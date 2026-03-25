Diana Buzoianu (USR), ministra Mediului, nu are încredere că Jean Vișan, noul șef de la Romsilva, o să facă reforme. Ministra spune că acesta deja a fost director, perioadă în care a blocat orice schimbare în bine.

Buzoianu a mai precizat că n-a vrut să comenteze până acum, deoarece n-a dorit să fie acuzată că influențează concursul, dar acum poate spune că Ministerul a trimis zeci de pagini de recomandări către Consiliul de Administrație al Romsilva, recomandări care „ar părea că au contat prea puțin”.

De asemenea, Diana Buzoianu a afirmat că reforma Romsilva se anunță o bătălie lungă de dus, dar ea e mai hotărâtă ca niciodată „să scoatem corupția din această regie”.

Diana Buzoianu, despre Jean Vișan, noul șef al Romsilva

„,,Ce spui de cine a câștigat concursul pentru directorul general al Romsilva?”

Am primit această întrebare de zeci de ori astăzi.

Nu am zis nimic în timpul concursului despre candidați pentru a nu fi interpretate cuvintele mele. Dar acum concursul s-a încheiat.

În primul rând, e important de menționat: concursul e organizat de consiliul de administrație al Romsilva (știți voi, acel consiliu de administrație pentru care am cerut la începutul mandatului de ministră reluarea concursului, dar răspunsul primit de la instituțiile responsabile a fost că nu e posibil:) ).

Ministerul nu are atribuții în organizarea concursului pentru directorul general Romsilva, dar a trimis, conform procedurii, observații pe zeci de pagini. Ar părea că au contat prea puțin pentru consiliul de administrație al Romsilva datele obiective.

Pe scurt: consiliu de administrație a livrat un rezultat care eu nu cred că va ajuta cu nimic reforma Romsilva. Sigur că nu bănuim că ar fi sunat telefoanele lor să fie pus un om comod 🙂.

Eu nu cred că domnul Jean Vișan va livra nicio reformă de bună voie. Cu tot respectul, a avut deja un mandat de director general luni bune de zile și a blocat de fiecare dată orice măsură mai serioasă care ar fi adus o schimbare în bine. Mai cred că mulți din sistem se bucură nevoie mare de acest rezultat al concursului, livrat pe tavă de consiliul de administrație Romsilva.

Concluzia e simplă: e clar că reforma Romsilva e o bătălie lungă de dus. Nu mă aștept să fie o misiune ușoară. Dar sunt mai hotărâtă ca niciodată să scoatem corupția din această regie. Voi urmări de 100 de ori mai atent derapajele și ilegalitățile care pun în pericol pădurile din România”, a transmis ministra Diana Buzoianu, într- pe Facebook.

Cine e Jean Vișan, noul director al Romsilva

Consiliul de Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor l-a desemnat, miercuri, pe Jean Vişan ca director general al instituţiei. El va conduce Romsiva pentru un mandat de trei ani, până în august 2029. Potrivit unui comunicat oficial, în concurs s-au înscris inițial 13 candidați

Jean Vişan are 49 de ani, este inginer silvic, licenţiat al Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări Forestiere a Universităţii „Transilvania” din Braşov. La această universitate a obţinut şi titlul de doctor în silvicultură în anul 2017. De-a lungul carierei, a ocupat în cadrul sistemului silvic. Din august 2025, a deţinut funcţia de director general al RNP – Romsilva, cu un mandat provizoriu, în urma altui proces de selecţie.

Romsilva administrează 3,13 milioane de hectare de păduri aflate în proprietatea statului.