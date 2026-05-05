B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Donald Trump prezentat ca personaj Star Wars. Ce fotografie a promovat Casa Albă pe site-ul oficial

Donald Trump prezentat ca personaj Star Wars. Ce fotografie a promovat Casa Albă pe site-ul oficial

Adrian Teampău
05 mai 2026, 12:23
Donald Trump prezentat ca personaj Star Wars. Ce fotografie a promovat Casa Albă pe site-ul oficial
Donald Trump Sursa foto: White House
Cuprins
  1. Donald Trump prezentat ca personaj Star Wars
  2. Ziua Star Wars în Statele Unite

Donald Trump este promovat, pe site-ul oficial al Casei Albe, în postura unui personaj popular dintr-un serial din seria Star Wars. Nu este pentru prima oară când șeful administrației americane apare în astfel de ipostaze. 

Donald Trump prezentat ca personaj Star Wars

Casa Albă a publicat o imagine care îl înfăţişează pe Donald Trump în rolul eroului serialului „The Mandalorian”. Promovarea acestei fotografii a fost ocazionată de ziua de 4 mai, cunoscută sub numele de Ziua Star Wars (Războiul Stelelor – n. red.), informează EFE.

Imaginea a fost generată cu ajutorul unei aplicații de Inteligență Artificială. Trump este prezentat în armura protagonistului, însoţit de Grogu, popularul personaj „Baby Yoda”, şi un steag american. Imagine face referire la o cunoscuta frază cu care debutează peliculele din universul creat de George Lucas.

„Într-o galaxie care presupune putere, America este pregătită. Aceasta este calea. Forţa fie cu tine”, a transmis Casa Albă pe conturile sale de socializare.

Casa Albă foloseşte în mod frecvent inteligenţa artificială pentru a crea meme-uri menite să-l laude pe Trump. Unele sunt preluate din filme, iar altele stârnesc numeroase controverse. Într-una dintre aceste imagini, șeful de la Casa Albă a fost înfățișat ca Iisus Hristos, indignând o parte a comunităţii catolice.

Ziua Star Wars în Statele Unite

Ziua de 4 mai este considerată Ziua Star Wars de către fanii francizei, datorită unui joc de cuvinte cu sintagma clasică „May the force be with you” (Forţa fie cu tine – n.red.). Această frază este asemănătoare cu „May the 4th be with you” (4 mai fie cu tine – n.red).

„The Mandalorian” este un serial de televiziune din universul Star Wars distribuit pe platforma Disney+. Acțiunea serialului se petrece la aproximativ cinci ani după „Întoarcerea lui Jedi”. Producția urmărește aventurile unui vânător de recompense interpretat de actorul chiliano-american Pedro Pascal. În acest context, a umează să fie lansat, pe 22 mai, și un film, „The Mandalorian and Grogu”, cu Pedro Pascal în rol principal.

Și fostul președinte Barack Obama a profitat de Ziua Star Wars pentru a promova deschiderea bibliotecii sale prezidenţiale. El a apărut într-un videoclip alături de actorul Mark Hamill, interpretul personajului Luke Skywalker, protagonistul principal al trilogiei originale „Star Wars”.

Biblioteca prezidențială, o clădire gri şi fără ferestre, care se va deschide la 19 iunie la Chicago. Aceasta a fost comparată cu Steaua Morţii, o staţie spaţială fictivă, capabilă să distrugă planete întregi.

Tags:
Citește și...
China escaladează tensiunile cu Statele Unite. Companiile de stat îndemnate să ignore sancțiunile împotriva achizițiilor de petrol Iranian
Externe
China escaladează tensiunile cu Statele Unite. Companiile de stat îndemnate să ignore sancțiunile împotriva achizițiilor de petrol Iranian
Incident de securitate la Casa Albă. Agenții federali au deschis focul asupra unui suspect înarmat
Externe
Incident de securitate la Casa Albă. Agenții federali au deschis focul asupra unui suspect înarmat
Finlanda nu a interceptat dronele apărute lângă granița cu Rusia. Cum explică armata decizia
Externe
Finlanda nu a interceptat dronele apărute lângă granița cu Rusia. Cum explică armata decizia
Căutări dramatice după dispariția unui om de afaceri în Africa de Sud. Cum a dus ancheta la un crocodil suspect (VIDEO)
Externe
Căutări dramatice după dispariția unui om de afaceri în Africa de Sud. Cum a dus ancheta la un crocodil suspect (VIDEO)
Misterul petei care se extinde pe Marte. O formă neagră uriașă crește în dimensiuni de 50 de ani
Externe
Misterul petei care se extinde pe Marte. O formă neagră uriașă crește în dimensiuni de 50 de ani
O româncă din Italia a dat lovitura vieții cu doar 5 euro. A câștigat cea mai mare sumă înregistrată din istoria agenției
Externe
O româncă din Italia a dat lovitura vieții cu doar 5 euro. A câștigat cea mai mare sumă înregistrată din istoria agenției
Alertă de raid aerian în Dubai și explozii auzite deasupra orașului. Ce au anunțat autoritățile după interceptările din spațiul aerian
Externe
Alertă de raid aerian în Dubai și explozii auzite deasupra orașului. Ce au anunțat autoritățile după interceptările din spațiul aerian
Germania: O mașină a intrat într-un grup de oameni, în Leipzig. Martor: „Sunt complet șocat”. Bilanțul provizoriu al victimelor / UPDATE: Șoferul posibil să aibă tulburări mintale (VIDEO)
Externe
Germania: O mașină a intrat într-un grup de oameni, în Leipzig. Martor: „Sunt complet șocat”. Bilanțul provizoriu al victimelor / UPDATE: Șoferul posibil să aibă tulburări mintale (VIDEO)
Un oraș importat din SUA trebuie evacuat de urgență cât mai repede posibil. Ce au anunțat cercetătorii
Externe
Un oraș importat din SUA trebuie evacuat de urgență cât mai repede posibil. Ce au anunțat cercetătorii
Grecia impune reguli mult mai dure pe litoral înainte de sezonul estival. Ce trebuie să știe turiștii români pentru a evita amenzile
Externe
Grecia impune reguli mult mai dure pe litoral înainte de sezonul estival. Ce trebuie să știe turiștii români pentru a evita amenzile
Ultima oră
12:47 - Senatorul Petrișor Peiu și-a propus să fie premier. Ce urmărește AUR după moțiunea de cenzură
12:36 - „Cinism absolut”. Zelenski reacționează după armistițiul anunțat de Rusia pentru Ziua Victoriei
12:36 - Gest neașteptat în Parlament. Ce au făcut doi senatori PACE, care au anunțat că nu votează moțiunea împotriva lui Bolojan (FOTO)
12:34 - VIDEO: Discursul lui George Simion la moțiunea de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan
11:57 - UPDATE VIDEO: Discursul lui Ilie Bolojan la dezbaterea moțiunii de cenzură. Atacuri dure la PSD și „baronii roșii”
11:55 - Laura Cosoi, mărturisiri emoționante din sarcină: „Nu mă grăbesc deloc să nasc”
11:50 - Diana Șoșoacă l-a bălăcărit pe Ilie Bolojan, când a ajuns la Parlament: „Nu ţi-ar fi ruşine, că ţi-ai bătut joc de oameni în ţara asta”
11:48 - Conflictul din Orientul Mijlociu. Amenințările lui Trump la adresa Iranului scumpesc petrolul
11:33 - Guvernul lui Bolojan a dat banii din programul SAFE pe sub mână. Contractele de 16,7 miliarde de euro, aprobate în secret
11:30 - Liberalii iau în calcul alegerile anticipate. Daniel Fenechiu a anunțat ce va face PNL, dacă moțiunea de cenzură va trece