Un sondaj realizat de , la începutul lunii octombrie, scoate în evidență principalele nemulțumiri pe care le au bucureștenii cu privire la Capitală, dar și preferințele lor în ceea ce privește alegerile locale și viitorul edil al orașului.

Care cred bucureștenii că este principala problemă a Capitalei

Întrebați ce părere au despre traiectoria Capitalei, mai mult de jumătate dintre respondenți (65%) au spus că Bucureștiul se îndreaptă într-o direcție proastă. Doar 31% consideră că drumul pe care îl urmează orașul este unul bun, benefic.

Când vine vorba despre principala problemă cu care se confruntă Capitala, cei mai mulți (19%) au considerat că este „traficul, aglomerația”. Topul este urmat de „nivelul de trai” (16%) „apa caldă, termoficarea” (15%), „curățenia, salubritatea” (14%), „poluarea” (12%). La coada clasamentului se află , pe care doar 1% dintre respondenți îl consideră principala problemă a orașului.

Cu cine ar vota bucureștenii la alegerile locale

Dacă săptămâna viitoare bucureștenii ar trebui să își aleagă primarul, primul clasat, cu o pondere de 25%, ar fi Daniel Băluță, candidatul PSD. Pe locul al doilea s-ar situa, la egalitate, cu 18%, Cătălin Drulă (USR) și Ciprian Ciucu (PNL).

Cristian Popescu Piedone (PNRR) s-ar clasa abia pe al patrulea loc, cu 9% din voturi, după Anca Alexandru (independentă), pe care ar pune ștampila 10% din votanți.

Mihai Enache (AUR), dar și influencerul și apropiatul Dianei Șoșoacă, Makaveli, ar primi fiecare 5% din voturile bucureștenilor.

Pe de altă parte, 71% dintre respondenți consideră că coaliția de Guvernare nu ar trebui să propună un candidat comun pentru funcția de Primar General al Capitalei.

Topul preferințelor votanților se schimbă când vine vorba de votul pentru consilii. Primul clasat este USR-ul (22%), urmat îndeaproape de PSD și AUR, care sunt la egalitate cu 21% dintre voturi. Pe PNL ar pune ștampila 16% dintre bucureșteni, iar pe POT și SOS doar 5%.

Când consideră bucureștenii că ar trebui organizate alegerile locale

Rezultatele sondajului arată că mai mult de jumătate dintre bucureșteni nu consideră o chestiune urgentă alegerea primarului. Întrebați când consideră că ar fi cel mai potrivit moment pentru organizarea alegerilor, 51% dintre respondenți au ales varianta de răspuns: „În 2026, nu sunt bani acum”. 28% dintre votanți cred că „nu este o prioritate, să rămână interimarul”, în timp ce doar 19% sunt de părere că alegerile ar trebui să se organizeze cât mai curând posibil.

Ce părere au bucureștenii despre Nicușor Dan, acum

La aproape jumătate de an de când Nicușor Dan a renunțat la funcția de Primar General al Capitalei, doar 37% din bucureșteni mai au o părere bună sau foarte bună despre el. 60% dintre respondenți au o părere proastă sau foarte proastă.

Când vine vorba despre primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, 52% dintre bucureșteni au o părere proastă sau foarte proastă, 16% au o părere bună sau foarte bună și 27% declară că nu îl cunosc.

Cât despre favoritul pentru funcția de Primar General al Bucureștiului, Daniel Băluță, 65% dintre bucureșteni au o părere proastă sau foarte proastă. Doar 31% au o părere bună sau foarte bună.