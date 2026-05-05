Gest neașteptat în Parlament. Doi senatori ai partidului PACE, Liviu-Iulian Fodoca și Ștefan Borțun, au atras toate privirile înainte de votul asupra moțiunii de cenzură.

Cei doi, care au ajuns în Parlament pe listele POT, au anunțat că nu vor susține moțiunea și au ales să transmită un mesaj simbolic. Au purtat trandafiri roșii și galbeni în piept. Potrivit explicațiilor oferite de aceștia, gestul ar reprezenta „prietenia” dintre PSD și AUR.

Gest neașteptat în Parlament. Câte voturi sunt necesare pentru căderea Guvernului

Pentru ca moțiunea de cenzură să fie adoptată, este nevoie de majoritate absolută în Parlament, adică minimum 233 de voturi favorabile. Dacă acest prag este atins, Guvernul își pierde sprijinul politic, iar Executivul este demis automat.

Documentul depus de PSD, AUR și PACE – Întâi România, intitulat „STOP ‘Planului Bolojan’ de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”, poate duce la căderea Cabinetului condus de Ilie .

Ce spune AUR despre șansele moțiunii

Din tabăra AUR, semnalele sunt clare. Prim-vicepreședintele formațiunii, Petrișor Peiu, susține că moțiunea are toate șansele să fie adoptată.

„Noi avem ca politică internă în partid să nu impunem nimic parlamentarilor, dar, majoritatea dintre ei, dacă nu toți, așa cum au făcut și la celelalte moțiuni, vor vota cu bilele la vedere. Realist vorbind, nu cred că sunt șanse să nu treacă această moțiune. Nu e vorba de emoție aici, asta e politică”, a declarat Petrișor Peiu, citat de Antena 3 CNN.

Acesta a estimat că votul final ar putea ajunge în jurul a 250 de voturi pentru adoptarea moțiunii.

Ce se întâmplă dacă Guvernul cade

În cazul în care moțiunea de cenzură va trece, următorul pas revine președintelui Nicușor Dan, care va convoca consultări cu partidele parlamentare pentru desemnarea unei noi majorități. Pe de altă parte, dacă moțiunea nu reușește să adune suficiente voturi, actualul Cabinet își va continua mandatul.

Gest neașteptat în Parlament. Care este scenariul luat în calcul după vot

Întrebat despre evoluțiile posibile după o eventuală cădere a Guvernului, Petrișor Peiu a indicat că varianta alegerilor anticipate rămâne pe masă. Acesta a precizat că, în cazul în care liderii politici își respectă angajamentele asumate înainte de vot, anticipatele ar putea deveni singura soluție pentru deblocarea situației politice.