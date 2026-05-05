Șoșoacă l-a huiduit pe Bolojan în Parlament. Momente tensionate au avut loc marți dimineață, chiar înainte de începerea dezbaterilor pe moțiunea de cenzură. Premierul Ilie Bolojan a fost întâmpinat cu huiduieli pe holurile Parlamentului de europarlamentara Diana Șoșoacă și mai mulți membri ai formațiunii S.O.S. România.

În momentul în care șeful Executivului și-a făcut apariția, protestatarii au început să scandeze lozinci împotriva Guvernului, printre care „Jos Guvernul”.

Când l-a văzut pe Bolojan, Diana Șoșoacă a lansat acuzații dure la adresa premierului, criticând măsurile luate de Guvern.

„Aşa să ai grijă şi de mama ta! Nu ţi-ar fi ruşine, că ţi-ai bătut joc de oameni în ţara asta”, a spus, printre altele, Diana Şoşoacă, potrivit .

De asemenea, înainte ca premierulsă intre în sală, Șoșoacă a început să-i spună „scârbă” prim-ministrului României. Imediat, apelativul a fost reluat de un alt parlamentar de la SOS România, potrivit .

Cum se desfășoară ședința pentru moțiunea de cenzură

Ulterior incidentului, Senatul și Camera Deputaților s-au reunit în ședință comună pentru dezbaterea și votul asupra moțiunii de cenzură îndreptate împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

La lucrările plenului participă atât premierul, cât și membrii Cabinetului, într-un moment considerat crucial pentru viitorul Executivului. Ședința este condusă de Mircea Abrudean, care a anunțat prezența a 402 parlamentari din totalul de 464.

Cum se votează moțiunea și câte voturi sunt necesare

Dezbaterile se desfășoară atât cu participare fizică, cât și online, însă votul va fi exprimat exclusiv în sală.

Moțiunea de cenzură, intitulată „STOP ‘Planului Bolojan’ de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”, a fost semnată de 254 de parlamentari din PSD, AUR și PACE – Întâi România.

Pentru ca aceasta să fie adoptată, este nevoie de minimum 233 de voturi favorabile, iar votul va fi unul secret, exprimat cu bile.

Lidera partidului S.O.S. România, Diana , a anunțat poziția oficială a formațiunii sale în privința moțiunii de cenzură. Aceasta a confirmat că parlamentarii partidului vor vota pentru demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Potrivit acesteia, hotărârea nu a fost una luată în grabă, ci vine după consultări extinse și sondaje realizate atât în România, cât și în diaspora, dar și în interiorul și în afara partidului.