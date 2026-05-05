Ciprian Ciucu, prim vicepreședinte PNL și primar General al Capitalei, a anunțat ce va decide PNL diseară, de la ora 17. El a explicat în cadrul emisiunii Talk B1, moderată de Gabriela Mihai, pe B1 TV, care sunt scenariile luate în calcul de liberali după votul asupra moțiunii de cenzură.

Acesta a anunțat că, în aceeași zi, la ora 17:00, conducerea Partidului Național Liberal se va reuni pentru a stabili direcția politică pentru perioada următoare, într-un moment pe care l-a descris drept unul decisiv.

Ce va decide PNL diseară? Va merge PNL mai departe cu Ilie Bolojan?

Întrebat dacă liberalii îl vor susține în continuare pe indiferent de rezultatul votului, Ciucu a spus că sprijinul pentru liderul partidului nu este pus sub semnul întrebării.

“În primul și în primul rând, Ilie Bolojan nu va mai cere sprijinul partidului, pentru că îl are deja. L-a solicitat de văd 2-3 ori până acum, deci nu se pune problema de sprijin. Pur și simplu, diseară, la ora 17, noi vom decide drumul Partidului Național Liberal de acum înainte, pentru că ne aflăm cu adevărat într-un moment de inflexiune.

Cu alte cuvinte, noi avem două opțiuni, practic: să rămânem la guvernare într-un guvern minoritar, dacă este posibil. Dacă nu este posibil, noi vom merge în Opoziție. Aceasta este calea corectă pe care Partidul Național Liberal a anunțat-o de mai bine de două luni deja. Spunem același lucru, am dat toate semnalele omenește posibile și ne vom ține de cuvânt, pentru că această criză politică a fost provocată, efectiv, artificial.

Deci nu există niciun fel de rațiune să dai jos un guvern, fără ca atunci când îl dai jos, să ai și pregătit motivul pentru care îl dai jos, adică de a pune un alt . Noi am votat de două ori consecutiv în BPN că nu vom mai face alianță cu PSD, dacă acest partid va dărâma guvernul și vedem că astăzi acest lucru vrea să facă”, a spus Ciucu.

Ce va decide PNL diseară? Există scenariul unui nou partid în jurul lui Bolojan?

Ciprian Ciucu a respins ideea că Ilie Bolojan ar putea lua în calcul formarea unei noi formațiuni politice, în cazul unui eșec.

“Nu, nu există acest scenariu. Tot partidul este cu Ilie Bolojan. Evident, poate sunt, nu știu, 10-20% dintre filiale care nu l-ar susține, dar vă garantez că tot partidul, astăzi, are încădere în Ilie Bolojan și este alături de Ilie Bolojan”, a mai precizat Ciucu.

De ce spune PNL că nu mai colaborează cu PSD?

Prim-vicepreședintele PNL a transmis un mesaj ferm în ceea ce privește relația cu social-democrații, excluzând o nouă colaborare.

“Nu mai stăm la masă cu oameni neserioși. Nu putem să mai avem încredere în PSD. Este clar că suntem în o situație foarte dificilă. Ajunsesem în momentul în care măsurile dificile au fost deja luate și acum urma creșterea.

Și era doar normal să rămână acest guvern, să meargă mai departe, să se întâmple rotativa, să ne ținem de protocolul de guvernare, că de aceea l-am semnat, și nu să ne apucăm să derâmăm guvernul și să afectăm țara, pentru că, vă zic, consecințele vor fi foarte importante. Dincolo de faptul că a crescut cursul euro-leu sau dolar-leu.

Sunt aceste reforme care sunt esențiale pentru viitorul nostru, cum ar fi programul SAFE, care înseamnă foarte mulți bani pentru România”, a mai spus liderul PNL.

Ce răspuns dă PNL în cazul unei solicitări din partea președintelui

Întrebat dacă liberalii ar accepta să rămână într-o coaliție pro-europeană fără Ilie Bolojan, la solicitarea președintelui Nicușor Dan, Ciucu a spus:

„Nu. Vom rămâne la masă, dar fără PSD. Și acest lucru i l-am transmis deja domnului Nicușor Dan și față în față, în urmă cu două săptămâni la Cotroceni, la consultări”.