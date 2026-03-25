Romsilva are un nou director general. Jean Vișan a fost desemnat pentru un mandat de trei ani

Adrian Teampău
25 mart. 2026, 14:35
Jean Vișan, directorul general al Romsilva Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Jean Vișan, noul director al Romsilva
  2. Cartea de vizită a noului director general
  3. Romsilva adminitrează 3,13 milioane de hectare de pădure

Romsilva, Regia Națională a Pădurilor are un nou director general care a fost ales printr-o decizie a Consiliului de Administrație, în baza unei proceduri de selecție. Jean Vișan a fost desemnat pentru un mandat de trei ani.

Jean Vișan, noul director al Romsilva

Consiliul de Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor l-a desemnat, miercuri, pe Jean Vişan ca director general al instituţiei. El va conduce Romsiva pentru un mandat de trei ani, până în august 2029. Noul director a fost ales printr-o procedură de selecție organizată la nivelul Regiei, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

Potrivit unui comunicat de presă, selecția a demarat la inițiativa Consiliului de Administraţie pe 12 ianuarie 2026, dupăpublicarea anunțului și a etapelor procedurale. Selecţia s-a desfăşurat în mai multe etape pe baza unor criterii prestabilite, iar tot procesul a fost monitorizat de specialişti independenţi.

La procedură s-au înscris 13 candidați, dintre care, în urma selecției, au rămas opt care întruneau toate condiţiile de participare. Comisia de selecţie a alcătuit lista scurtă formată din cinci persoane, iar în urma evaluării scrisorilor de intenţie şi a interviurilor a stabilit un clasament final. Acesta a fost înaintat Consiliului de Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor.

Cartea de vizită a noului director general

Jean Vişan are 49 de ani, este inginer silvic, licenţiat al Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări Forestiere a Universităţii „Transilvania” din Braşov. La această universitate a obţinut şi titlul de doctor în silvicultură în anul 2017. Din august 2025, a deţinut funcţia de director general al RNP – Romsilva, cu un mandat provizoriu, în urma altui proces de selecţie.

De-a lungul carierei, a ocupat mai multe funcții în cadrul sistemului silvic. A lucrat în cadrul Ocolului Silvic Vintilă Vodă, iar mai apoi la Direcţia Silvică Buzău. Din anul 2006, a ocupat diferite poziții de execuţie şi de conducere în cadrul centralei Regiei. Între altele a fost şef la  Serviciul Investiţii – Mecanizare şi director al Direcţiei Regenerare – Dezvoltare. De asemenea, a fost, pentru şase luni, în anul 2020, director al Direcţiei Silvice Buzău.

Vişan deţine mai multe certificări, printre care în domeniul proiectării şi executării lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, management de achiziţii publice şi în prevenirea şi combaterea corupţiei.

Romsilva adminitrează 3,13 milioane de hectare de pădure

RNP – Romsilva administrează 3,13 milioane de hectare de păduri, proprietatea publică a statului. Regia asigură servicii silvice pentru 1,1 milioane hectare aflate în alte forme de proprietate, pe baze contractuale.

Toate pădurile proprietate publică a statului deţin certificarea managementului forestier în standard internaţional.

