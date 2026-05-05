Adrian Teampău
05 mai 2026, 12:47
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR. Sursa foto: partidulaur.ro
Cuprins
  1. Petrișor Peiu vizează funcția de premier
  2. Votul pe moțiunea de cenzură

Senatorul Petrișor Peiu, prim-vicepreședintele AUR, își dorește funcția de premier, dacă partidul său va ajunge să guverneze. El a făcut aceste declarații înainte de moțiunea de cenzură.

Petrișor Peiu vizează funcția de premier

Înainte de moțiunea de cenzură, prim-vicepreședintele AUR a făcut o serie de declarații referitoare la obiectivele sale politice. Petrișor Peiu a declarat că-și dorește să ocupe scaunul de premier într-un viitor guvern. Pe de altă parte, el subliniat că scopul urmărit de partidul său, după moțiunea de cenzură vor fi alegerile anticipate.

„Îmi doresc să fiu premier. De asta intri în politică. Să fii premier sau președinte”, a declarat senatorul Peiu, înaintea votului pe moțiunea de cenzură, citat de stirileprotv.ro.

Înainte de ședința plenului reunit, prim-vicepreședintele AUR a vorbit despre obiectivele politice ale formațiunii din care face parte. El a precizat că direcția formațiunii condusă de George Simion rămâne neschimbată. Pe de altă parte, întrebat de ceea ce va face conducerea AUR după moțiunea de cenzură, el a precizat că va depinde de negocierile de la Cotroceni.

„Obiectivul AUR este alegeri anticipate. (…) Vedem dacă ne cheamă președintele la consultări, ca să hotărască AUR ce dorește după moțiune”, a spus senatorul Peiu.

Votul pe moțiunea de cenzură

Dezbaterea moțiunii de cenzură a început în plenul comun al Camerei Deputaților și Senatului. Documentul a fost inițiat de PSD și AUR și semnat de 254 de parlamentari. În prima lectură, săptămâna trecută, documentul a fost citit de senatorul AUR, Petrișor Peiu.

Pentru adoptarea moțiunii este necesară majoritatea absolută a parlamentarilor, respectiv 233 de voturi, indiferent de numărul celor prezenți în sală.

Votul este secret și se exprimă prin bile, fiecare parlamentar primind o bilă albă și una neagră, pe care le introduce în urne diferite, în funcție de opțiune.

Dacă moțiunea de cenzură va fi aprobată, guvernul Bolojan va fi demis, iar președintele Nicușor Dan va convoca consultări pentru desemnarea unui nou premier.

