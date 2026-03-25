B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Buzoianu n-are încredere în noul șef al Romsilva: A avut deja un mandat de director și a blocat orice măsură mai serioasă

Traian Avarvarei
25 mart. 2026, 17:03
Diana Buzoianu (USR), ministra Mediului. Sursa foto: Diana Buzoianu / Facebook
Cuprins
  1. Diana Buzoianu, despre Jean Vișan, noul șef al Romsilva
  2. Cine e Jean Vișan, noul director al Romsilva

Diana Buzoianu (USR), ministra Mediului, nu are încredere că Jean Vișan, noul șef de la Romsilva, o să facă reforme. Ministra spune că acesta deja a fost director, perioadă în care a blocat orice schimbare în bine.

Buzoianu a mai precizat că n-a vrut să comenteze până acum, deoarece n-a dorit să fie acuzată că influențează concursul, dar acum poate spune că Ministerul a trimis zeci de pagini de recomandări către Consiliul de Administrație al Romsilva, recomandări care „ar părea că au contat prea puțin”.

De asemenea, Diana Buzoianu a afirmat că reforma Romsilva se anunță o bătălie lungă de dus, dar ea e mai hotărâtă ca niciodată „să scoatem corupția din această regie”.

Diana Buzoianu, despre Jean Vișan, noul șef al Romsilva

„,,Ce spui de cine a câștigat concursul pentru directorul general al Romsilva?”

Am primit această întrebare de zeci de ori astăzi.

Nu am zis nimic în timpul concursului despre candidați pentru a nu fi interpretate cuvintele mele. Dar acum concursul s-a încheiat.

În primul rând, e important de menționat: concursul e organizat de consiliul de administrație al Romsilva (știți voi, acel consiliu de administrație pentru care am cerut la începutul mandatului de ministră reluarea concursului, dar răspunsul primit de la instituțiile responsabile a fost că nu e posibil:) ).

Ministerul nu are atribuții în organizarea concursului pentru directorul general Romsilva, dar a trimis, conform procedurii, observații pe zeci de pagini. Ar părea că au contat prea puțin pentru consiliul de administrație al Romsilva datele obiective.

Pe scurt: consiliu de administrație a livrat un rezultat care eu nu cred că va ajuta cu nimic reforma Romsilva. Sigur că nu bănuim că ar fi sunat telefoanele lor să fie pus un om comod 🙂.

Eu nu cred că domnul Jean Vișan va livra nicio reformă de bună voie. Cu tot respectul, a avut deja un mandat de director general luni bune de zile și a blocat de fiecare dată orice măsură mai serioasă care ar fi adus o schimbare în bine. Mai cred că mulți din sistem se bucură nevoie mare de acest rezultat al concursului, livrat pe tavă de consiliul de administrație Romsilva.

Concluzia e simplă: e clar că reforma Romsilva e o bătălie lungă de dus. Nu mă aștept să fie o misiune ușoară. Dar sunt mai hotărâtă ca niciodată să scoatem corupția din această regie. Voi urmări de 100 de ori mai atent derapajele și ilegalitățile care pun în pericol pădurile din România”, a transmis ministra Diana Buzoianu, într-o postare pe Facebook.

Cine e Jean Vișan, noul director al Romsilva

Consiliul de Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor l-a desemnat, miercuri, pe Jean Vişan ca director general al instituţiei. El va conduce Romsiva pentru un mandat de trei ani, până în august 2029. Potrivit unui comunicat oficial, în concurs s-au înscris inițial 13 candidați

Jean Vişan are 49 de ani, este inginer silvic, licenţiat al Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări Forestiere a Universităţii „Transilvania” din Braşov. La această universitate a obţinut şi titlul de doctor în silvicultură în anul 2017. De-a lungul carierei, a ocupat mai multe funcții în cadrul sistemului silvic. Din august 2025, a deţinut funcţia de director general al RNP – Romsilva, cu un mandat provizoriu, în urma altui proces de selecţie.

Romsilva administrează 3,13 milioane de hectare de păduri aflate în proprietatea statului.

Tags:
Ultima oră
18:50 - Premierul spaniol Pedro Sanchez, încă o declarație care o să-l scoată din minți pe Trump. Ce a spus despre războiul din Iran
18:38 - Ucraina a scufundat o navă rusească de 200 de milioane de dolari printr-o lovitură record
18:32 - Zăpadă de peste 160 de metri în munții din România. Ce spun salvamontiștii despre riscurile existente
18:11 - Scandal în Bulgaria, după ce la extragerea loto 5/35 a ieșit numărul 41
18:02 - Proprietarul OnlyFans a murit fără ca cineva să știe timp de câteva zile. Când s-a aflat adevărul
17:48 - Înalta Curte a suspendat activitatea Comitetului înființat de Bolojan pentru a analiza Legile Justiției
17:30 - Rusia a creat tabere de sabotori la granița Europei: tineri antrenați pentru haos în marile orașe
17:24 - Premierul pro-rus al Slovaciei vine în România. Cu cine se va întâlni Robert Fico
16:40 - PNL a „reievaluat" AUR. O nouă formulă de guvernare se prefigurează în jurul lui Bolojan
16:39 - „Nu ne batem joc de copii!". Prefectul din Vaslui, furios: Mai mulți profesori mi-au spus că au fost ameninţaţi şi şantajaţi de liderii de sindicat, ca să boicoteze simulările examenelor naţionale