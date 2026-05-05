VIDEO: Discursul lui Sorin Grindeanu la moțiunea de cenzură. Șeful PSD îl caută de „baroni” pe Ilie Bolojan

Sorin Grindeanu s-a supărat când Ilie Bplojan i-a numărat „baronii locali”, în frunte fiind Olguța Vasilescu. Așa că nu s-a mai abținut. În discursul său, Șșeful PSD i-a numărat și el „ „.

Discursul lui Sorin Grindeanu

”Inițial n-am vrut să iau cuvântul la această moțiune, pentru că eu consider că există viață și după acest vot și consider că tot noi trebuie să găsim o soluție pentru a merge mai departe. Dar trebuie să fac două precizări vis-a-vis de ceea ce a spus prim-ministrul Ilie Bolojan. Baroni? Vreți să vorbim despre banii primiți de Bihor și de Oradea în ultimii ani? Și nu vorbesc de bani europeni.

Vorbesc de banii de la bugetul de stat pentru proiecte adevărat, în special de infrastructură. Aeroporturi? Vreți să vorbim de aeroportul din Oradea? Dacă se susține economic acest aeroport, înseamnă că nu mai înțelegem lucrurile din punct de vedere economic. Vă rog să verificați câți pasageri sunt pe cursele subvenționate de Consiliul Județean de la Oradea la Varșovia.

Curse subvenționate. Trei. Ați venit și ne-ați spus despre selecțiile de la companiile de stat.

Știți că la Energie, în ultimii 10 ani, PSD-ul a fost 10 luni. În rest, dumneavoastră, de la PNL. Și mai e un lucru.

Da, la Energie selecțiile au fost întoarse, când era ministru… majoritatea, când era ministru un reprezentant al PNL. Iar la Transporturi au fost întoarse din cauza asta două persoane.

Ghici cine? Pupilul dumneavoastră Foghiș, de la Oradea, care acum este la SAPE cu 50.000 de lei pe lună. 50.000 de lei pe lună, atât ia! Și al doilea, dacă vă spune ceva, domnul Mihai Barbu, fostul trezorier PNL. Acestea sunt cele două selecții care n-au fost acceptate de către Comisia Europeană.

Atât am avut de spus. Vă mulțumesc! „