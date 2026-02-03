B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Călin Georgescu și-a dat arama pe față. Vrea „turul doi înapoi” (VIDEO)

Călin Georgescu și-a dat arama pe față. Vrea „turul doi înapoi” (VIDEO)

Adrian A
03 feb. 2026, 10:47
Călin Georgescu și-a dat arama pe față. Vrea turul doi înapoi (VIDEO)
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Fiecare cu turul lui. Georgescu îl vrea pe al doilea
  2. Până la „turul doi înapoi”, îl așteaptă niște procese

Călin Georgescu ar vrea să fie președinte. Plictisit să tot plimbe replici din cărți și filme ba pe treptele Poliției Buftea, ba pe cele ale tribunalelor, Georgescu a decis: vrea „turul doi înapoi”.

Fiecare cu turul lui. Georgescu îl vrea pe al doilea

Călin Georgescu a fost marți dimineața la Judecătoria Sectorului 1, unde se decide dacă rămâne sau nu sub control judiciar. Așteptat, ca de obicei, de câteva zeci de susținători care cred că el e președinte, Georgescu a ținut discursul obișnuit. Trei fraze bine alese, niște pilde, dar și dorința lui cea mai mare. Despre care crede că a întregului popor român: „turul doi înapoi”.

„O justiție care tace la nedreptate nu mai este temelia statului ci este acoperișul abuzului. Când dreptate se vinde, nedreptate devine lege. Practic, o justiție care nu are repere morale este invitația la haos și la dictatură.

Și România, cel puțin pentru moment, a apucat pe acest drum. Însă știți cum e – oamenii mint și le place să fie mințiți pentru că le este frică de adevăr. Nu trebuie să le fie frică de adevăr și nu trebuie să mai acceptați să trăiți în minciună. Asta înseamnă turul doi înapoi, întoarcerea la adevăr și la demnitate.”, a transmis Călin Georgescu.

Bineînțeles în țipetele fanilor săi care strigau fără oprire: „Călin, te iubim!” și „turul doi înapoi”.

Apoi s-a apucat să ne spună că singura lui dorință este prosperitatea poporului român. Și nu cumva să uităm că el e o victimă.

„Orice vreme își are vremea și fructele stricate cad din pom singure. Eu spun în continuare că este bine de desecretizat ședința CSAT și ședința informală a CCR dinaintea anulării alegerilor, pe data de 6 decembrie, nemaivorbind de mascarada alegerilor din mai 2025.

Și spun așa: eu nu-mi doresc și singurul meu obiectiv este prosperitatea și demnitatea poporului român. Restul sunt detalii nesemnificative.

Închei spunând așa: adevărul mântuiește, minciuna ucide. Întoarceți-vă la Dumnezeu.”, a transmis Călin Georgescu.

Până la „turul doi înapoi”, îl așteaptă niște procese

Călin Georgescu așteaptă între timp o decizie de la  Tribunalul București, unde judecătorii au rămas în pronunțare pe contestația din dosarul de propagandă extremistă. Contestație prin care fostul candidat încearcă să amâne începerea procesului pe fond.

În acest dosar, Georgescu este acuzat că ar fi propagat public idei și concepții fasciste, legionare, rasiste și xenofobe, precum și cultul unor persoane condamnate pentru crime de război, genocid și infracțiuni contra umanității, printre care Corneliu Zelea Codreanu și Ion Antonescu.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată și într-un alt dosar, alături de mercenarul Horațiu Potra și alte 20 de persoane. Toți sunt acuzați de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Potrivit procurorilor, gruparea ar fi pus la cale un plan violent de destabilizare a României. În acest dosar, Georgescu este acuzat de complicitate la subminarea ordinii constituționale, infracțiune pentru care riscă până la 20 de ani de închisoare.

Tags:
Citește și...
PSD a schimbat placa. Vrea pachet de solidaritate și amenință că fără acest pachet nu votează bugetul (VIDEO)
Politică
PSD a schimbat placa. Vrea pachet de solidaritate și amenință că fără acest pachet nu votează bugetul (VIDEO)
Surse: Situații absurde cu gratuitățile la STB. Cum vrea Ciucu să rezolve problema
Politică
Surse: Situații absurde cu gratuitățile la STB. Cum vrea Ciucu să rezolve problema
Mircea Dinescu: „Probabil că PSD-ul va bate palma cu AUR”
Politică
Mircea Dinescu: „Probabil că PSD-ul va bate palma cu AUR”
Ilie Bolojan, întâlnire cu primarii. Premierul vrea să pună punct reformei administrative și bugetului pe 2026
Politică
Ilie Bolojan, întâlnire cu primarii. Premierul vrea să pună punct reformei administrative și bugetului pe 2026
Daniel Băluță, despre intoxicația cu arsenic și mercur: Nu mă victimizez, analizele confirmă. E un semnal de alarmă și pentru alți oameni
Politică
Daniel Băluță, despre intoxicația cu arsenic și mercur: Nu mă victimizez, analizele confirmă. E un semnal de alarmă și pentru alți oameni
Vicepremierul Oana Gheorghiu spune că avem peste 1.500 de companii de stat, cu pierderi foarte mari: „România are multe strategii pe hârtie, dar stăm mai greu la a livra”
Politică
Vicepremierul Oana Gheorghiu spune că avem peste 1.500 de companii de stat, cu pierderi foarte mari: „România are multe strategii pe hârtie, dar stăm mai greu la a livra”
Ședință tensionată la PNL. Bolojan a primit votul de încredere, dar nu a reușit să-și impună oamenii în filiale. Oficial
Politică
Ședință tensionată la PNL. Bolojan a primit votul de încredere, dar nu a reușit să-și impună oamenii în filiale. Oficial
Grindeanu, avertisment clar pentru Bolojan: „Dacă am ieșit din coaliție, Guvernul e picat”. Ce spune despre un guvern minoritar
Politică
Grindeanu, avertisment clar pentru Bolojan: „Dacă am ieșit din coaliție, Guvernul e picat”. Ce spune despre un guvern minoritar
Surse: Vila Lac, scena unei ședințe tensionate în PNL. Ilie Bolojan ar fi cerut un vot de încredere în partid
Politică
Surse: Vila Lac, scena unei ședințe tensionate în PNL. Ilie Bolojan ar fi cerut un vot de încredere în partid
Ministerul Sănătății anunță un parteneriat pentru protecția copiilor vulnerabili. Ce presupune colaborarea cu Asociația Telefonul Copilului
Politică
Ministerul Sănătății anunță un parteneriat pentru protecția copiilor vulnerabili. Ce presupune colaborarea cu Asociația Telefonul Copilului
Ultima oră
14:20 - Suspiciuni grave legate de chatbotul Grok. Autoritățile franceze anchetează platforma X
14:13 - Bitcoin a coborât la cel mai scăzut nivel de după alegerile din SUA
13:53 - PSD a schimbat placa. Vrea pachet de solidaritate și amenință că fără acest pachet nu votează bugetul (VIDEO)
13:48 - Surse: Situații absurde cu gratuitățile la STB. Cum vrea Ciucu să rezolve problema
13:43 - România: Peste 150 de femei au murit din cauze asociate sarcinii, în ultimii cinci ani
13:05 - Mircea Dinescu: „Probabil că PSD-ul va bate palma cu AUR”
13:01 - Ce pot conduce șoferii din România în 2026 dacă au permis categoria B. Ce spune Codul Rutier
13:01 - Un adolescent de 13 ani a înotat patru kilometri în ocean pentru a-și salva familia. Iată ce s-a întâmplat
12:43 - BREAKING NEWS: Mircea Lucescu este în stare gravă. Deja se caută înlocuitor la națională (VIDEO)
12:39 - Ce face Andreea Antonescu de când s-a mutat în SUA: „Există o vibrație nouă în sufletul meu. Fetele mele…” (VIDEO)