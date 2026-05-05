Un grup de tineri a devastat pe care l-au închiriat în , pe Litoral, cu prilejul minivacanței de 1 Mai. Imaginile cu dezastrul pe care l-au lăsat în urmă au fost postate pe rețelele sociale.

Mai multe imagini dintr-un apartament devastat de chiriașii care l-au ocupat pe perioada circulă în mediul online, provocând reacții de indignare.

În clipul video postat pe internet se poate vedea bucătăria unde au fost aruncate ambalaje și gunoaie. Cei care vizionează imaginile mai pot vedea un televizor spart și trântit pe un pat răvășit din dormitor. De asemenea, mai poate fi observată o canapea, cu așternuturile împrăștiate în dezordine și sticle cu resturi de băutură.

„1 Mai, Mamaia. Uitați un apartament… au tăiat canapeaua… și televizorul spart. Așa se întâmplă după 1 Mai, după ce cazezi niște tineri”, spune autorul filmării care poartă camera de luat vederi prin fiecare cameră, astfel încât să descrie dezastrul din apartament.

Potrivit proprietarului apartamentului, chiriașii au distrus televizorul din dormitor, au tăiat canapeaua și au lăsat o grămadă de gunoaie în locuință.

În acest moment nu se cunoaște cine sunt tinerii care au închiriat acest apartament. Autorul filmării nu spune nici dacă a fost depusă o plângere la poliție sau dacă pagubele au fost evaluate.

Nu e prima dată când proprietarii care își închiriază locuințele unor grupuri de turiști se trezesc cu ele distruse. În urmă cu câțiva ani, se plângea de acest lucru și Mihai Treistariu. Proprietar al mai multor apartamente scoase la închiriat, pe litoralul , el se plângea de turiștii care lăsau mizerie în urma lor.