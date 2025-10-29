Cătălin Drulă, , a oferit declarații, conform cărora se bucură de susținerea președintelui Nicușor Dan în această cursă. Candidatul USR a afirmat că „sistemele mari sunt în suferință”, făcând referire la cel de transport și la cel de termoficare.

Cătălin Drulă: „Ne interesează foarte mult ce se întâmplă cu Bucureștiul”

Drulă a explicat că este necesar să continue cu același stil de guvernare din ultimii cinci ani, deoarece aceasta guvernare locală „a pus interesele bucureștenilor pe primul loc”.

„Da, am această susținere a președintelui Nicușor Dan, în calitatea sa de primar al Bucureștiului. Ne interesează foarte mult ce se întâmplă cu Bucureștiul, ce se întâmplă cu proiectele acestui oraș și un stil de guvernare pe care l-am avut în ultimii 5 ani, o guvernare locală care s-a opus intereselor de grup și a pus interesele bucureștenilor pe primul loc. Aici mă refer și la zona imobiliară, și la asanarea bugetară. Cele două referendumuri s-au referit exact la asta, și din păcate încă nu sunt implementate în lege. Pentru una dintre ele am depus chiar eu, pentru referendumul pentru bugetul Capitalei am depus o lege în Parlament discutată cu președintele Nicușor Dan”, a declarat candidatul USR pentru

În ce condiții se pot dezvolta sistemele de transport și termoficare

Acesta a subliniat faptul că este necesară reforma bugetară, pentru ca Primăria București să dispună de bani, doar așa fiind posibilă dezvoltarea sistemelor de transport și termoficare.

„Eu cred că orașul are nevoie să continue pe aceste coordonate ale onestității și că sistemele mari care sunt în suferință, asta o spun și eu, o spune și președintele, sistemul de transport trebuie dezvoltat, sistemul de termoficare, nu se pot face decât dacă Primăria Capitalei are această reformă bugetară, să aibă banii de proiecte”, a adăugat Drulă.

Întrebat dacă este preferatul președintelui Dan în cursa pentru Primăria Capitalei, acesta a explicat că nu poate răspunde în numele șefului statului.

„Eu nu pot să vorbesc în numele lui. Mă bazez și pe votul președintelui Nicușor Dan, dar cel mai mult mă bazez pe votul bucureștenilor, ei vor decide aceste alegeri”, a mai spus Cătălin Drulă.