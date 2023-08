Cătălin Drulă critică dur PNL pentru că girează creșterea taxelor: „Se bagă mâna în buzunarul tuturor. Soluția nu e nicidecum să scadă cheltuielile, să taie jaful” (VIDEO)

Președintele USR, Cătălin Drulă a criticat dur PNL, într-o interveție pentru emisiunea Bună, România, cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, pentru că girează toate măsurile fiscale ale PSD care împovărează mediul privat:

„E o fraudă istorică faptul că au fost păcăliți oamenii să voteze PNL ca fiind un partid de dreapta sau într-un fel liberal cum are și acel L în nume sau că ar fi anti-PSD. De fapt, Klaus Iohannis a predat guvernarea PSD-ului și pesedismului iar PNL de doi ani încoace virează măsuri pesediste și când a fost domnul Ciucă președintele PNL premier, și acum”.

Cătălin Drula a tras atenția că Guvernul are intenția să crească taxele pentru toți contribuabilii indiferent de veniturile acestora:

„Se bagă mâna în buzunarul tuturor. Anul trecut, în august au introdus cei de la PNL cu cei de la PSD supraimpozitarera contractelor part-time. Practic, cei în care lovește sunt românii contribuabili, clasă de mijloc, antreprenori, simpli contribuabili li se bagă mâna în buzunar sub pretextul că nu se închide bugetul. Păi de ce nu se închide bugetul? Pentru că cheltuiesc fără măsură pentru clientele de partid, pentru că au făcut un buget prost. Nici măcar la jumătatea anului au zis că nu ne închidem cu bugetul, că avem deficit. Păi cheltuiți mai puțin și dați-vă demisia dacă nu sunteți în stare. Plecați de la guvernare dacă nu sunteți în stare să faceți un buget. Soluția, nicidecum să reducă cheltuielile, să taie jaful ăla pe care l-am văzut și eu la Ministerul Transporturilor în toate isntituțiile de stat, cu tot felul de sinecuri, de băieți deștepți, de firme mufate, de șpăgi în dreapta și în stânga și achiziții supraevaluate. Sunt miliarde în zona asta. Nu, soluția este să bage mâna în buzunarul oamenilor”.

Cătălin Drulă avertizează că economia va avea de suferit odată cu aplicarea noilor măsuri fiscale:

„Este pe 0% creșterea economică, Scade numărul de autorizații de construcții, mii de oameni nu mai construiesc clădiri rezidențiale, case. Dacă vorbiți cu antreprenorii din orice domeniu, că e HoReCa, că sunt furnizori…eu am vorbit, toți spun în economia reală, prost, a frânat, nu mai avem…

În România, nu numai că cresc taxele, dar fac un lucru care este de negândit, să crești impozitele și taxele peste noapte. Predictibilitatea fiscală am câștigat-o acum 15-20 de ani, când am intrat în UE. Stabilești înainte de jumătatea anului fiscalitatea care se aplică anul următor. Ei vor peste noapte să stabilească noi taxe, unele care nu au niciun fel de motivație. Sunt obsesii socialiste, de unde își ia inspirație ideologică Marcel Ciolacu de la guru Florin Georgescu care are 90.000 de lei pe lună, impozitarea averilor. E vechea obsesie a PSD-ului”.

Cătălin Drulă spune că PNL este cel care girează și bagă cot la cot cu PSD noi taxe care lovesc în activitățile independente.

„Toată lumea este tratată drept evazioniști fiscali. Pentru că nici Iohannis, nici Ciucă, nici Bode…ăștia sunt oameni care în viața lor nu s-au gândit cum se închid la sfârșitul lunii, cum plătesc salariile, utilitățile…nu au avut astfel de probleme. Iohannis a stat la stat toată viața lui și a înțeles că statul are monopolul forței legitime, ia banii de la oameni și îi dă nouă la partid. Dacă nu ajung banii la partid mai ia niște bani de la oameni”.