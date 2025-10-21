B1 Inregistrari!
Bujduveanu, acuzat că își face campanie pe tragedia din Rahova. Cuvinte grele pentru primar

Adrian A
21 oct. 2025, 10:42
Sursa Foto: Facebook/ Stelian Bujduveanu
Cuprins
  1. Cum sunt văzute ieșirile lui Stelian Bujduveanu
  2. Promisiunile primarului general interimar

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, este acuzat că își face campanie electorală pe seama tragediei din cartierul Rahova.

Cum sunt văzute ieșirile lui Stelian Bujduveanu

„Bucureștiul rămâne solidar!
Continuăm, împreună cu echipa Primăriei Capitalei, să fim alături de familiile afectate de explozie.
În prima etapă au fost luate măsurile urgente: evacuarea răniților, consiliere psihologică pentru toți cei afectați și cazarea persoanelor care au rămas fără locuință.
Acum trecem la etapa următoare: găsirea celor mai bune soluții pentru ca oamenii să revină, treptat, la normalitate și stabilitate. Pregătim relocarea în apartamente din proximitate și identificăm resursele necesare pentru reconstrucția locuințelor distruse.”, a transmis Bujduveanu pe Facebook.
Și a fost suficient pentru ca internauții să intervină și să îl acuze că își face campanie electorală pentru primăria Capitalei.
„Ce nu faceți voi pentru voturi?”
„Nu mai profitați de un necaz să vă faceți campanie pe necazul altora, faceți ce trebuie și atât. Facerea de bine nu se trâmbițează peste tot, se face în liniște, altfel totul este propagandă.”
„Normal că îți faci campanie pe spatele unui eveniment nefericit.”
„Ghinion pentru tine , puțin îți pasă, dar gândești că te afectează la vot.”, sunt doar câteva din comentariile utilizatorilor.

Promisiunile primarului general interimar

Stelian Bujduveanu a tot apărut în ultima perioadă în public promițând că va continua proiectele mari de infrastructură, urbanism și digitalizare din Capitală. Nu și-a asumat până acum oficial vreo candidatură, nici nu se știe dacă îl susține cineva, dar toate semnele duc spre ipoteza că Bujduveanu vrea să intre în cursă.

Tags:
