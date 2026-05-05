Tensiunile cresc între Kiev și Moscova după ce a anunțat un armistițiu temporar pentru 8 și 9 mai, în timp ce Ucraina susține că nu a fost notificată oficial și acuză continuarea atacurilor.

Rusia anunță armistițiu de Ziua Victoriei

Ministerul rus al Apărării a transmis că un armistițiu va fi instituit pe 8 și 9 mai, cu ocazia Zilei Victoriei, decizia aparținând președintelui Vladimir Putin, conform Reuters.

„Sperăm că partea ucraineană va urma acest exemplu”, a transmis instituția într-un mesaj publicat pe Telegram.

Moscova a avertizat însă că, în cazul în care Ucraina va încerca să perturbe evenimentele, inclusiv parada de la Moscova, armata rusă ar putea lansa atacuri asupra centrului capitalei ucrainene.

Kievul: „Nu am fost informați oficial”

La scurt timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reacționat, afirmând că nu a existat nicio notificare oficială din partea Moscovei privind acest armistițiu.

Cu toate acestea, Ucraina a anunțat că va institui un „regim de liniște” începând cu ora 00:00, în noaptea de 5 spre 6 mai.

„Considerăm că viața umană este incomparabil mai valoroasă decât «sărbătorirea» vreunei aniversări. În acest context, anunțăm un regim de liniște”, a transmis Zelenski.

Liderul ucrainean a precizat că țara sa va acționa „în mod similar”, sugerând o abordare simetrică față de acțiunile Rusiei.

„Cinism absolut” și atacuri continue

Zelenski a criticat dur inițiativa Moscovei, pe care o consideră ipocrită în contextul bombardamentelor zilnice.

„Este un cinism absolut să ceri încetarea focului pentru a organiza manifestări propagandistice, în timp ce se desfășoară astfel de atacuri în fiecare zi”, a scris acesta pe rețelele sociale.

Declarațiile vin după noi atacuri nocturne, în urma cărora cel puțin cinci persoane au fost ucise în două regiuni ale Ucrainei, potrivit autorităților locale.

Dispute și declarații tensionate

Zelenski a comentat și reducerea paradei de 9 mai de la Moscova, sugerând că decizia ar putea fi legată de temeri privind posibile atacuri cu drone.

Ministerul rus al Apărării a interpretat aceste afirmații drept „amenințări”, reacționând în consecință.

Ulterior, liderul de la Kiev a revenit cu un mesaj indirect: „A sosit momentul ca liderii ruși să ia măsuri concrete pentru a pune capăt războiului lor”.

Context internațional

Pe 29 aprilie, după o discuție cu Vladimir Putin, fostul președinte american Donald Trump a declarat că liderul rus i-a propus un armistițiu temporar de Ziua Victoriei, idee pe care a susținut-o.

Kievul a respins însă ideea unui armistițiu limitat, propunând în schimb o încetare a focului pe termen lung.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că decizia privind armistițiul aparține exclusiv lui Putin și nu necesită o reacție din partea Ucrainei.

„Rusia poate opri războiul oricând”

Zelenski a reiterat că oprirea conflictului depinde de Moscova.

„Rusia ar putea înceta focul în orice moment, iar acest lucru ar opri războiul și răspunsurile noastre. Este nevoie de pace și sunt necesari pași reali pentru a o realiza”, a transmis acesta.