VIDEO: Discursul lui George Simion la moțiunea de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan

George Simion, liderul partidului AUR , ți-a ținut și el discursul în . Atacurile la adresa lui Ilie Bolojan s-au amestecat cu „turul 2 înapoi” și cu „să respectăm dorința românilor”.

Discursul lui George Simion

„Astăzi are loc prezentarea raportului unui an de președinție sub Nicușor Dan și imaginea e una neagră: deznădejde, dezbinare și sărăcie. Nicușor Dan alege azi să-l sacrifice pe loialul tovarăș de drum, care probabil se prefigura a fi competitor electoral în mintea lui încâlcită. Nu a fost ușor, a fost Nicușor.

Aveți grijă că minciuna nu mai ține și, din păcate, lovitura de stat, așa cum am fost noi acuzați că o dăm prin această moțiune de cenzură, ați dat-o voi în decembrie 2024. Am auzit despre emoțiunea noastră verzi și uscate, cum că este cel mai mare tun financiar dat în ultimii ani. Nu, atenție, tun financiar a însemnat achiziția 100 de milioane de doze de vaccin.

Ca guvernarea din ultimii 10 ani nu vreți să vă asumați niciunii acest tun de 600 de milioane de euro, după cum nu vreți să vă asumați niciunii miliardele de euro date către Rheinmetall care miros a corupție. Voi trebuie să cunoașteți adevărul și dacă domnul Bolojan nu înțelege ce îi se întâmplă și de ce pleacă acasă, noi am enumerat, domnule Bolojan, în nenumărate moțiuni de cenzură motivele care trebuie să vă determine să plecați acasă.

Ați generat în primele luni de guvernare recesiune economică. Trei trimestre la rând, avem criză economică, prin prisma primelor… luni de guvernare. Ați generat sărăcie pentru că nu ați tăiat privilegii. Este 5 mai.

Ați avut timp 10 luni la dispoziție să tăiați privilegiile și nu le-ați tăiat. În schimb, ați luat de la mame, de la veterani, de la pensionari, de la categoriile vulnerabile. De aceea trebuie să plecați acasă. Dragi români, mulți dintre voi ați susținut și v-ați dorit apă, hrană, energie. Ați primit în ultimul an și în ultimii ani din partea celor care se pretind europeni, taxe, război, sărăcie.

Este timpul, prin votul de astăzi, din Parlament, ca vocea românilor să se audă și noi vom face în continuare ceea ce este corect pentru români. Nu putem trăi cu iluzia că aceiași oameni pot genera rezultate diferite. Este timpul pentru reconciliere națională, este timpul pentru speranță, este timpul pentru viitor. Da, ne asumăm viitorul acestei țări, ne asumăm cu o guvernare viitoare, ne asumăm să redăm speranța românilor. România trebuie să meargă înapoi la votul românilor, domnule Bolojan, dacă vreți într-adevăr să fiți reformatori. 300 de parlamentari, tăierea banilor pentru partidele politice și două tururi pentru alegerea primarilor și președinților de Consilii Județene.”