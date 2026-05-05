Donald Trump este promovat, pe site-ul oficial al , în postura unui personaj popular dintr-un serial din seria . Nu este pentru prima oară când șeful administrației americane apare în astfel de ipostaze.

Casa Albă a publicat o imagine care îl înfăţişează pe Donald Trump în rolul eroului serialului „The Mandalorian”. Promovarea acestei fotografii a fost ocazionată de ziua de 4 mai, cunoscută sub numele de Ziua Star Wars (Războiul Stelelor – n. red.), informează EFE.

Imaginea a fost generată cu ajutorul unei aplicații de . Trump este prezentat în armura protagonistului, însoţit de Grogu, popularul personaj „Baby Yoda”, şi un steag american. Imagine face referire la o cunoscuta frază cu care debutează peliculele din universul creat de George Lucas.

„Într-o galaxie care presupune putere, America este pregătită. Aceasta este calea. Forţa fie cu tine”, a transmis Casa Albă pe conturile sale de socializare.

Casa Albă foloseşte în mod frecvent inteligenţa artificială pentru a crea meme-uri menite să-l laude pe Trump. Unele sunt preluate din filme, iar altele stârnesc numeroase controverse. Într-una dintre aceste imagini, șeful de la Casa Albă a fost înfățișat ca Iisus Hristos, indignând o parte a comunităţii catolice.

Ziua Star Wars în Statele Unite

Ziua de 4 mai este considerată Ziua Star Wars de către fanii francizei, datorită unui joc de cuvinte cu sintagma clasică „May the force be with you” (Forţa fie cu tine – n.red.). Această frază este asemănătoare cu „May the 4th be with you” (4 mai fie cu tine – n.red).

„The Mandalorian” este un serial de televiziune din universul Star Wars distribuit pe platforma Disney+. Acțiunea serialului se petrece la aproximativ cinci ani după „Întoarcerea lui Jedi”. Producția urmărește aventurile unui vânător de recompense interpretat de actorul chiliano-american Pedro Pascal. În acest context, a umează să fie lansat, pe 22 mai, și un film, „The Mandalorian and Grogu”, cu Pedro Pascal în rol principal.

Și fostul președinte Barack Obama a profitat de Ziua Star Wars pentru a promova deschiderea bibliotecii sale prezidenţiale. El a apărut într-un videoclip alături de actorul Mark Hamill, interpretul personajului Luke Skywalker, protagonistul principal al trilogiei originale „Star Wars”.

Biblioteca prezidențială, o clădire gri şi fără ferestre, care se va deschide la 19 iunie la Chicago. Aceasta a fost comparată cu Steaua Morţii, o staţie spaţială fictivă, capabilă să distrugă planete întregi.