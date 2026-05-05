Sisteme inteligente de monitorizare a traficului, deja folosite în țări precum SUA sau China, încep să fie implementate și în Europa. Acestea folosesc inteligența artificială pentru a depista în timp real șoferii care încalcă regulile, fără a fi nevoie de oprirea în trafic.
Noile dispozitive sunt concepute pentru a identifica comportamente greu de sancționat prin metodele clasice, cum ar fi utilizarea telefonului mobil la volan sau nepurtarea centurii de siguranță, scrie Adevărul.
Un astfel de sistem este Heads-Up, dezvoltat de compania Acusensus. Acesta utilizează camere de înaltă rezoluție și inteligență artificială pentru a analiza traficul în timp real.
Camerele pot capta imagini clare chiar și în condiții dificile și pot detecta abateri inclusiv la viteze de până la 300 km/h, reducând semnificativ riscul de eroare.
În Sussex, autoritățile locale au activat recent o rețea de astfel de camere pentru controlul traficului.
Sistemul a fost testat inițial în New South Wales, unde a fost introdus pentru a combate simultan mai multe tipuri de abateri: folosirea telefonului la volan, depășirea vitezei și circulația vehiculelor fără numere de înmatriculare.
Rezultatele nu au întârziat să apară: în primele zile au fost identificate sute de încălcări, iar într-o singură săptămână numărul acestora a depășit o mie.
În Uniunea Europeană, utilizarea acestor tehnologii este limitată de reglementările stricte privind protecția datelor. De exemplu, recunoașterea facială în spații publice nu este permisă în prezent.
În Italia, Parlamentul a respins recent implementarea unui sistem similar, prelungind până la finalul anului 2027 moratoriul privind utilizarea tehnologiilor de recunoaștere facială.
Cu toate că sistemul folosește AI pentru a detecta automat abaterile, decizia finală nu aparține exclusiv tehnologiei. Imaginile sunt analizate ulterior de un polițist, iar sancțiunea este aplicată doar dacă încălcarea este confirmată.