E a spus că acestea sunt mai ieftine decât împrumuturile pe care le contractează guvernul în mod normal.

„Aici, din nou, e o problemă de suportabilitate economică, dar acest credit pe care îl vom contracta pentru Apărare ne permite să înlocuim sumele pe care le alocam Apărării din creditele mult mai scumpe pe care le luăm astăzi sau din impozitele cetăţenilor. Şi în felul acesta este garantată, practic, constanţa acestui buget şi o creştere uşoară, ascendentă, în anii următori”, a spus premierul pentru Euronews.

Premierul apreciază apartența la NATO

Ilie Bolojan a declarat că apartenenţa la NATO reprezintă „un element vital” pentru securitata României. Totuși, a mai spus, el, ţara noastră trebuie să-şi creeze propriile capabilităţi de apărare. În acest context este nevoie de investiții în industria de apărare, care acum se află la un nivel foarte scăzut.

„Faptul că suntem în Alianţa Nord-Atlantică este un element vital pentru siguranţa României, dar, în afară de acest lucru, noi trebuie să ne creăm propriile capabilităţi de apărare, în aşa fel încât, ţinând cont de dinamica războiului, de apariţia dronelor şi de tot ceea ce înseamnă experimentele care au avut loc în războiul din Ucraina, să ne adaptăm tehnica de apărare la noile realităţi”, a mai spus Bolojan.

Premierul a dat asigurări că achizițiile care se vor face prin programul SAFE vor fi de natură să consolideze sistemul de apărare al țării. Astfel, țara noastră va putea să-și asume alături de ceilalți parteneri din NATO menținerea nivelului de securitate în zonă.

„Şi, prin achiziţiile care se vor face în perioada următoare, inclusiv prin acest credit din programul SAFE, România trebuie să-şi consolideze alături de toate ţările din flancul de Est apărarea. Şi asta facem în permanenţă, iar colaborarea cu aliaţii europeni, cu Statele Unite este un element de bază al acestei apărări”, a mai afirmat şeful Guvernului.

Ilie Bolojan pregătește rectificarea bugetară

Premierul Ilie Bolojan a declarat că va avea luni, la Bruxelles, o întâlnire cu comisarul european pentru Economie şi productivitate, Valdis Dombrovskis. Aceste discuții vor avea ca temă viitoarea rectificare bugetară pe care guvernul o pregătește.

„În pregătirea rectificării bugetare, în pregătirea Consiliului Miniştrilor de Finanţe, a ECOFIN-ului din luna octombrie, trebuie să ne reglăm aspectele care ţin de deficite şi de măsurile pe care România le-a luat şi le pregăteşte, în aşa fel încât să fim o ţară de încredere şi să fim în situaţia de a nu se mai continua procedura de suspendare a fondurilor europene”, a precizat premierul

Premierul a mai spus că pe agenda deplasării mai sunt întâlniri cu comisarul european pentru Apărare şi spaţiu, Andrius Kubilius, precum şi cu vicepreşedintele Comisiei Europene Roxana Mînzatu.

„Acest lucru este un element foarte important şi, în baza discuţiilor pe care echipa de la Ministerul de Finanţe le-a purtat cu echipa de finanţe a Comisiei Europene, plus discuţiile pe care mâine şi poimâine domnul ministrul Nazare le are la Consiliul informal de la Copenhaga, ne pregătim să facem rectificarea de buget săptămâna următoare”, a mai arătat Bolojan.

