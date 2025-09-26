B1 Inregistrari!
Nicușor Dan: „Magistrații au fost suprasolicitați și sunt mult mai uzați decât cei din alte meserii". Ce spune despre reforma pensiilor speciale

Nicușor Dan: „Magistrații au fost suprasolicitați și sunt mult mai uzați decât cei din alte meserii”. Ce spune despre reforma pensiilor speciale

Traian Avarvarei
26 sept. 2025, 08:18
Nicușor Dan: „Magistrații au fost suprasolicitați și sunt mult mai uzați decât cei din alte meserii". Ce spune despre reforma pensiilor speciale
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: presidency.ro
Cuprins
  1. Ce spune Nicușor Dan despre pensiile magistraților
  2. Cum îi apără Nicușor Dan pe magistrați
  3. Ce a spus Dan despre criticile aduse magistraților în spațiul public

Președintele Nicușor Dan a lăudat noua reformă privind pensiile speciale ale magistraților, în schimb a ținut să precizeze că magistrații sunt „mult mai uzați” decât angajații din alte profesii. Declarațiile au fost făcute în contextul în care judecătorii Curții Constituționale (CCR) urmează să se pronunțe, pe 8 octombrie, asupra constituționalității acestei noi reforme.

Ce spune Nicușor Dan despre pensiile magistraților

Președintele s-a bucurat întâi că pensiile magistraților nu vor mai fi mai mari ca salariile, o „aberație” de până acum care practic încuraja judecătorii și procurorii să iasă la pensie, în loc să rămână în sistem.

„A fost o aberație pe care politicienii au creat-o ca pensia să fie mai mare ca salariu. Au fost jurnaliști din afară care m-au întrebat și când le-am spus nu le venea să creadă. (…) Această aberație care a fost corectată parțial în 2022 și acum în sfârșit legea asta spune 70%, putem să vorbim 75%… E bine că se mărește vârsta de pensionare, nu e normal să te pensionezi când ești în plină putere”, a declarat Nicușor Dan, la Digi24.

Cum îi apără Nicușor Dan pe magistrați

Totuși, șeful statului consideră că magistrații sunt „mult mai uzați” decât angajații din alte profesii și „au fost suprasolicitați”.

„Pe de altă parte, acolo unde sunt în dezacord, nu sunt populist, dacă aș fi populist, aș încuraja oamenii să înjure magistrații, avem nevoie de magistrați și oameni trebuie să simtă interacțiunea corectă cu societatea. Spre deosebire de multe alte categorii din țara asta, dacă ești profesor lucrezi cam cât lucrează un profesor din Cehia, dacă ești pilot de avion, soldat, etc. oamenii aceștia au fost suprasolicitați, tocmai pentru că am avut legi proaste, toată lumea s-a dus la instanță. Și oamenii ăștia… vine grefiera cu un cărucior de supermarket plin de dosare și judecătorul se presupune că trebuie să le cunoască pe toate și pe urmă peste două săptămâni când e următoarea ședință vine cu un alt cărucior. Și o spun contracurentului că oamenii aceștia sunt mult mai uzați ca cei din alte meserii”, a argumentat președintele Nicușor Dan.

Ce a spus Dan despre criticile aduse magistraților în spațiul public

De altfel, Dan i-a apărat astfel și în trecut pe magistrați și i-a acuzat de populism pe politicienii care n-au viziuni nuanțate asupra subiectului și doar critică magistrații pentru pensiile lor.

„Mai este o chestiune, nu este sănătos… dacă aş fi politicianist, m-aş uita la sondaje, aş constata că lumea urăşte şi aş intra şi eu în corul ăsta de înjurat magistraţii. Nu cred că e sănătos pentru democraţie ca oamenii să aibă atitudinea asta faţă de magistraţi. Se confundă adesea magistratura cu partea de penal. Aici avem multe restanţe, dar sunt mulţi oameni care au muncit foarte mult. Da, sunt de acord să reducem pensiile şi vârsta de pensionare, toată discuţia este pe acest tranzit”, a declarat președintele Nicușor Dan, la începutul acestei luni.

Pe 8 octombrie, CCR urmează să decidă dacă este constituțională reforma privind pensiile speciale ale magistraților, reformă asupra căreia Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în fața Parlamentului. Aceasta include un nou mod de calcul al pensiilor în cazul magistraților, precum și un nou sistem tranzitoriu de ieșire la pensie.

