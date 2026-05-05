B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » VIDEO: Discursul lui Sorin Grindeanu la moțiunea de cenzură. Șeful PSD îl caută de „baroni” pe Ilie Bolojan

VIDEO: Discursul lui Sorin Grindeanu la moțiunea de cenzură. Șeful PSD îl caută de „baroni” pe Ilie Bolojan

Adrian A
05 mai 2026, 13:18
VIDEO: Discursul lui Sorin Grindeanu la moțiunea de cenzură. Șeful PSD îl caută de baroni pe Ilie Bolojan
Sursa foto: Facebook

Sorin Grindeanu s-a supărat când Ilie Bplojan i-a numărat „baronii locali”, în frunte fiind Olguța Vasilescu. Așa că nu s-a mai abținut. În discursul său, Șșeful PSD i-a numărat și el „baronii lui Ilie Bolojan„.

Discursul lui Sorin Grindeanu

”Inițial n-am vrut să iau cuvântul la această moțiune, pentru că eu consider că există viață și după acest vot și consider că tot noi trebuie să găsim o soluție pentru a merge mai departe. Dar trebuie să fac două precizări vis-a-vis de ceea ce a spus prim-ministrul Ilie Bolojan. Baroni? Vreți să vorbim despre banii primiți de Bihor și de Oradea în ultimii ani? Și nu vorbesc de bani europeni.

Vorbesc de banii de la bugetul de stat pentru proiecte adevărat, în special de infrastructură. Aeroporturi? Vreți să vorbim de aeroportul din Oradea? Dacă se susține economic acest aeroport, înseamnă că nu mai înțelegem lucrurile din punct de vedere economic. Vă rog să verificați câți pasageri sunt pe cursele subvenționate de Consiliul Județean de la Oradea la Varșovia.

Curse subvenționate. Trei. Ați venit și ne-ați spus despre selecțiile de la companiile de stat.

Știți că la Energie, în ultimii 10 ani, PSD-ul a fost 10 luni. În rest, dumneavoastră, de la PNL. Și mai e un lucru.

Da, la Energie selecțiile au fost întoarse, când era ministru… majoritatea, când era ministru un reprezentant al PNL. Iar la Transporturi au fost întoarse din cauza asta două persoane.

Ghici cine? Pupilul dumneavoastră Foghiș, de la Oradea, care acum este la SAPE cu 50.000 de lei pe lună. 50.000 de lei pe lună, atât ia! Și al doilea, dacă vă spune ceva, domnul Mihai Barbu, fostul trezorier PNL. Acestea sunt cele două selecții care n-au fost acceptate de către Comisia Europeană.

Atât am avut de spus. Vă mulțumesc! „

Tags:
Citește și...
Moțiunea de cenzură în Parlament. Liderul minorităților naționale face apel la reconciliere între PSD și PNL
Politică
Moțiunea de cenzură în Parlament. Liderul minorităților naționale face apel la reconciliere între PSD și PNL
Scandal în Parlament: Anamaria Gavrilă și-a atacat foștii colegi din POT, chiar la votul moțiunii. „M-ați trădat, ați trădat alegătorii”
Politică
Scandal în Parlament: Anamaria Gavrilă și-a atacat foștii colegi din POT, chiar la votul moțiunii. „M-ați trădat, ați trădat alegătorii”
Ciprian Ciucu a anunțat ce va decide PNL diseară, de la ora 17: “Noi avem două opțiuni”. Se va forma un nou partid în jurul lui Bolojan? (VIDEO)
Politică
Ciprian Ciucu a anunțat ce va decide PNL diseară, de la ora 17: “Noi avem două opțiuni”. Se va forma un nou partid în jurul lui Bolojan? (VIDEO)
Senatorul Petrișor Peiu și-a propus să fie premier. Ce urmărește AUR după moțiunea de cenzură
Politică
Senatorul Petrișor Peiu și-a propus să fie premier. Ce urmărește AUR după moțiunea de cenzură
Gest neașteptat în Parlament. Ce au făcut doi senatori PACE, care au anunțat că nu votează moțiunea împotriva lui Bolojan (FOTO)
Politică
Gest neașteptat în Parlament. Ce au făcut doi senatori PACE, care au anunțat că nu votează moțiunea împotriva lui Bolojan (FOTO)
VIDEO: Discursul lui George Simion la moțiunea de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan
Politică
VIDEO: Discursul lui George Simion la moțiunea de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan
UPDATE VIDEO: Discursul lui Ilie Bolojan la dezbaterea moțiunii de cenzură. Atacuri dure la PSD și „baronii roșii”
Politică
UPDATE VIDEO: Discursul lui Ilie Bolojan la dezbaterea moțiunii de cenzură. Atacuri dure la PSD și „baronii roșii”
Diana Șoșoacă l-a bălăcărit pe Ilie Bolojan, când a ajuns la Parlament: „Nu ţi-ar fi ruşine, că ţi-ai bătut joc de oameni în ţara asta”
Politică
Diana Șoșoacă l-a bălăcărit pe Ilie Bolojan, când a ajuns la Parlament: „Nu ţi-ar fi ruşine, că ţi-ai bătut joc de oameni în ţara asta”
Guvernul lui Bolojan a dat banii din programul SAFE pe sub mână. Contractele de 16,7 miliarde de euro, aprobate în secret
Politică
Guvernul lui Bolojan a dat banii din programul SAFE pe sub mână. Contractele de 16,7 miliarde de euro, aprobate în secret
Liberalii iau în calcul alegerile anticipate. Daniel Fenechiu a anunțat ce va face PNL, dacă moțiunea de cenzură va trece
Politică
Liberalii iau în calcul alegerile anticipate. Daniel Fenechiu a anunțat ce va face PNL, dacă moțiunea de cenzură va trece
Ultima oră
13:59 - Euro a explodat în ziua moțiunii. A ajuns la cel mai înalt nivel din istoria României. Avertismentul economiștilor
13:58 - Trucurile unui chef. Cum faci cea mai bună maioneză cu usturoi acasă
13:46 - Moțiunea de cenzură în Parlament. Liderul minorităților naționale face apel la reconciliere între PSD și PNL
13:36 - Scandal în Parlament: Anamaria Gavrilă și-a atacat foștii colegi din POT, chiar la votul moțiunii. „M-ați trădat, ați trădat alegătorii”
13:25 - Camerele AI care „văd” în mașină. Șoferii prinși cu telefonul sau fără centură, vizați de noile sisteme din Europa
13:20 - Imaginile dezastrului la Mamaia. Un grup de tineri a distrus apartamentul închiriat de 1 Mai (VIDEO)
13:12 - Ciprian Ciucu a anunțat ce va decide PNL diseară, de la ora 17: “Noi avem două opțiuni”. Se va forma un nou partid în jurul lui Bolojan? (VIDEO)
12:47 - Senatorul Petrișor Peiu și-a propus să fie premier. Ce urmărește AUR după moțiunea de cenzură
12:36 - „Cinism absolut”. Zelenski reacționează după armistițiul anunțat de Rusia pentru Ziua Victoriei
12:36 - Gest neașteptat în Parlament. Ce au făcut doi senatori PACE, care au anunțat că nu votează moțiunea împotriva lui Bolojan (FOTO)