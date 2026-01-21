Zi decisivă pentru Călin Georgescu. Fostul candidat la prezidențiale, împreună cu mercenarul Horațiu Potra, fiul și nepotul acestuia, plus alți 20 de inculpați, vor apărea din nou în fața magistraților în cadrul procedurii de cameră preliminară la Curtea de Apel București. Aceștia sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale, precum și de nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

La sosirea la Curtea de Apel, Călin Georgescu nu a făcut declarații. A fost, ca de obicei, întâmpinat de un grup de susținători.

Ce s-a decis la termenul din 22 decembrie 2025

Judecătorul a aprobat cererea lui Horațiu Potra de a depune la dosar un stick de memorie USB care conține două înregistrări video. De asemenea, instanța a dispus citarea unui martor-asistent în percheziția de la locuința lui Potra din Mediaș, desfășurată în februarie 2025.

„Încuviinţează cererea formulată de inculpatul Potra Horaţiu privind depunerea la dosar a unui memory stick Hama USB 3.0. 64 GB, care conţine două înregistrări video, precum şi cererea de emitere a unei adrese către Poliţia Locală Mediaş. Emite adresă către Primăria Municipiului Mediaş – Direcţia Poliţia Locală pentru a comunica dacă s-a solicitat organelor de poliţie deplasarea la adresa din municipiul Mediaş, (…) la data de 09.12.2024, în caz afirmativ urmând a fi înaintate înscrisurile întocmite şi constatările organelor de poliţie locală.”, se menționează în soluţia pe scurt a judecătorului de cameră preliminară, din 22 decembrie 2025, potrivit .

Alte solicitări ale inculpaților au fost respinse de instanță.

Zi decisivă pentru Călin Georgescu. Care este situația arestărilor în acest dosar

Luni, instanța supremă a decis ca Horațiu Potra să rămână în arest preventiv, în timp ce . Cei trei au fost aduși în țară din Dubai în noiembrie 2025.

Zi decisivă pentru Călin Georgescu. Ce acuzații aduc procurorii inculpaților

Potrivit rechizitoriului, după anularea alegerilor prezidențiale din 6 decembrie 2024, Călin Georgescu s-a întâlnit în secret cu mercenarul Potra, cunoscut pentru acțiunile sale în zone de conflict internațional. Ancheta arată că grupul pregătea acțiuni violente cu scopul de a destabiliza ordinea constituțională și de a împiedica exercitarea puterii legitime în stat.

Procurorii precizează că:

„Strategia urmărea, prin contagiune emoţională şi comportamentală dublată de manipularea emoţiilor colective, în contextul unui moment de maximă tensiune socială, schimbarea ordinii constituţionale ori îngreunarea sau împiedicarea exercitării puterii de stat”.

De asemenea, Potra ar fi organizat un grup paramilitar de 21 de persoane, care urmau să declanșeze proteste violente la București, punând în pericol siguranța națională.

Ce s-a întâmplat în noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024

Poliția a organizat filtre în mai multe zone din Ilfov, Dâmbovița și Capitală, oprind mai multe vehicule în care au fost descoperite arme albe, bastoane telescopice, spray-uri cu piper, pistoale și materiale pirotehnice periculoase. Procurorii consideră că aceste acțiuni puneau în pericol ordinea constituțională și securitatea națională.