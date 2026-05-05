Acasa » Eveniment » Imaginile dezastrului la Mamaia. Un grup de tineri a distrus apartamentul închiriat de 1 Mai (VIDEO)

Adrian Teampău
05 mai 2026, 13:20
Plaja din Mamaia / Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Imaginile dezastrului într-un apartament din Mamaia
  2. Problemele proprietarilor de apartamente cu turiștii

Un grup de tineri a devastat apartamentul pe care l-au închiriat în stațiunea Mamaia, pe Litoral, cu prilejul minivacanței de 1 Mai. Imaginile cu dezastrul pe care l-au lăsat în urmă au fost postate pe rețelele sociale.

Imaginile dezastrului într-un apartament din Mamaia

Mai multe imagini dintr-un apartament devastat de chiriașii care l-au ocupat pe perioada minivacanței de 1 Mai circulă în mediul online, provocând reacții de indignare.

În clipul video postat pe internet se poate vedea bucătăria unde au fost aruncate ambalaje și gunoaie. Cei care vizionează imaginile mai pot vedea un televizor spart și trântit pe un pat răvășit din dormitor. De asemenea, mai poate fi observată o canapea, cu așternuturile împrăștiate în dezordine și sticle cu resturi de băutură.

„1 Mai, Mamaia. Uitați un apartament… au tăiat canapeaua… și televizorul spart. Așa se întâmplă după 1 Mai, după ce cazezi niște tineri”, spune autorul filmării care poartă camera de luat vederi prin fiecare cameră, astfel încât să descrie dezastrul din apartament.

@ziuadeconstanta Un grup tineri care a închiriat un apartament în Stațiunea Mamaia pentru minivacanța de 1 Mai a lăsat prăpăd în urmă la finalul sejurului. Potrivit proprietarului apartamentului, chiriașii au distrus televizorul din dormitor, au tăiat canapeaua și au lăsat o grămadă de gunoaie în locuință. Fără să le pese de bunurile din locuința închiriată pentru minivacanță, petrecăreții au lăsat o mizerie de nedescris în urmă. #românia #constanta #mamaia #stiri #fyp ♬ Dramatic epic music with a sad atmosphere(1586798) – Azure Glitch

Problemele proprietarilor de apartamente cu turiștii

În acest moment nu se cunoaște cine sunt tinerii care au închiriat acest apartament. Autorul filmării nu spune nici dacă a fost depusă o plângere la poliție sau dacă pagubele au fost evaluate.

Nu e prima dată când proprietarii care își închiriază locuințele unor grupuri de turiști se trezesc cu ele distruse. În urmă cu câțiva ani, se plângea de acest lucru și Mihai Treistariu. Proprietar al mai multor apartamente scoase la închiriat, pe litoralul Mării Negre, el se plângea de turiștii care lăsau mizerie în urma lor.

