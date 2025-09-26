Când se vor căsători Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru

Președintele Nicușor Dan a vorbit despre căsătoria cu Mirabela Grădinaru, cea alături de care formează un cuplu de 20 de ani. Cei doi au împreună doi copii și, deși nu au ajuns până acum la altar, președintele României și Prima Doamnă trăiesc o frumoasă poveste de dragoste.
Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru s-au întâlnit în anul 2005, pe când femeia era studentă. Între cei doi a fost o chimie extraordinară, care i-a făcut ca și acum, la două decenii distanță, să fie la fel de îndrăgostiți unul de celălalt.
Șeful statului a fost chestionat la digi24, cu privire la momentul în care va avea loc fericitul eveniment. Nicușor Dan a explicat că aceasta este o „chestiune” privată și se va afla în spațiul public abia după ce se va săvârși ceremonia.
De asemenea, președintele României a precizat că decizia de a nu face totul public a fost luată de comun acord, deoarece el și partenera lui gândesc la fel.
„Asta e o chestiune personală. Repet, când se va întâmpla asta va fi un spațiu de zile care va fi foarte, foarte personal. Da (întrebat dacă vom ști doar după ce s-a întâmplat – n.r.). Sunt foarte multe lucruri la care gândim la fel, nici nu trebuie să ne consultăm (întrebat dacă e o decizie pe care au luat-o amândoi – n.r.)”, a declarat Nicușor Dan pentru Digi24.
În timpul în care Nicușor Dan lupta să câștige alegerile prezidențiale, Mirabela Grădinaru a fost prezentă în platoul B1 TV, unde a făcut declarații impresionante. Întrebată despre căsătorie, femeia a precizat că va fi un moment intim, asemenea botezurilor celor doi copii ai lor.
Femeia a povestit că dacă au greșit cuiva, acest lucru s-a întâmplat poate doar „în fața lui Dumnezeu”, pentru că nu s-au căsătorit până acum.
„Îmi pare rău, am greșit poate, în fața lui Dumnezeu, nu în fața oamenilor, că nu am făcut acest pas. Dar nu o vom face pentru marketing sau pentru campanie sau pentru altceva. Nu vom face publică (nunta – n. red.), așa cum au fost și botezurile celor doi copii în familie. Ține totul de intimitate și dacă va fi, va fi ceva intim și o vom face pentru noi, pentru a răspunde cerinței divine, lui Dumnezeu”, a spus Mirabela Grădinaru.
Mirabela Grădinaru și Nicușor Dan s-au cunoscut în anul 2005, într-un club din București. Ea avea 21 de ani la acea vreme și de când s-au văzut, între ei a existat „chimie și atracție”. Astăzi, cei doi au împreună doi copii, însă amintirea întâlnirii de acum două decenii rămâne specială în inimile lor.
„Era sfârșit de sesiune și s-a întors o prietenă din Franța, a vrut să mergem în club. Am zis că nu, avem tren, m-am lăsat convinsă. Eram în club și la un moment dat m-a invitat la dans. Era Phoenix – În umbra marelui urs! Nu a fost dragoste la prima vedere, a fost chimie. (…) M-a invitat la un meci de hochei. De obicei eram invitată la teatru, la o cafea”, a spus Mirabela Grădinaru, în urmă cu ceva timp, pentru Libertatea.
Între Mirabela Grădinaru și președintele țării este o diferență de vârstă de 14 ani, însă acest lucru nu a împiedicat absolut deloc ca relația lor să decurgă perfect. În cadrul aceluiași interviu, șeful statului mărturisea că a sunat-o, după ce a cunoscut-o în club.
„Am luat numărul de telefon, am sunat-o. Eu eram matematician care lucra matematică şi seara mergea în cluburi”, a adăugat Nicușor Dan, care pe atunci avea 35 de ani.