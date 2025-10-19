B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Sondaj: Aproape 30% din bucureșteni nu știu cine este Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei / Pe cine și-ar dori locuitorii Bucureștiului la conducerea orașului

Sondaj: Aproape 30% din bucureșteni nu știu cine este Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei / Pe cine și-ar dori locuitorii Bucureștiului la conducerea orașului

B1.ro
19 oct. 2025, 15:06
Sondaj: Aproape 30% din bucureșteni nu știu cine este Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei / Pe cine și-ar dori locuitorii Bucureștiului la conducerea orașului
Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei. Sursa foto: Stelian Bujduveanu / Facebook
Cuprins
  1. Care cred bucureștenii că este principala problemă a Capitalei
  2. Cu cine ar vota bucureștenii la alegerile locale
  3. Când consideră bucureștenii că ar trebui organizate alegerile locale
  4. Ce părere au bucureștenii despre Nicușor Dan, acum

Un sondaj realizat de CURS, la începutul lunii octombrie, scoate în evidență principalele nemulțumiri pe care le au bucureștenii cu privire la Capitală, dar și preferințele lor în ceea ce privește alegerile locale și viitorul edil al orașului.

Care cred bucureștenii că este principala problemă a Capitalei

Întrebați ce părere au despre traiectoria Capitalei, mai mult de jumătate dintre respondenți (65%) au spus că Bucureștiul se îndreaptă într-o direcție proastă. Doar 31% consideră că drumul pe care îl urmează orașul este unul bun, benefic.

Când vine vorba despre principala problemă cu care se confruntă Capitala, cei mai mulți (19%) au considerat că este „traficul, aglomerația”. Topul este urmat de „nivelul de trai” (16%) „apa caldă, termoficarea” (15%), „curățenia, salubritatea” (14%), „poluarea” (12%). La coada clasamentului se află transportul în comun, pe care doar 1% dintre respondenți îl consideră principala problemă a orașului.

Cu cine ar vota bucureștenii la alegerile locale

Dacă săptămâna viitoare bucureștenii ar trebui să își aleagă primarul, primul clasat, cu o pondere de 25%, ar fi Daniel Băluță, candidatul PSD. Pe locul al doilea s-ar situa, la egalitate, cu 18%, Cătălin Drulă (USR) și Ciprian Ciucu (PNL).

Cristian Popescu Piedone (PNRR) s-ar clasa abia pe al patrulea loc, cu 9% din voturi, după Anca Alexandru (independentă), pe care ar pune ștampila 10% din votanți.

Mihai Enache (AUR), dar și influencerul și apropiatul Dianei Șoșoacă, Makaveli, ar primi fiecare 5% din voturile bucureștenilor.

Pe de altă parte, 71% dintre respondenți consideră că coaliția de Guvernare nu ar trebui să propună un candidat comun pentru funcția de Primar General al Capitalei.

Topul preferințelor votanților se schimbă când vine vorba de votul pentru consilii. Primul clasat este USR-ul (22%), urmat îndeaproape de PSD și AUR, care sunt la egalitate cu 21% dintre voturi. Pe PNL ar pune ștampila 16% dintre bucureșteni, iar pe POT și SOS doar 5%.

Când consideră bucureștenii că ar trebui organizate alegerile locale

Rezultatele sondajului arată că mai mult de jumătate dintre bucureșteni nu consideră o chestiune urgentă alegerea primarului. Întrebați când consideră că ar fi cel mai potrivit moment pentru organizarea alegerilor, 51% dintre respondenți au ales varianta de răspuns: „În 2026, nu sunt bani acum”. 28% dintre votanți cred că „nu este o prioritate, să rămână interimarul”, în timp ce doar 19% sunt de părere că alegerile ar trebui să se organizeze cât mai curând posibil.

Ce părere au bucureștenii despre Nicușor Dan, acum

La aproape jumătate de an de când Nicușor Dan a renunțat la funcția de Primar General al Capitalei, doar 37% din bucureșteni mai au o părere bună sau foarte bună despre el. 60% dintre respondenți au o părere proastă sau foarte proastă.

Când vine vorba despre primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, 52% dintre bucureșteni au o părere proastă sau foarte proastă, 16% au o părere bună sau foarte bună și 27% declară că nu îl cunosc.

Cât despre favoritul pentru funcția de Primar General al Bucureștiului, Daniel Băluță, 65% dintre bucureșteni au o părere proastă sau foarte proastă. Doar 31% au o părere bună sau foarte bună.

Tags:
Citește și...
Sandvișul, aliatul împotriva foamei sau inamicul siluetei? Mihaela Bilic ne învață cum să alegem gustarea corectă
Eveniment
Sandvișul, aliatul împotriva foamei sau inamicul siluetei? Mihaela Bilic ne învață cum să alegem gustarea corectă
Incendiu în Pipera: flăcările s-au extins la o conductă de gaze. 40 de persoane au fost evacuate dintr-un hotel
Eveniment
Incendiu în Pipera: flăcările s-au extins la o conductă de gaze. 40 de persoane au fost evacuate dintr-un hotel
Experții din cadrul ISC au conchis: reabilitarea blocului afectat de explozia din Rahova ar costa mai mult decât construirea unui nou imobil. Ce urmează
Eveniment
Experții din cadrul ISC au conchis: reabilitarea blocului afectat de explozia din Rahova ar costa mai mult decât construirea unui nou imobil. Ce urmează
Guvernul pregătește reorganizarea teritorială a României. Noi municipii, taxe diferite și orașe retrogradate
Eveniment
Guvernul pregătește reorganizarea teritorială a României. Noi municipii, taxe diferite și orașe retrogradate
Asocierea dintre frig și răceală. Ce ne îmbolnăvește iarna cu adevarat
Eveniment
Asocierea dintre frig și răceală. Ce ne îmbolnăvește iarna cu adevarat
Stresul la Generația Z. Tinerii resimt presiunea școlii, joburilor și a rețelelor sociale: „Terapia costă 500 de lei pe oră”
Eveniment
Stresul la Generația Z. Tinerii resimt presiunea școlii, joburilor și a rețelelor sociale: „Terapia costă 500 de lei pe oră”
Cine dă și cine primește curent în Europa. Adevărul despre comerțul cu energie electrică
Eveniment
Cine dă și cine primește curent în Europa. Adevărul despre comerțul cu energie electrică
De ce răcim iarna? Adevărul despre frig, curent și ce ne îmbolnăvește, de fapt
Eveniment
De ce răcim iarna? Adevărul despre frig, curent și ce ne îmbolnăvește, de fapt
Noi detalii cutremurătoare în cazul exploziei din Rahova. Criminaliștii confirmă că toate victimele sunt femei
Eveniment
Noi detalii cutremurătoare în cazul exploziei din Rahova. Criminaliștii confirmă că toate victimele sunt femei
Surpriză la Sinaia! Vlad Oprea își reia funcția de primar după luni de interdicție și un dosar de corupție: „Binele învinge”
Eveniment
Surpriză la Sinaia! Vlad Oprea își reia funcția de primar după luni de interdicție și un dosar de corupție: „Binele învinge”
Ultima oră
15:34 - Sandvișul, aliatul împotriva foamei sau inamicul siluetei? Mihaela Bilic ne învață cum să alegem gustarea corectă
15:30 - 19 octombrie 2025: Biserica celebrează miracolul care a uimit Galileea. Iisus a înviat tânărul unei văduve
13:59 - Jaf la Muzeul Luvru: 9 bijuterii din colecția lui Napoleon Bonaparte au fost furate. Cum au acționat hoții
13:22 - Anda Adam, ieșire nervoasă la „Asia Express”: „Îi urăsc din tot sufletul”. Ce a supărat-o pe vedetă
12:53 - Incendiu în Pipera: flăcările s-au extins la o conductă de gaze. 40 de persoane au fost evacuate dintr-un hotel
12:01 - 19 octombrie 2025: Biserica prăznuiește învierea fiului văduvei din Nain
11:28 - Vremea duminică, 19 octombrie. Temperaturile scad în cea mai mare parte a țării
10:26 - Putin i-ar fi mărturisit lui Trump ce condiție are pentru semnarea unui acord de pace cu Ucraina. „E ca și cum și-ar vinde propriul picior”
09:54 - Cristi Chivu, în lumina reflectoarelor după meciul Inter-AS Roma. Echipa antrenorului român marchează a șasea victorie consecutivă și redevine lider de seria A
09:22 - Protestele „No Kings” au scos în stradă sute de mii de americani. „Nu mă așteptam să găsesc fascism în Statele Unite”