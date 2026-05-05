B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Diana Șoșoacă l-a bălăcărit pe Ilie Bolojan, când a ajuns la Parlament: „Nu ţi-ar fi ruşine, că ţi-ai bătut joc de oameni în ţara asta”

Diana Șoșoacă l-a bălăcărit pe Ilie Bolojan, când a ajuns la Parlament: „Nu ţi-ar fi ruşine, că ţi-ai bătut joc de oameni în ţara asta”

Ana Maria
05 mai 2026, 11:50
Diana Șoșoacă l-a bălăcărit pe Ilie Bolojan, când a ajuns la Parlament: Nu ţi-ar fi ruşine, că ţi-ai bătut joc de oameni în ţara asta
Sursa foto: Inquam Photos / Alexandru Nechez
Cuprins
  1. Șoșoacă l-a huiduit pe Bolojan în Parlament. Ce i-a transmis premierului
  2. Cum se desfășoară ședința pentru moțiunea de cenzură
  3. Cum se votează moțiunea și câte voturi sunt necesare
  4. Șoșoacă l-a huiduit pe Bolojan în Parlament. Cum va vota S.O.S. România la moțiunea de cenzură

Șoșoacă l-a huiduit pe Bolojan în Parlament. Momente tensionate au avut loc marți dimineață, chiar înainte de începerea dezbaterilor pe moțiunea de cenzură. Premierul Ilie Bolojan a fost întâmpinat cu huiduieli pe holurile Parlamentului de europarlamentara Diana Șoșoacă și mai mulți membri ai formațiunii S.O.S. România.

În momentul în care șeful Executivului și-a făcut apariția, protestatarii au început să scandeze lozinci împotriva Guvernului, printre care „Jos Guvernul”.

Șoșoacă l-a huiduit pe Bolojan în Parlament. Ce i-a transmis premierului

Când l-a văzut pe Bolojan, Diana Șoșoacă a lansat acuzații dure la adresa premierului, criticând măsurile luate de Guvern.

„Aşa să ai grijă şi de mama ta! Nu ţi-ar fi ruşine, că ţi-ai bătut joc de oameni în ţara asta”, a spus, printre altele, Diana Şoşoacă, potrivit Agerpres.

De asemenea, înainte ca premierulsă intre în sală, Șoșoacă a început să-i spună „scârbă” prim-ministrului României. Imediat, apelativul a fost reluat de un alt parlamentar de la SOS România, potrivit Antena 3 CNN.

Cum se desfășoară ședința pentru moțiunea de cenzură

Ulterior incidentului, Senatul și Camera Deputaților s-au reunit în ședință comună pentru dezbaterea și votul asupra moțiunii de cenzură îndreptate împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

La lucrările plenului participă atât premierul, cât și membrii Cabinetului, într-un moment considerat crucial pentru viitorul Executivului. Ședința este condusă de Mircea Abrudean, care a anunțat prezența a 402 parlamentari din totalul de 464.

Cum se votează moțiunea și câte voturi sunt necesare

Dezbaterile se desfășoară atât cu participare fizică, cât și online, însă votul va fi exprimat exclusiv în sală.

Moțiunea de cenzură, intitulată „STOP ‘Planului Bolojan’ de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”, a fost semnată de 254 de parlamentari din PSD, AUR și PACE – Întâi România.

Pentru ca aceasta să fie adoptată, este nevoie de minimum 233 de voturi favorabile, iar votul va fi unul secret, exprimat cu bile.

Șoșoacă l-a huiduit pe Bolojan în Parlament. Cum va vota S.O.S. România la moțiunea de cenzură

Lidera partidului S.O.S. România, Diana Șoșoacă, a anunțat poziția oficială a formațiunii sale în privința moțiunii de cenzură. Aceasta a confirmat că parlamentarii partidului vor vota pentru demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Potrivit acesteia, hotărârea nu a fost una luată în grabă, ci vine după consultări extinse și sondaje realizate atât în România, cât și în diaspora, dar și în interiorul și în afara partidului.

Tags:
Citește și...
Senatorul Petrișor Peiu și-a propus să fie premier. Ce urmărește AUR după moțiunea de cenzură
Politică
Senatorul Petrișor Peiu și-a propus să fie premier. Ce urmărește AUR după moțiunea de cenzură
Gest neașteptat în Parlament. Ce au făcut doi senatori PACE, care au anunțat că nu votează moțiunea împotriva lui Bolojan (FOTO)
Politică
Gest neașteptat în Parlament. Ce au făcut doi senatori PACE, care au anunțat că nu votează moțiunea împotriva lui Bolojan (FOTO)
VIDEO: Discursul lui George Simion la moțiunea de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan
Politică
VIDEO: Discursul lui George Simion la moțiunea de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan
UPDATE VIDEO: Discursul lui Ilie Bolojan la dezbaterea moțiunii de cenzură. Atacuri dure la PSD și „baronii roșii”
Politică
UPDATE VIDEO: Discursul lui Ilie Bolojan la dezbaterea moțiunii de cenzură. Atacuri dure la PSD și „baronii roșii”
Guvernul lui Bolojan a dat banii din programul SAFE pe sub mână. Contractele de 16,7 miliarde de euro, aprobate în secret
Politică
Guvernul lui Bolojan a dat banii din programul SAFE pe sub mână. Contractele de 16,7 miliarde de euro, aprobate în secret
Liberalii iau în calcul alegerile anticipate. Daniel Fenechiu a anunțat ce va face PNL, dacă moțiunea de cenzură va trece
Politică
Liberalii iau în calcul alegerile anticipate. Daniel Fenechiu a anunțat ce va face PNL, dacă moțiunea de cenzură va trece
Diana Șoșoacă a anunțat cum va vota S.O.S România la moțiunea de cenzură: „AUR-ul a ajuns copilul PSD-ului” (VIDEO)
Politică
Diana Șoșoacă a anunțat cum va vota S.O.S România la moțiunea de cenzură: „AUR-ul a ajuns copilul PSD-ului” (VIDEO)
Marele mister de la votul moțiunii împotriva lui Bolojan. Cum va vota AUR, de fapt
Politică
Marele mister de la votul moțiunii împotriva lui Bolojan. Cum va vota AUR, de fapt
Pronosticul avocatului Toni Neacșu pe moțiunea de cenzură. Șiretlicul prin care Bolojan ar putea să-și păstreze scaunul
Politică
Pronosticul avocatului Toni Neacșu pe moțiunea de cenzură. Șiretlicul prin care Bolojan ar putea să-și păstreze scaunul
Ședință fulger la Guvern, chiar înainte de moțiunea de cenzură. Ce decizii urgente sunt pe masă
Politică
Ședință fulger la Guvern, chiar înainte de moțiunea de cenzură. Ce decizii urgente sunt pe masă
Ultima oră
12:47 - Senatorul Petrișor Peiu și-a propus să fie premier. Ce urmărește AUR după moțiunea de cenzură
12:36 - „Cinism absolut”. Zelenski reacționează după armistițiul anunțat de Rusia pentru Ziua Victoriei
12:36 - Gest neașteptat în Parlament. Ce au făcut doi senatori PACE, care au anunțat că nu votează moțiunea împotriva lui Bolojan (FOTO)
12:34 - VIDEO: Discursul lui George Simion la moțiunea de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan
12:23 - Donald Trump prezentat ca personaj Star Wars. Ce fotografie a promovat Casa Albă pe site-ul oficial
11:57 - UPDATE VIDEO: Discursul lui Ilie Bolojan la dezbaterea moțiunii de cenzură. Atacuri dure la PSD și „baronii roșii”
11:55 - Laura Cosoi, mărturisiri emoționante din sarcină: „Nu mă grăbesc deloc să nasc”
11:48 - Conflictul din Orientul Mijlociu. Amenințările lui Trump la adresa Iranului scumpesc petrolul
11:33 - Guvernul lui Bolojan a dat banii din programul SAFE pe sub mână. Contractele de 16,7 miliarde de euro, aprobate în secret
11:30 - Liberalii iau în calcul alegerile anticipate. Daniel Fenechiu a anunțat ce va face PNL, dacă moțiunea de cenzură va trece