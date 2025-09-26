Președintele Nicușor Dan a vorbit despre căsătoria cu , cea alături de care formează un cuplu de 20 de ani. Cei doi au împreună doi copii și, deși nu au ajuns până acum la altar, și Prima Doamnă trăiesc o frumoasă poveste de dragoste.

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru s-au întâlnit în anul 2005, pe când femeia era studentă. Între cei doi a fost o chimie extraordinară, care i-a făcut ca și acum, la două decenii distanță, să fie la fel de îndrăgostiți unul de celălalt.

Când se vor căsători Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru

Șeful statului a fost chestionat la digi24, cu privire la momentul în care va avea loc fericitul eveniment. Nicușor Dan a explicat că aceasta este o „chestiune” privată și se va afla în spațiul public abia după ce se va săvârși ceremonia.

De asemenea, președintele României a precizat că decizia de a nu face totul public a fost luată de comun acord, deoarece el și partenera lui gândesc la fel.

„Asta e o chestiune personală. Repet, când se va întâmpla asta va fi un spațiu de zile care va fi foarte, foarte personal. Da (întrebat dacă vom ști doar după ce s-a întâmplat – n.r.). Sunt foarte multe lucruri la care gândim la fel, nici nu trebuie să ne consultăm (întrebat dacă e o decizie pe care au luat-o amândoi – n.r.)”, a declarat Nicușor Dan pentru

Ce spunea Prima Doamnă a României despre căsătorie, în urmă cu ceva timp

În timpul în care Nicușor Dan lupta să câștige alegerile prezidențiale, Mirabela Grădinaru a fost prezentă în platoul B1 TV, unde a făcut declarații impresionante. Întrebată despre căsătorie, femeia a precizat că va fi un moment intim, asemenea botezurilor celor doi copii ai lor.

Femeia a povestit că dacă au greșit cuiva, acest lucru s-a întâmplat poate doar „în fața lui Dumnezeu”, pentru că nu s-au căsătorit până acum.

„Îmi pare rău, am greșit poate, în fața lui Dumnezeu, nu în fața oamenilor, că nu am făcut acest pas. Dar nu o vom face pentru marketing sau pentru campanie sau pentru altceva. Nu vom face publică (nunta – n. red.), așa cum au fost și botezurile celor doi copii în familie. Ține totul de intimitate și dacă va fi, va fi ceva intim și o vom face pentru noi, pentru a răspunde cerinței divine, lui Dumnezeu”, a spus Mirabela Grădinaru.

Mirabela Grădinaru și Nicușor Dan s-au cunoscut în anul 2005, într-un club din București. Ea avea 21 de ani la acea vreme și de când s-au văzut, între ei a existat „chimie și atracție”. Astăzi, cei doi au împreună doi copii, însă amintirea întâlnirii de acum două decenii rămâne specială în inimile lor.

„Era sfârșit de sesiune și s-a întors o prietenă din Franța, a vrut să mergem în club. Am zis că nu, avem tren, m-am lăsat convinsă. Eram în club și la un moment dat m-a invitat la dans. Era Phoenix – În umbra marelui urs! Nu a fost dragoste la prima vedere, a fost chimie. (…) M-a invitat la un meci de hochei. De obicei eram invitată la teatru, la o cafea”, a spus Mirabela Grădinaru, în urmă cu ceva timp, pentru Libertatea.

Între Mirabela Grădinaru și președintele țării este o diferență de vârstă de 14 ani, însă acest lucru nu a împiedicat absolut deloc ca relația lor să decurgă perfect. În cadrul aceluiași interviu, șeful statului mărturisea că a sunat-o, după ce a cunoscut-o în club.

„Am luat numărul de telefon, am sunat-o. Eu eram matematician care lucra matematică şi seara mergea în cluburi”, a adăugat Nicușor Dan, care pe atunci avea 35 de ani.