Ilie Bolojan: „Nu mai creștem taxele, dar e nevoie de disciplină bugetară". Ce înseamnă acest lucru, în viziunea premierului (VIDEO)

Ilie Bolojan: „Nu mai creștem taxele, dar e nevoie de disciplină bugetară”. Ce înseamnă acest lucru, în viziunea premierului (VIDEO)

Traian Avarvarei
10 dec. 2025, 21:37
Ilie Bolojan: „Nu mai creștem taxele, dar e nevoie de disciplină bugetară". Ce înseamnă acest lucru, în viziunea premierului (VIDEO)
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: captură video B1 TV

Premierul Ilie Bolojan (PNL) a declarat miercuri, pentru B1 TV, că la anul nu vor mai crește taxele și impozitele, dar e nevoie de o anume disciplină bugetară pentru a reduce deficitul, astfel încât să reluăm creșterea economică pe baze sănătoase. Șeful Guvernului a explicat ce înseamnă concret acest lucru.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Cum vede Bolojan redresarea economică: Nu creștem taxe, dar…

„Decizia legată de impozitele locale a fost luată în vară, doar deciziile CCR au amânat punerea în practică a acestui pachet fiscal, care a fost astăzi declarat constituțional.

Nu mai e nevoie să majorăm taxe și impozite. Ceea ce trebuie să facem anul viitor – în așa fel încât să fie ultimul an de consolidare fiscală după care, pe fondul reduceri inflației să reluăm o creștere sănătoasă, pe baze economice, care se fundamentează pe producție, pe investiții – e să ne încasăm taxele care au fost stabilite, să combatem evaziunea fiscală și cei care fac afaceri să-și achite taxele către bugetul de stat, să atragem banii europeni, să finanțăm investițiile, (…) să ne menținem o disciplină bugetară cât se poate de strictă și să ne reducem cheltuielile unde putem să le reducem, în baza unei analize.

În felul acesta, lucrând deci la măsuri care să susțină economia, mai ales pe componenta de investiții, eliminând risipa, încasându-ne taxele, putem să reducem deficitul.

Miza principală pentru noi e să ne împrumutăm la dobânzi mult mai mici. Nu vom putea să evităm împrumuturile, că deficitele sunt atât de mari, că nu poți să corectezi acumulări negative de ani de zile într-un an – doi”, a declarat premierul Ilie Bolojan, pentru B1 TV.

