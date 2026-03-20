Parlamentul României a adoptat vineri legea bugetului de stat pentru anul 2026, după o serie de dezbateri intense și negocieri prelungite. Decizia a fost luată în plenul reunit, unde majoritatea aleșilor au votat în favoarea proiectului.

Legea bugetului de stat, adoptată. Care a fost rezultatul votului final

Potrivit datelor oficiale, bugetul a trecut cu un număr consistent de voturi:

319 voturi „pentru”

104 voturi „contra”

o abținere

2 parlamentari nu au votat

Parlamentul a adoptat și bugetul de stat, cu 314 voturi „pentru”, 105 „împotrivă”, 12 abțineri și 1 parlamentar nu a votat, potrivit .

Cum au reacționat parlamentarii după vot

Adoptarea bugetului a fost primită cu aplauze în sala de plen, semn că momentul a fost considerat unul important de către majoritatea parlamentarilor.

Reacția vine după ore întregi de discuții și amendamente, care au marcat procesul de aprobare a documentului.

Legea bugetului de stat, adoptată. De ce este important bugetul

Bugetul de stat reprezintă principalul instrument prin care sunt stabilite cheltuielile și veniturile țării pentru anul următor.

Adoptarea acestuia permite continuarea investițiilor, finanțarea programelor publice și funcționarea instituțiilor statului.

Ce a declarat Grindeanu

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a făcut câteva declarații la ieșirea din plen:

“Într-un final bine că s-a găsit soluția. Azi-noapte s-a votat un amendament din partea AUR pentru un ONG care promovează politicile anti-avort.

I-am întrebat pe colegi, informațiile care au venit dinspre Cluj sunt într-o formă contradictorie și atunci nu se va relua votul.

S-a votat bugetul. Eu le mulțumesc olegilor din Parlament, astăzi avem un buget votat. De acum prioritatea trebuie să fie aceasta: prețul la carburanți, la energie, Eu încurajez Guvernul, ba chiar îl somez să aibă această prioritate. Eu nu vreau să vin să dau soluții. Bogdan Ivan, ca ministru, a venit cu soluții. Mă aștept ca urgent să se vină cu soluțiile. Bogdan a prezentat toate variantele, de acum e o decizie guvernamentală. Trebuie să fie luată o decizie.

Luni vom avea BPN și vom hotărî calendarul.”, a spus Grindeanu.