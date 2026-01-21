B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Zi decisivă! Călin Georgescu și Horațiu Potra, din nou în fața magistraților: Ce se decide la Curtea de Apel București

Zi decisivă! Călin Georgescu și Horațiu Potra, din nou în fața magistraților: Ce se decide la Curtea de Apel București

Ana Maria
21 ian. 2026, 12:09
Zi decisivă! Călin Georgescu și Horațiu Potra, din nou în fața magistraților: Ce se decide la Curtea de Apel București
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ce s-a decis la termenul din 22 decembrie 2025
  2. Zi decisivă pentru Călin Georgescu. Care este situația arestărilor în acest dosar
  3. Zi decisivă pentru Călin Georgescu. Ce acuzații aduc procurorii inculpaților
  4. Ce s-a întâmplat în noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024

Zi decisivă pentru Călin Georgescu. Fostul candidat la prezidențiale, împreună cu mercenarul Horațiu Potra, fiul și nepotul acestuia, plus alți 20 de inculpați, vor apărea din nou în fața magistraților în cadrul procedurii de cameră preliminară la Curtea de Apel București. Aceștia sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale, precum și de nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

La sosirea la Curtea de Apel, Călin Georgescu nu a făcut declarații. A fost, ca de obicei, întâmpinat de un grup de susținători.

Ce s-a decis la termenul din 22 decembrie 2025

Judecătorul a aprobat cererea lui Horațiu Potra de a depune la dosar un stick de memorie USB care conține două înregistrări video. De asemenea, instanța a dispus citarea unui martor-asistent în percheziția de la locuința lui Potra din Mediaș, desfășurată în februarie 2025.

Încuviinţează cererea formulată de inculpatul Potra Horaţiu privind depunerea la dosar a unui memory stick Hama USB 3.0. 64 GB, care conţine două înregistrări video, precum şi cererea de emitere a unei adrese către Poliţia Locală Mediaş. Emite adresă către Primăria Municipiului Mediaş – Direcţia Poliţia Locală pentru a comunica dacă s-a solicitat organelor de poliţie deplasarea la adresa din municipiul Mediaş, (…) la data de 09.12.2024, în caz afirmativ urmând a fi înaintate înscrisurile întocmite şi constatările organelor de poliţie locală.”, se menționează în soluţia pe scurt a judecătorului de cameră preliminară, din 22 decembrie 2025, potrivit Știripesurse.

Alte solicitări ale inculpaților au fost respinse de instanță.

Zi decisivă pentru Călin Georgescu. Care este situația arestărilor în acest dosar

Luni, instanța supremă a decis ca Horațiu Potra să rămână în arest preventiv, în timp ce fiul și nepotul său, Dorian și Alexandru Potra, au fost plasați în arest la domiciliu. Cei trei au fost aduși în țară din Dubai în noiembrie 2025.

Zi decisivă pentru Călin Georgescu. Ce acuzații aduc procurorii inculpaților

Potrivit rechizitoriului, după anularea alegerilor prezidențiale din 6 decembrie 2024, Călin Georgescu s-a întâlnit în secret cu mercenarul Potra, cunoscut pentru acțiunile sale în zone de conflict internațional. Ancheta arată că grupul pregătea acțiuni violente cu scopul de a destabiliza ordinea constituțională și de a împiedica exercitarea puterii legitime în stat.

Procurorii precizează că:

„Strategia urmărea, prin contagiune emoţională şi comportamentală dublată de manipularea emoţiilor colective, în contextul unui moment de maximă tensiune socială, schimbarea ordinii constituţionale ori îngreunarea sau împiedicarea exercitării puterii de stat”.

De asemenea, Potra ar fi organizat un grup paramilitar de 21 de persoane, care urmau să declanșeze proteste violente la București, punând în pericol siguranța națională.

Ce s-a întâmplat în noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024

Poliția a organizat filtre în mai multe zone din Ilfov, Dâmbovița și Capitală, oprind mai multe vehicule în care au fost descoperite arme albe, bastoane telescopice, spray-uri cu piper, pistoale și materiale pirotehnice periculoase. Procurorii consideră că aceste acțiuni puneau în pericol ordinea constituțională și securitatea națională.

Tags:
Citește și...
Alerta în Olt. Gripa provoacă primele victime în acest sezon
Eveniment
Alerta în Olt. Gripa provoacă primele victime în acest sezon
Proprietățile românilor din străinătate, sub lupa ANCPI. Ce riscuri apar dacă imobilele nu sunt înregistrate în sistemul integrat de cadastru
Eveniment
Proprietățile românilor din străinătate, sub lupa ANCPI. Ce riscuri apar dacă imobilele nu sunt înregistrate în sistemul integrat de cadastru
Rutina de dimineață și dieta unui chirurg cardiolog. Iată care sunt secretele unei inimi sănătoase
Eveniment
Rutina de dimineață și dieta unui chirurg cardiolog. Iată care sunt secretele unei inimi sănătoase
O femeie și-a schimbat viața la 70 de ani. Iată cum și-a vândut casa și a plecat în căutarea pasiunii
Eveniment
O femeie și-a schimbat viața la 70 de ani. Iată cum și-a vândut casa și a plecat în căutarea pasiunii
Val uriaș de concedieri și tăieri salariale în învățământ. Ce au anunțat sindicaliștii și ce planuri are Guvernul Bolojan
Eveniment
Val uriaș de concedieri și tăieri salariale în învățământ. Ce au anunțat sindicaliștii și ce planuri are Guvernul Bolojan
Noul bazin de antrenament schimbă Delfinariul din Constanța după șapte ani de așteptare. Ce aduc noile investiții
Eveniment
Noul bazin de antrenament schimbă Delfinariul din Constanța după șapte ani de așteptare. Ce aduc noile investiții
Timiș: Doi adolescenți au omorât un copil și l-au îngropat în curtea unei case (VIDEO)
Eveniment
Timiș: Doi adolescenți au omorât un copil și l-au îngropat în curtea unei case (VIDEO)
Cum să îți îndulcești cafeaua fără zahăr? Iată ce recomandă specialiștii
Eveniment
Cum să îți îndulcești cafeaua fără zahăr? Iată ce recomandă specialiștii
Greșeala pe care o fac mulți după ce își cumpără iPhone 16
Eveniment
Greșeala pe care o fac mulți după ce își cumpără iPhone 16
Două cutremure slabe au zguduit România în aceeași zi. Unde au avut loc seismele și cât de puternice au fost
Eveniment
Două cutremure slabe au zguduit România în aceeași zi. Unde au avut loc seismele și cât de puternice au fost
Ultima oră
12:39 - Iulia Albu, factură astronomică la gaze: „Oare este o glumă?”
12:37 - Alerta în Olt. Gripa provoacă primele victime în acest sezon
12:35 - Proprietățile românilor din străinătate, sub lupa ANCPI. Ce riscuri apar dacă imobilele nu sunt înregistrate în sistemul integrat de cadastru
12:19 - Situație halucinantă la Agenția Națională pentru Sport. Noul director este… Bogdan Matei. Adică fostul director
12:14 - Grindeanu, atac la Tudor Chirilă: „Care e expertiza unor domni de la Vocea României în ce privește Legile Justiției?”
12:01 - Rutina de dimineață și dieta unui chirurg cardiolog. Iată care sunt secretele unei inimi sănătoase
11:48 - Ana-Maria Săbiescu, Deloitte: România și Italia, primele care aplică taxa logistică pe coletele sub 150 de euro din afara UE. Urmează taxa vamală
11:47 - Industria HoReCa, sub presiune în 2026. Ce avertizează patronatele despre viitorul restaurantelor
11:47 - Sondaj: AUR, peste 40%. Ce procente au celelalte partide (FOTO)
11:41 - Odată cu Cătălin Măruță, și ea a părăsit Pro TV. După doi ani de emisiune, a rămas fără job