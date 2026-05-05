Camerele AI care „văd” în mașină. Șoferii prinși cu telefonul sau fără centură, vizați de noile sisteme din Europa

Selen Osmanoglu
05 mai 2026, 13:25
Trafic rutier . Sursa foto simbol: Freepik
Cuprins
  1. Cum funcționează noile camere inteligente
  2. Unde sunt deja folosite
  3. Ce spune legislația europeană
  4. Cum sunt aplicate sancțiunile

Sisteme inteligente de monitorizare a traficului, deja folosite în țări precum SUA sau China, încep să fie implementate și în Europa. Acestea folosesc inteligența artificială pentru a depista în timp real șoferii care încalcă regulile, fără a fi nevoie de oprirea în trafic.

Cum funcționează noile camere inteligente

Noile dispozitive sunt concepute pentru a identifica comportamente greu de sancționat prin metodele clasice, cum ar fi utilizarea telefonului mobil la volan sau nepurtarea centurii de siguranță, scrie Adevărul.

Un astfel de sistem este Heads-Up, dezvoltat de compania Acusensus. Acesta utilizează camere de înaltă rezoluție și inteligență artificială pentru a analiza traficul în timp real.

Camerele pot capta imagini clare chiar și în condiții dificile și pot detecta abateri inclusiv la viteze de până la 300 km/h, reducând semnificativ riscul de eroare.

Unde sunt deja folosite

În Sussex, autoritățile locale au activat recent o rețea de astfel de camere pentru controlul traficului.

Sistemul a fost testat inițial în New South Wales, unde a fost introdus pentru a combate simultan mai multe tipuri de abateri: folosirea telefonului la volan, depășirea vitezei și circulația vehiculelor fără numere de înmatriculare.

Rezultatele nu au întârziat să apară: în primele zile au fost identificate sute de încălcări, iar într-o singură săptămână numărul acestora a depășit o mie.

Ce spune legislația europeană

În Uniunea Europeană, utilizarea acestor tehnologii este limitată de reglementările stricte privind protecția datelor. De exemplu, recunoașterea facială în spații publice nu este permisă în prezent.

În Italia, Parlamentul a respins recent implementarea unui sistem similar, prelungind până la finalul anului 2027 moratoriul privind utilizarea tehnologiilor de recunoaștere facială.

Cum sunt aplicate sancțiunile

Cu toate că sistemul folosește AI pentru a detecta automat abaterile, decizia finală nu aparține exclusiv tehnologiei. Imaginile sunt analizate ulterior de un polițist, iar sancțiunea este aplicată doar dacă încălcarea este confirmată.

