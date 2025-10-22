Cătălin Drulă, deputat USR, a comentat decizia la care s-a ajuns în ședința de coaliție de marți, și anume faptul că la care vor avea loc alegerile pentru Primăria Capitalei.

Fostul ministru al Transporturilor a precizat ce proiecte își dorește să deruleze în cadrul campaniei pentru poziția de primar general al Bucureștiului.

Drulă, fericit că se vor organiza alegeri parțiale pentru Primăria Capitalei

Drulă și-a transmis mulțumirea, cu privire la faptul că s-a ajuns la acest consens. Acesta a subliniat că organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei este rezultatul presiunii pozitive pe care bucureștenii au „pus-o în aceste luni, ca legea să fie respectată”.

„În sfârșit! 7 decembrie! Vă mulțumesc tuturor pentru presiunea pozitivă pe care ați pus-o în aceste luni, ca legea să fie respectată și să avem alegeri în Capitală. E o mică victorie pentru normalitatea democratică. Mi-ați spus în stradă, în parcuri, în piețe care vă sunt preocupările și cum ați vrea să arate Bucureștiul în viitor. Cu o rețea de transport modernă, cu spații publice de calitate, cu un buget corect. Cu proiecte mari pentru întreg orașul, nu pe felii. Dar mai ales că vreți să avem un primar ales, cu un mandat clar”, a scris Cătălin Drulă, pe

Ce proiecte are în vedere deputatul USR

Drulă a menționat ce proiecte are de gând să deruleze, pe parcursul campaniei. Acesta a declarat că își dorește să reabiliteze încă 800 de kilometri de magistrală de termoficare, dar și să obțină un miliard de euro la bugetul Capitalei pentru investiții anule.

„Vreau să construim M5 Eroilor – Universitate – Iancului. Să reabilităm încă 800 km de magistrală de termoficare. Să aducem încă un miliard de euro la bugetul Capitalei anual pentru investițiile de care avem nevoie: linii de tramvai, bulevarde reabilitate, parcuri aranjate. Acestea sunt temele reale, temele care îi preocupă pe bucureșteni. Nu cine cu cine și de ce. Este prima mea experiență de campanie uninominală și mă copleșește sprijinul pe care voi mi-l transmiteți zi de zi și aici și pe stradă. Campania asta nu este despre mine sau despre vreo persoană, ci despre comunitatea pe care reușim să o construim împreună”, a precizat Drulă.

Deputatul USR: „Împreună, punem Bucureștiul în mișcare”

„Avem un plan optimist, cu bugetare corectă, pentru un oraș care are nevoie să punem sistemele mari la punct. Nu peste noapte. Și nu fără multă muncă și fără obstacole. Dar nu există obstacol pe care solidaritatea și bunătatea să nu-l depășească. Împreună, punem Bucureștiul în mișcare”, a mai scris Cătălin Drulă.