Călin Georgescu are tot mai mulți bodyguarzi. Cât costă oamenii care îl păzesc pe suveranist la băile de mulțime

Călin Georgescu face băi de mulțime păzit bine de o grămadă de bodyguarzi. Nu e nimic nou în asta, căci ne-am obișnuit să îl vedem pe suveranist în mijlocul gărzilor de corp. Acum, însă, are mai mulți decât avea la început.

Cât dă Georgescu pe bodyguarzi

Încă de când s-a lansat în cursa pentru funcția de președinte al țării, Călin Georgescu s-a afișat înconjurat de gărzi de corp cu pregătire militară, între care și foști soldați care au făcut parte din Legiunea Străină.

Acum, însă, potrivit unor surse citate de Gândul, Georgescu și-ar fi dublat paza, lucru care ar fi fost remarcat de autorități chiar în curtea Inspectoratului Poliției Județene Ilfov, unde a venit să semneze pentru controlul judiciar.

Suveranistul ar deține în jur de 15 gărzi de corp, care, conform surselor, ar câștiga salarii lunare de aproximativ 3.000 de euro. Ceea ce ar însemna că Georgescu dă pe bodyguarzi în jur de 45.000 de euro pe lună.

Bani aruncați degeaba, dacă ar fi să ne luăm după declarațiile lui , care susține că este iubit de oameni. Deși, până și la inundațiile din Broșteni a fost cu paznicii după el.

Din ce îi plătește Georgescu pe cei care îl păzesc

Rămâne însă întrebarea din ce bani îi plătește suveranistul pe cei care îl protejează.

Pentru că potrivit ultimei , Călin Georgescu nu mai încasează bani nici măcar de la singurul loc de muncă pe care îl avea, la Universitatea din Pitești, iar firma Cristelei Georgescu are venituri declarate de aproximativ 2.000 de lei pe lună. Cei doi mai încasează alocația copiilor, aproximativ 600 de lei pe lună.

Totuși, Călin Georgescu a trecut două conturi în care are 260.000 de euro, însă ulterior acestei declarații de avere, acesta susținea că a cumpărat vila în care locuiește cu familia și că a plătit și o amendă de 200.000 de lei de la AEP.