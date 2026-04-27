AUR și PSD , luni, să redacteze și să depună împreună o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Asta deși AUR s-a promovat ca partid antisistem și susținea că PSD e parte din sistem. George Simion, președintele AUR, a declarat de-a lungul timpului, de mai multe ori, că exclude vreo alianță sau chiar o simplă înțelegere cu PSD.

Iar înainte de alegerile parlamentare din 2024, scrutin în care AUR a ieșit pe locul 2, Simion a mers chiar mai departe de atât și a spus că „nu va bate palma” cu PSD niciodată, că el e singurul capabil „să termine cu PSD-ul în România” și că dacă, totuși, AUR va ajunge să facă guvern cu PSD, el își va da „demisia din toate funcțiile publice”. La finele anului trecut, Simion declara: „Sorin Grindeanu și acest PSD merită să dispară”.

Luni, Marian Neacșu (PSD) și Petrișor Peiu (AUR) au anunțat că partidele lor vor lucra împreună la moțiunea împotriva Guvernului Bolojan. Mai mult, despre ipoteza unui Guvern PSD-AUR, Neacșu a spus că „orice drum începe cu primul pas”.

Simion: Sunt singurul capabil să termin cu PSD în România

Jurnalistul Sebastian Zachmann, la Prima TV, în octombrie 2024, înainte de alegerile parlamentare: „Să presupunem că trec alegerile parlamentare și singura posibilitate prin care PSD să facă o majoritate parlamentară e cu AUR. Ce faceți, ca lider de partid?”

George Simion: „AUR, atât timp cât nu dă țării președinte sau nu iese pe primul loc la alegeri, nu intră într-o coaliție de guvernare, pentru că nu putem schimba nimic”.

Sebastian Zachmann: „Și dacă intrați la guvernare cu PSD, vă dați demisia?”

George Simion: „Îmi dau demisia din toate funcțiile publice. George Simion nu bate palma cu PSD. George Simion nu face alianță cu PSD-ul, George Simion e singurul capabil, suficient de energic, de tânăr, de determinat să termine cu PSD-ul în România”.

Simion: PSD și USR, autorii loviturii de stat

Imediat după închiderea urnelor, pe 1 decembrie seara, liderul AUR : „Nu vom face nicio alianţă cu PSD, reconfirm această poziţie pe care AUR o are. Noi facem alianţă doar cu românii, doar cu suveraniştii, doar cu cei care vor să construiască curat. Nu ne vom alia cu partide corupte, nu ne vom alia cu partide care au distrus România”.

Iar pe 9 decembrie, George Simion pe contul său de Facebook: „Noi nu vrem cu PSD și USR. Ei sunt pierzătorii acestor alegeri și autorii loviturii de stat de vineri. Noi facem alianță doar cu românii, după ce este ales DEMOCRATIC noul președinte”.



George Simion, despre Marian Neacșu: Un penal

Iar la finele lunii octombrie anul trecut, George Simion , în contextul disputatei numiri a Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier, despre care PSD-iștii acuzau că ne va periclita relațiile cu SUA, că: „Sorin (Grindeanu), fii cuminte! Îl ai pe un penal acolo, în funcția de vicepremier, îl cheamă Marian Neacșu. Da, Sorine? Ăsta e PSD-ul tău? Departe de mine să îi îndrăgesc pe cei care nu au Statele Unite sau pe Donald Trump la inimă, dar ce-i corect e corect – și eu sunt un om corect. Sorin Grindeanu și acest PSD merită să dispară, merită să fie taxați de români pentru aceste mojicii. Unii suntem «trumpiști», cum suntem noi, de la AUR, alții nu sunt «trumpiști» și l-au criticat pe Donald Trump de-a lungul vremii”, a continuat George Simion.

Ce zice George Simion acum

Întrebat, luni, dacă AUR ar intra la guvernare alături de PSD după adoptarea moțiunii de cenzură, George Simion : „Primul pas pe care noi îl facem pentru a ne atinge obiectivele politice pe care le-am anunțat este să trecem această moțiune de cenzură. Vrem să vedem că toată lumea se ține de cuvânt. Noi întotdeauna ne-am ținut de cuvânt în demersurile pe care le-am făcut. Nu am beneficiat de o pondere semnificativă din Parlament să facem mai multe. Însă, categoric pot spune că 20% înseamnă mai mult decât 12% și nu poate guverna USR-ul în acest moment, după cum tot soluția matematică arată că actuala guvernare nu mai beneficiază de o majoritate. Dacă nu mai beneficiază de o majoritate, acest demers nici măcar nu era necesar, trebuia să plece premierul”.